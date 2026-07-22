정청래 "김민석, 자신 없으면서"... '신천지 개입설' 설전 격화

더불어민주당 당대표 후보로 출마한 김민석 전 국무총리가 제기한 '신천지예수교증거장막성전'(아래 신천지)의 더불어민주당 전당대회 개입설을 둘러싼 공방이 격화되고 있다. 차기 당권 경쟁을 벌이고 있는 정청래 전 민주당 대표는 김 전 총리를 겨냥해 "자신도 없으면서 왜 아니면 말고 식으로 (의혹을) 던지고 도망가느냐"라고 강하게 비판하는 등 거친 설전을 벌였다.
정청래 당대표 후보는 22일 오후 SBS <주영진의 뉴스브리핑> 방송에 출연해 김민석 후보를 겨냥해 "민주당 전체를 위험에 빠뜨리는 매우 위험천만한 의혹 제기이기 때문에 이건 용서할 수 없다, 용납할 수 없다고 생각한다"며 "(해당 의혹은) 정통 집권여당의 위헌적 요소까지 비화할 수 있는 핵폭탄"이라고 말했다.
김 후보는 전날(21일) MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 "신천지 문제를 아주 구체적이고 주의 깊게 보고 있다"며 "신천지 관련 민주당 전당대회에 개입하려는 분들은 지휘부든, (아니면) 바닥 일선 당원 형태든 한 걸음도 움직이지 않는 게 좋다"고 했다. 그는 실체적 근거가 있다며 이를 "적절한 시기에 말하겠다"고도 했다(관련 기사: 김민석 "신천지 민주당 전대 개입 근거 있어, 적절한 시기 공개" https://omn.kr/2j4ow
).
이후 당내 일각에서 '정청래 연루설'을 제기하면서 공세에 나서자 정 후보가 반박에 나섰다. 정 후보는 이날 방송에서 본인 연루설 관련 "제가 최근 10년 동안 가장 분노하는 내용"이라며 "만약 제 이름을 대고 연루설을 제기하는 순간 가장 강력한 방법으로 법적 조치를 하겠다. (김 후보는) 육하원칙에 의해 정확히 근거를 대라"고 목소리를 높였다.
그는 해당 의혹 제기 자체가 위험하다고 주장했다. 정 후보는 "민주당이 위헌정당으로 몰릴 수 있는 위험천만한 발언"이라며 "근거가 있으면 수사를 의뢰해 위헌정당 소지를 없애야 되는 사안인데, 그냥 뜬구름잡기 식으로 '치고 빠지기식 의혹제기', 폭탄돌리기를 하는 건 있을 수 없는 일"이라고 강하게 비판했다.
앞서 김 후보는 이날 오전 국회 소통관에서 '4대 개혁발표' 기자회견을 마친 뒤 기자들과 만나 "저는 신천지 정치개입 문제에 대해서만 지적했다. 그것을 (일각에서) 특정 후보와 연결하는 것에 대해서까지 제가 책임질 필요는 없을 것 같다"고 말한 바 있다. '근거를 언제쯤 제시할 건가'란 질문엔 "제게 맡겨 달라"고 말을 아꼈다.
관련해 정 후보는 이날 "(김 후보가) 특정후보를 얘기하지 않았기 때문에 더 문제가 되는 거다. 차라리 누구라고 지목을 해서 얘기하시라, 그러면 경찰에 수사 의뢰를 해 밝혀질 것 아닌가. 그런 자신도 없으면서 왜 아니면 말고 식으로 (의혹을) 던지고 도망가느냐"고 반문했다.
신천지 개입설 관련 민주당 차원의 조사 계획은 아직 없는 상태다. 이날 오전 당 최고위원회의 직후 기자들과 만난 강준현 수석대변인은 "수상한 입당자가 있는지 여부도 아직 확인이 안 됐고, 신천지가 의도적으로 개입했는지 그것도 확인이 안 된 상황"이라며 "당에서도 예의주시하고는 있는데 상황을 지켜본 다음에 말씀드리도록 하겠다"고 답했다.
한편 신천지 측은 22일 김 후보의 의혹 제기와 관련해 "본 교단의 명예를 실추시키는 무책임한 정치적 공세다. 깊은 유감을 표한다"라면서 "이는 전혀 사실이 아님을 명확히 밝힌다"는 입장을 냈다. 사실과 다른 허위 주장에 대해 민·형사상 엄중한 법적 책임을 묻겠다고 예고했다.
신천지 측은 또 별도 입장문을 통해 "신천지 성도 중 개별적으로 민주당에 가입한 당원이 존재한다는 이유로 '신천지 개입설'을 주장하는 것은 헌법이 보장하는 종교의 자유를 심각하게 침해하는 처사"라며 "당권 경쟁이라는 정치적 목적을 위해 검증되지 않은 내용을 유포하고 교단을 정략의 도구로 악용하는 행위는 즉각 중단해야 한다"고 주장했다.