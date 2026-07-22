추미애 "민선 7기 시작한 노동혁신, 민선 9기에서 완성"... 경기도, 지방노동감독 시대 연다

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사와 김영훈 고용노동부장관이 22일 오후 경기지방고용노동청에서 열린 道-고용노동부 업무협약 및 간담회에서 업무협약 서명 후 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 22일 오후 경기지방고용노동청에서 열린 道-고용노동부 업무협약 및 간담회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사와 김영훈 고용노동부장관이 22일 오후 경기지방고용노동청에서 열린 道-고용노동부 업무협약 및 간담회에서 양 기관의 협력을 다짐하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

경기도가 중앙정부와 손잡고 지방노동감독 시대를 본격적으로 연다. 이재명 대통령이 경기도지사 시절인 2019년부터 지속적으로 요구해 온 지방노동감독 권한 위임이 제도화 단계에 접어든 가운데, 추미애 경기도지사는 "민선 7기 경기도가 시작한 노동혁신을 민선 9기 경기도가 완성하겠다"며 새로운 노동행정 체계 구축 의지를 밝혔다.추미애 지사와 김영훈 고용노동부 장관은 22일 경기지방고용노동청에서 '중앙-지방 노동감독 협업체계 마련을 위한 공동협약'을 체결했다. 오는 12월 8일 시행되는 '노동감독관 직무집행법'에 맞춰 지방노동감독관 제도를 안정적으로 정착시키기 위한 협력 체계를 구축하는 것이 이번 협약의 핵심이다.이번 협약에 따라 경기도는 지방노동감독관 충원과 전담 조직 신설, 예방 중심의 노동행정 체계 구축 등을 맡고, 고용노동부는 노동감독 권한 위임을 위한 제도 개선과 감독관 교육, 행정·재정 지원 등을 담당하게 된다.이번 협약의 의미는 단순한 업무협약을 넘어선다. 지방정부가 노동감독 권한을 일부 행사할 수 있도록 해 달라는 경기도의 요구가 2019년부터 이어져 왔기 때문이다.당시 경기도는 소규모 사업장이 절대다수를 차지하는 지역 특성상 중앙정부의 제한된 노동감독 인력만으로는 노동현장의 사각지대를 해소하기 어렵다며 지방정부에도 일정 부분 노동감독 권한을 부여해야 한다고 정부에 지속적으로 건의했다.그동안 노동감독은 근로기준법과 노동감독관 직무집행법 등에 따라 고용노동부 소속 노동감독관의 고유 권한으로 운영돼 왔다. 그러나 지역별 산업구조와 노동환경이 크게 다른 현실에서 중앙정부 중심의 감독 체계만으로는 신속하고 촘촘한 대응에 한계가 있다는 지적이 꾸준히 제기됐다.특히 경기도는 전국 최대 규모의 산업·고용 현장을 갖고 있다. 도내 사업장의 96%가 30인 미만 소규모 사업장으로, 노동법 위반이나 산업안전 사각지대가 상대적으로 발생하기 쉬운 구조다. 이 때문에 지방정부가 예방 중심의 노동행정을 담당해야 한다는 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.이번 협약은 이러한 문제의식이 제도적 결실로 이어지는 첫 단계라는 점에서 의미가 있다는 평가다.추미애 지사는 협약식에서 이번 합의를 노동정책의 새로운 출발점으로 규정했다.추 지사는 "노동존중이라는 공동의 목표를 이루기 위해 경기도와 고용노동부가 뜻을 모으고 함께 첫발을 내딛게 돼 매우 뜻깊다"며 "오늘의 공동협약식은 노동존중 사회로 가는 첫 관문"이라고 말했다.추미애 지사는 이어 "경기도는 오는 12월 노동감독관 직무집행법 시행에 맞춰 170명의 지방노동감독관 충원을 이미 시작했다"며 "대통령께서 경기도지사 시절 노동안전 사각지대 해소를 위한 지방노동감독관 도입을 정부에 요청한 바 있다. 민선 7기 경기도가 시작한 노동혁신을 민선 9기 경기도가 완성하겠다"고 강조했다.이번 제도를 단순한 신규 사업이 아니라 경기도가 오랜 기간 추진해 온 노동정책의 연장선상에서 완성하겠다는 의지를 밝힌 셈이다. 민선 7기에서 제도 도입의 필요성을 제기했다면, 민선 9기에서는 실제 현장에서 작동하는 노동감독 체계로 정착시키겠다는 것이다.김영훈 고용노동부 장관도 "노동행정의 답은 항상 현장에 있고, 경기도는 현장 경험을 탄탄히 쌓아온 지방정부"라며 "경기도의 선제적 결단을 뒷받침할 수 있도록 노동부도 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.경기도는 이미 제도 시행 준비에 착수했다. 지난 1일부터 170명 규모의 지방노동감독관 공개채용을 진행하고 있으며, 하반기에는 노동기준과 산업안전 감독 업무를 전담하는 조직도 신설할 계획이다.지방노동감독관은 중앙정부의 감독이 상대적으로 미치기 어려운 영세 사업장과 취약 노동현장을 중심으로 노동기준과 산업안전 분야의 현장 점검을 담당하게 된다. 경기도는 이를 통해 처벌 중심보다 예방과 컨설팅 중심의 노동행정을 강화한다는 방침이다.다만 제도의 성공 여부는 중앙정부와 지방정부 간 역할 분담과 협력 체계가 얼마나 안정적으로 구축되느냐에 달려 있다는 분석도 나온다. 노동감독 권한의 범위와 운영 방식, 감독관의 전문성 확보 등이 향후 제도 안착의 핵심 과제가 될 것으로 보인다.그럼에도 이번 공동협약은 지방정부가 노동행정의 주체로 한 단계 더 역할을 확대하는 첫 사례라는 점에서 의미가 적지 않다. 특히 이재명 대통령의 경기도지사 시절 제안으로 시작된 지방노동감독 권한 위임이 민선 9기 경기도에서 실제 시행 단계에 접어들면서, 추미애 지사가 공언한 '민선 7기에서 시작한 노동혁신의 완성'이 앞으로 현장에서 어떤 성과로 이어질지 주목된다.