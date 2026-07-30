민경선 고양시장, 추미애 지사에 '5대 핵심정책' 건의... "경제자유구역 지정 지원 절실"

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 22일 추미애 경기도지사에게 고양시 5대 핵심정책 건의서를 전달하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 22일 경기도 수원에서 열린 ‘경기도지사-시장군수 간담회’에 참석해 경기 북부 균형발전과 자족도시 도약을 향한 고양시의 비전을 설명했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 22일 경기도 수원에서 열린 ‘경기도지사-시장군수 간담회’에 참석해 경기 북부 균형발전과 자족도시 도약을 향한 고양시의 비전을 설명했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

민경선 고양특례시장이 추미애 경기도지사에게 경제자유구역 지정과 공업지역 물량 확보 등을 포함한 고양시의 핵심 현안 해결을 요청했다.민경선 시장은 22일 수원에서 열린 '경기도지사-시장·군수 간담회'에 참석해 추미애 지사에게 '고양시 5대 핵심 정책건의서'를 전달하고 경기도의 행정적 지원을 건의했다.건의서에는 ▲경제자유구역 및 평화경제특구 지정 지원 ▲공업지역 물량 대체 지정 ▲K-컬처밸리 정상화 ▲고양시청사 원안 건립 ▲항공우주산업 클러스터 조성 등 5개 현안이 담겼다.민경선 시장은 이날 간담회에서 고양시의 산업 육성 구상도 설명했다. 그는 "관내 대학과 산학협력을 통해 일자리를 창출할 계획"이라며 "한국항공대학교와는 항공우주산업을, 동국대학교·국립암센터·관내 대형병원과는 의료관광을, 중부대학교와는 자율주행과 K-콘텐츠 산업을 육성하겠다"고 말했다.이어 "고양시는 새로운 도약을 준비하고 있지만 수도권정비계획법 등 3중 규제로 인해 한 발도 나가기 어려운 상황"이라며 "경제자유구역 지정과 공업물량 확보를 위해 경기도의 적극적인 협조가 절실하다"고 강조했다.민경선 시장은 "시장이 직접 발로 뛰며 경기도와 실질적인 협력체계를 구축하는 것이 시민들에게 성과로 보답하는 길"이라며 "5대 건의 사항이 결실을 볼 때까지 경기도와 지속적으로 협의하겠다"고 밝혔다.이에 대해 추미애 지사는 "도내 31개 시군 시장·군수들과 분기별로 만나 도민 생활과 밀접한 현안을 신속하게 협의하고 적극적으로 지원하겠다"고 말했다. 이날 추미애 지사와 민선 9기 31개 시군 시장·군수는 상호 협력·협의기구인 '정책협력위원회'를 운영하고 도지사가 도민들과 직접 소통할 수 있는 타운홀미팅을 정례화하기로 했다.민경선 시장의 이번 건의는 민선 9기 출범 이후 열린 첫 경기도지사와 시장·군수 간담회에서 이뤄진 것으로, 고양시가 경제자유구역 지정과 미래산업 육성을 중심으로 한 지역 현안을 경기도와의 협력 과제로 공식 제시했다는 점에서 의미가 있다. 특히 민 시장은 경제자유구역 지정과 공업물량 확보를 고양시의 산업 기반 확충을 위한 선결 과제로 제시하며 경기도의 정책적 지원을 거듭 요청했다.