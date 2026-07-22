민주당 대전시당 "문제없다던 이장우 시정, 문제투성이였다"

큰사진보기 ▲민주당대전시당. ⓒ 장재완 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲유등교 하부. ⓒ 장철민 관련사진보기

더불어민주당 대전광역시당이 유등교 가설교량 부실시공 의혹과 관련해 대전시 공무원과 시공업체가 검찰에 송치된 것을 두고 "문제없다던 이장우 시정은 문제투성이였다"고 비판했다.민주당 대전시당은 22일 논평을 내고 "유등교 가설교량 부실시공 의혹이 경찰 수사로 사실로 드러났다"며 "지난해 국정감사에서 장철민 의원이 폭로한 그대로였다"고 밝혔다.이들은 "대전시민의 안전과 직결된 교량에 출처조차 확인되지 않은 비KS 중고 복공판이 3000장 넘게 사용됐다"며 "결코 단순한 실수가 아니라 중고 자재 사용으로 13억 원대 차액을 남기며, 시민의 안전을 내팽개친 중대한 위법 사안"이라고 주장했다.민주당 대전시당은 특히 의혹 제기 당시 이장우 전 대전시장과 국민의힘의 대응을 문제 삼았다.이들은 "더 충격적인 것은 이장우 전 시장과 국민의힘의 태도"라며 "이들은 의혹이 제기된 뒤 단 한 번도 잘못을 인정하지 않았다"고 비판했다.이어 "진실을 밝히기는커녕 끝까지 '문제없다'는 거짓 해명으로 버텼고, 정당한 문제 제기마저 '근거 없는 불안 조장'이라며 정치공세로 몰아붙였다"며 "거짓말로 진실을 덮고, 문제를 제기한 사람을 공격하며 시민을 기만한 것"이라고 밝혔다.민주당 대전시당은 "이제 더는 변명도, 책임 회피도 통하지 않는다"며 "이장우 전 시장과 국민의힘은 시민의 안전을 위험에 빠뜨리고도 끝까지 거짓 해명으로 진실을 덮으려 한 책임을 져야 한다"고 촉구했다.그러면서 "대전시민을 기만한 잘못을 인정하고, 즉각 시민 앞에 머리 숙여 사죄하라"고 요구했다.앞서 장철민 더불어민주당 의원은 유등교 가설교량 부실시공 사건과 관련해 대전경찰청 반부패범죄수사대가 지난 14일 대전시 소속 공무원 3명을 직무유기 혐의로, 시공업체와 관계자를 건설기술진흥법 위반 혐의로 대전지방검찰청에 송치했다고 밝혔다.장 의원은 지난해 국정감사에서 유등교 가설교량 바닥 판에 대전시 설명과 달리 제조 이력조차 확인되지 않는 비KS 중고 복공판 약 3200장이 사용됐다는 의혹을 제기한 바 있다.이후 장 의원과 국토교통부, 국토안전관리원 등이 실시한 합동점검에서는 안전관리계획서 사후 승인, 정기안전점검 결과 미제출, 가설구조물에 대한 관계전문가 안전성 확인 미이행 등 건설기술진흥법 위반 사항이 확인됐다.경찰 수사 결과 송치된 공무원들은 2016년 개정된 교량 설계기준 대신 종전 기준으로 구조검토를 승인하고, 중고 복공판의 재사용 조건을 확인하지 않았으며, 안전관리계획서와 품질관리·시험계획서를 착공 이후 승인한 혐의를 받는 것으로 알려졌다.다만 경찰은 중고 복공판 사용 자체를 위법으로 본 것은 아니며, 이를 사용하기 위해 필요한 안전관리와 품질관리 절차를 제대로 이행하지 않은 점을 문제로 판단한 것으로 전해졌다.장 의원은 "당시 대전시는 문제없다고 했고, 국민의힘은 '아님말고 정치'라고 공격했다"며 "시민들에게 이제라도 사과하고 책임져야 한다"고 밝혔다.