'단비뉴스'도 넘은 IFCN 문턱... 기성 언론사에겐 '높은 벽'

▲지난 2026년 6월 28일 서울 코엑스에서 열린 '글로벌 팩트10' 첫날 한국 팩트체크의 발자취를 돌아보는 세션이 진행되고 있다. 국제팩트체킹네트워크(IFCN)와 SNU팩트체크가 공동 주최한 이번 행사에는 75개 국에서 550여 명의 팩트체커와 언론인, 학자 등이 참여했다. ⓒ IFCN 제공 관련사진보기