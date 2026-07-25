호랑이 등짝 긁는 우리 악기, 이름이 정말 독특합니다

박물관 학예연구사이자 20여 년 동안 문화유산을 연구하고 탐방해 온 문화유산 전문 여행 작가입니다. '거룩한 장도, 한국 호랑이를 찾아서'라는 주제를 지속적으로 다룹니다.

큰사진보기 ▲국악박물관 '어'나무를 깎아 만든 타악기로 하얀 호랑이를 형상화한 악기 ⓒ 정재학 관련사진보기

"범 내려온다. 범이 내려온다."

큰사진보기 ▲국악박물관다양한 국악 유물과 악기를 전시한 국내 유일의 국악 전문박물관 ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲건고우리나라 북 가운데 가장 크고 화려한 악기 ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲호랑이 북 받침대호랑이가 악기를 받친다는 것은 음악을 수호한다는 의미 ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲국악기 '어'국악 연주의 마지막을 알릴 때 사용한다. 대나무 채로 호랑이의 등에 새겨진 톱니를 위에서 아래로 긁고, 머리를 세 번 두드린다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲임인진연도병고종이 51세의 나이로 기로소에 입소하는 의식 절차 및 이를 기념하는 진연 장면을 그린 병풍 ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲임인진연도병 세부음악과 의례, 왕권과 길상이 한 화면에 담겨 있다. 북 악기 받침대로 호랑이가 등장한다. ⓒ 정재학 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김소희 춘향가 LP판1977년 성음에서 제작한 자료로 가창자는 김소희, 고수 김명환이 참여했다. ⓒ 서울우리소리박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲임방울 수궁가 테이프1983년 대한국악원에서 기획하고 아세아레코드사에서 제작한 수궁가로 한일섭에 고수로 참여했다. ⓒ 서울우리소리박물관 관련사진보기

"범 내려 온다 범이 내려온다 송림 깊은 골로 한 짐생 내려온다 누에머리를 흔들고 양귀 쭉 찢어지고 몸은 얼쑹덜쑹 꼬리는 잔뜩 한발이 넘고 동우 같은 앞다리 전동 같은 뒷다리 새 낫 같은 발톱으로 엄동설한 백설격으로 잔디뿌리 왕모래 좌르르르르르 헤치고 주홍 입 떡 벌리고 자래 앞에가 우뚝 서 홍앵앵앵 허는 소리 산천이 뒤덮고 땅이 툭 꺼지는 듯..."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

2020년, 한국관광공사의 홍보영상 "Feel the Rhythm of Korea(필 더 리듬 오브 코리아)"가 공개되자마자 세계인의 눈과 귀를 사로잡았다. 전통과 혁신의 경계를 표방하는 국악밴드 이날치와 엠비규어스 댄스컴퍼니의 협업은 그야말로 문화계의 혁신 아이콘이었다.사실 그들의 '범 내려온다' 노래는 판소리 수궁가의 한 대목을 현대적으로 재해석한 음악이었다. 드럼, 베이스의 중독성 있는 장단과 국악 보컬의 걸쭉한 노랫말은 한국인에게는 익숙한 판소리를 새롭게 들려주었다. 또 외국인에게는 한국 전통문화의 매력을 각인 시켰다. 다채로운 전통 의상과 선 굵은 현대 무용의 동작을 결합한 그들의 춤사위도 예사롭지 않았다.그래서 문득 궁금해졌다. 우리 소리, 국악 속에서도 호랑이를 만날 수 있지 않을까. 이번 여정은 우리 악기, 우리 소리를 찾아 호랑이를 만나러 가는 길이었다. 예술 속에서 승화된 호랑이는 또 어떤 모습일까. 궁금증을 안고 지난 3일 탐방에 나섰다.첫 번째 여정은 서울 서초구에 있는 국악박물관이었다. 1995년에 개관하여 다양한 국악 유물과 악기를 전시한 국내 유일의 국악 전문 박물관이다. 대학 시절 국악동아리 활동으로 예악당에 와서 다양한 국악 공연을 들었던 기억은 생생한데, 박물관은 처음 방문한 것 같다.박물관에 들어서자, 가장 먼저 눈길을 끄는 것은 다양한 북들이었다. 건고, 응고, 노도, 영도, 뇌고 등 크기와 용도가 다른 북들이 전시되어 있었다, 그런데, 흥미로운 것은 북을 받치는 받침대였다. 앞발을 모으고 웅크려 앉아 있는 호랑이들이 있는 게 아닌가.불교에는 사물(四物)이라는 악기가 있다. 그중 법고(法鼓)라는 큰북은 들짐승을 대변하고, 땅 위의 모든 생물을 깨우는 역할을 한다고 한다. 여기에는 용 문양이 그려져 있다. 그런데 궁중의 북에는 호랑이가 받치고 있는 것이다. 이는 궁중의 왕은 용이고 이를 수호하는 것은 호랑이기 때문이라는 해석이 나온다. 즉 호랑이가 그 악기를 받친다는 것은 음악을 수호한다는 의미를 담고 있다.하지만 가장 인상 깊었던 악기는 바로 악기 자체가 호랑이인 '어(敔)'라는 악기였다. 이는 나무를 깎아 만든 타악기로, 호랑이 모양에 서쪽을 상징하는 흰색을 칠한다. 해가 지는 방향이니, 보통 연주의 마지막을 알릴 때 사용한다고 한다. 연주자는 대나무 채로 호랑이의 등에 새겨진 톱니를 위에서 아래로 긁고, 머리를 세 번 두드린다.왜 하필 호랑이였을까. <악학궤범>에서는 '어'를 음악의 끝을 알리는 악기로 설명한다. 호랑이는 산중의 왕이며 질서를 세우는 존재였다. 음악 역시 시작과 끝이 분명해야 한다. 연주의 마지막을 호랑이가 선언하는 것은 자연의 질서와 음악의 질서를 하나로 연결하는 상징이라 할 수 있다.또 다른 유물은 임인진연도병(壬寅進宴圖屛)이었다. 하고많은 진연도(進宴圖) 중에 하필 호랑이 관련 기념 그림이라니, 호랑이를 찾아다니다 보니 이런 기막힌 우연도 생긴다. 고종이 51세의 나이로 기로소(耆老所 : 원로 문관 예우 기구)에 입소하는 의식 절차 및 이를 기념하는 진연 장면을 그린 열 폭 병풍이다. '임인(壬寅)'이라는 간지가 말해주듯 호랑이해에 열린 행사였다. 병풍 속에는 수많은 악사들이 궁중음악을 연주하는 모습이 그려져 있었다. 그림 속 북 악기와 함께 어김없이 호랑이가 등장하는 걸 볼 수 있었다.두 번째로 찾아가 본 곳은 서울 종로구 창덕궁 건너편에 위치한 서울우리소리박물관이었다. 민요는 이 땅에 살아온 사람들 사이에서 입에서 입으로 전해져 내려온 노래다. 규모는 작지만 이런 소중한 전통 유산인 민요를 보존하고 계승하기 위해 국내 첫 민요 전문 박물관으로 설립되었다는 점에 주목할 필요가 있다.이곳에 온 목적은 수궁가와 춘향가 음반 자료를 찾기 위해서였다. 민요 LP와 SP 음반, 릴테이프, 카세트테이프 등이 전시되어 있어 한국 명창들의 육성을 들을 수 있어서 좋았다. 그런데 아쉽게도 찾고자 하는 자료들은 전시되어 있지 않았다. 그래서 박물관에 요청해 이미지를 제공 받았다.첫 번째 자료는 김소희 명창의 '춘향가' LP판이었다. 1977년 성음에서 제작한 자료로 가창자는 김소희, 고수 김명환이 참여했다. 김소희 명창은 한국 판소리 역사에서 최고의 여성 명창 가운데 한 사람으로 평가받고 있는데, 소리가 화려한 기교보다는 맑고 우아한 성음, 섬세한 감정 표현, 정교한 시김새가 돋보였다고 한다. 특히 춘향가와 심청가를 가장 뛰어나게 불렀다.여기 춘향가 중 '사랑가' 대목에 호랑이가 등장한다. 한번 가사를 살펴보자. "만첩청산 늙은 범이 살진 암캐를 물어다 놓고 이는 다 덥쑥 빠져 먹든 못허고 으르르르르르르 어헝 넘노난 듯" 이란다. 네 번의 '넘노난 듯'이 나오는데, 이는 오르고 내리며 노닐고 하는 모습을 표현한 것으로 첫 번째로 나오는 대상이 호랑이다. 표현이 참 맛깔나다. 이러지도 저러지도 못하고 안달 난 모습이 사랑의 감정을 극적으로 비유하고 있다.두 번째로 볼 자료는 임방울 명창의 <수궁가> 테이프다. 1983년 대한국악원에서 기획하고 아세아레코드사에서 제작한 국창 임방울 창극4 수궁가 자료로 고수는 한일섭이 참여했다. 임방울 국창은 판소리 다섯 마당 가운데 수궁가를 가장 뛰어나게 불렀던 명창 가운데 한 사람이다. 그의 육성이 담긴 녹음은 단순한 음원이 아니라 한국 판소리의 살아 있는 문화유산이다.수궁가에서 가장 유명한 대목은 역시 '범 내려온다'이다. 토끼의 간을 구하러 육지로 나온 자라가 산속을 헤매다가 호랑이를 만나고, 긴장감 넘치는 상황을 소리꾼은 익살스럽게 풀어내고 있다. 가사를 보자.참말로 거창하게도 등장한다. 이 대목이 재미있는 것은 자라가 토끼 '토생원'을 부른다는 것이 바다를 건너오느라 힘이 다 빠져 그만 '호생원'이라 잘못 부른 탓에 벌어진 사단이기 때문이다. 그 뒤에 자라가 기지를 발휘해 호랑이를 내쫓는 해학적인 내용이 이어져 더욱 흥미진진하다.이번 여정에서 만난 호랑이는 모두 다른 얼굴을 하고 있었다. 국악박물관의 '어'에서는 음악을 마무리하는 질서의 상징이었다면, 북 받침대는 악기를 지키는 수호신이었다. 임인진연도병에서는 왕실의 번영을 기원하는 길상의 상징이었다. 춘향가에서는 사랑을 비유하는 언어가 되었고, 수궁가에서는 긴장과 웃음을 만드는 최고의 대상이 되었다.그렇다면 왜 우리 예술에는 이토록 많은 호랑이가 등장할까. 호랑이는 한국인의 가장 익숙한 상상력이었기 때문이다. 산을 바라보면 호랑이를 떠올렸고, 아이를 키우면서도 호랑이 이야기를 들려주었으며, 음악을 만들고 그림을 그리고 이야기를 지을 때에도 호랑이를 불러냈다. 그래서 국악 속 호랑이는 단순한 동물이 아니라 한국인의 감정을 표현하는 가장 강력한 문화 언어이자 소리였다.