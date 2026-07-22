추미애 "31개 시군은 도정의 동반자"... 정책협력위원회·타운홀미팅 정례화

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사와 최대호(안양시장) 경기도시장군수협의회장이 22일 오전 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 민선9기 도지사-시장·군수 간담회에서 공동선언문 서명 후 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 22일 오전 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 민선9기 도지사-시장·군수 간담회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 22일 오전 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 민선9기 도지사-시장·군수 간담회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 22일 오전 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 민선9기 도지사-시장·군수 간담회에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 민선 9기 출범 이후 처음으로 31개 시군 시장·군수들과 한자리에 모여 도정 운영의 핵심 키워드인 '공정·혁신·포용'을 다시 한번 강조하며 협력체계 구축에 나섰다. 취임 이후 반도체 경쟁력 강화와 교통정책, 여성정책 등 분야별 정책을 잇달아 내놓은 데 이어 이번에는 도와 시군의 협치 기반을 마련하는 데 방점을 찍은 것이다.추미애 지사는 22일 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 '민선 9기 도지사-시장·군수 간담회'에서 "31개 시군과 충분히 소통하며 공정·혁신·포용의 경기도를 함께 만들어 가겠다"고 밝혔다.민선 9기 출범 이후 도지사와 시장·군수가 공식적으로 한자리에 모인 것은 이번이 처음이다. 이날 간담회에는 28개 시군 시장·군수가 직접 참석했고, 성남·광명·여주시는 대리 참석했다.이날 가장 눈에 띄는 성과는 도와 시군이 공동선언문을 채택하고 협력체계를 제도화하기로 합의했다는 점이다. 공동선언문에는 도와 시군이 협력적 동반자 관계를 구축하고, 상설 협의기구인 '정책협력위원회'를 운영하는 내용이 담겼다. 또 도민과 직접 만나 의견을 듣는 '타운홀미팅'도 정례화하기로 했다.정책협력위원회는 도지사와 시장·군수들이 지역 현안과 정책을 정기적으로 논의하는 공식 협의기구다. 타운홀미팅은 도민을 초청해 현장에서 직접 의견을 듣고 정책에 반영하는 소통 방식으로 운영될 예정이다.추미애 지사는 모두 발언에서 이번 간담회의 의미를 "민선 9기의 시작"이라고 규정했다.그는 "오늘은 경기도를 위해서, 1,420만 도민을 위해 한마음으로 경계를 허물고 숙의를 해가는 첫 무대"라며 "재정 문제가 심각하지만, 도민의 안전과 교통 문제는 시군과 함께 열심히 소통하면서 차근차근 풀어갈 생각"이라고 말했다.이어 "시군과 사전에 충분히 소통해 가능한 것은 신속하게 추진하고, 어려운 사안은 무엇이 장애물인지 함께 진단하면서 입법이나 예산 확충 계획도 함께 세워 속도를 내겠다"고 밝혔다.이는 도가 정책을 일방적으로 결정해 시군에 전달하는 방식이 아니라, 정책 기획 단계부터 지방정부와 협의하는 협치 모델을 구축하겠다는 뜻으로 풀이된다.추미애 지사는 특히 최근 발표한 '경기편하G버스' 신규 노선 확대도 이러한 협력의 사례라고 설명하며, 앞으로도 교통과 생활밀착형 정책에서 시군과 긴밀히 협력하겠다는 의지를 내비쳤다.이날 추미애 지사는 자신의 도정 철학인 '공정'의 의미를 지역 균형발전과 연결해 설명했다.그는 "행정의 신뢰는 공정함에서 나온다"며 "반도체 8개 시군은 글로벌 경쟁력을 갖춘 지역으로 성장하겠지만, 상대적 격차나 박탈감을 느낄 수 있는 다른 시군에는 그 성과를 도 차원에서 골고루 나눌 수 있도록 책임경영을 하겠다"고 강조했다.특히 경기북부에 대해서는 재정 여건을 언급하며 보다 적극적인 지원 의지를 밝혔다.추미애 지사는 "국비를 지원받더라도 해당 시군이 자체 재원을 마련하지 못하면 지원 효과가 반감될 수 있다"며 "생활기반 인프라 투자 재원을 어떻게 확보할 것인지 시군과 함께 논의하고 싶다. 시군의 재정이 열악하다는 이유로 도민이 차별을 겪어서는 안 된다"고 말했다.취임 이후 줄곧 강조해 온 지역 간 격차 해소와 균형발전 기조를 다시 한번 확인한 셈이다.시장·군수들도 도와 시군의 협력을 강조했다.민선 9기 전반기 경기도시장군수협의회장으로 선출된 최대호 안양시장은 "공정·혁신·포용이라는 도정 철학 아래 31개 시장·군수가 지역 특성에 맞는 결실을 만들어낼 것"이라며 "도정과 시정, 군정이 톱니바퀴처럼 맞물릴 때 어떤 위기도 기회로 바꿀 수 있다"고 말했다.그러면서 "오늘 공동선언은 단순한 약속이 아니라 민선 9기 4년 동안 대한민국을 선도할 경기도형 상생모델의 이정표가 될 것"이라고 평가했다.이날 간담회에서는 각 시군이 지역 현안과 역점사업에 대한 도의 지원을 요청하는 건의도 이어졌다.이번 간담회는 단순한 상견례를 넘어 도와 시군 간 정책 협력의 틀을 제도화했다는 데 의미가 있다. 특히 정책협력위원회와 타운홀 미팅을 정례화하기로 하면서 민선 9기 경기도정이 '협치'와 '현장 소통'을 핵심 운영 방식으로 삼겠다는 방향도 더 구체화했다.추미애 지사는 간담회 직후 자신의 페이스북에도 "도민의 삶을 더 나아지게 만들겠다는 마음에는 도와 시군의 구분이 있을 수 없다"며 "교통과 주거, 일자리와 돌봄, 재정과 균형발전까지 현장의 어려움을 함께 나누고 경기도의 미래를 함께 만들어가기로 뜻을 모았다"고 밝혔다.이어 "함께 걷는 오늘이 경기도의 희망찬 내일을 열도록 더 단단히 손잡고 힘차게 나아가겠다"고 덧붙였다.