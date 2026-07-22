"쟁의행위, 기준 정해야"... 대통령 발언에 노동계·정의당 반발

▲정치권에서도 이 대통령의 발언이 노란봉투법에 대한 왜곡이자 폄훼라는 지적이 나왔다. 22일 정의당은 "이재명 정부는 노란봉투법 왜곡·폄훼 그만하라"라는 제목의 성명에서 "대통령의 발언은 납득하기 어렵다. 노사가 자율적으로 교섭하면 될 영역에 왜 정부가 관여하는가"라고 따져 물었다. ⓒ 정의당 관련사진보기