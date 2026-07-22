"쟁의행위, 기준 정해야"... 대통령 발언에 노동계·정의당 반발

이재명 대통령이 개정 노동조합 및 노동관계조정법(아래 노조법), 일명 '노란봉투법'의 쟁의행위 범위에 대해 "일정한 기준을 정해줘야 할 것 같다"며 정부가 쟁의행위의 기준을 설정하겠다고 하자 노동계가 즉각 비판하고 나섰다.
21일 이 대통령은 청와대에서 주재한 국무회의에서 호남 지역의 반도체 공장 건설과 관련해 "광주에 공장을 지으면 내가 혹시 그때 전보될 수도 있으니까 이게 노동쟁의 대상이라는 주장인 것 같은데 그렇게 따지면 모든 회사의 경영권 행사가 (노동쟁의 대상과) 관련 없는 게 있을 수 없지 않나"라며 "결국 이건 일정한 기준을 정해줘야 할 것 같다"라고 말했다.
또한 초과이윤에 대한 성과급 배분 문제에 대해서도 "영업이익 몇 %를 성과급으로 주느냐가 쟁의대상이 되느냐. 주주도 할 수 없는 일 아니냐"라며 "저는 쟁의대상이 아니라고 생각하는 쪽"이라고 입장을 밝혔다(관련기사: 이 대통령 "호남 반도체 투자가 쟁의대상? 국민 깜짝 놀라"
https://omn.kr/2j4ta).
민주노총 "정부의 노조법 해석지침 추진, 노동자 권리 행사 제약하는 것... 매우 우려스럽다"
이에 민주노총은 21일 "대통령이 축소할 권한 없다. 개정노조법 흔드는 해석지침 추진 중단하라"라는 제목의 성명에서 이 대통령의 발언에 대해 "개정 노조법의 입법 취지를 정면으로 부정하고, 노동자의 정당한 권리 행사를 제약하려는 매우 우려스러운 시각"이라고 지적했다.
민주노총은 "신규 공장 설립이나 생산라인 이전은 기존 노동자의 고용 안정, 근무지 변경, 가족의 이주, 노동 강도 등 노동조건과 떼려야 뗄 수 없는 문제다. 노동조건과 직결된 사안이라면 노사가 머리를 맞대고 구체적인 내용과 영향을 논의·협의하는 것이 당연한 수순"이라며 "사안의 맥락과 내용을 따져보지도 않은 채 "된다, 안 된다"며 대통령이 단정적으로 잘라 말하는 것은, 노사 간 자율적 대화와 협상의 기회 자체를 막는 독단적 발상"이라고 비판했다.
이어 성과급 관련 발언에 대해서는 "노동 현실을 외면하는 무책임한 발언"이라고 꼬집으며 "임금으로 지급할지 성과급으로 지급할지는 오랜 기간 노사가 협의해 정립해온 과정의 결과물이다. 정당한 노동의 대가를 어떻게 나누고 보상할 것인가를 두고 노사가 협상하는 것은 노동조합의 가장 기본적 역할이다"이라고 주장했다.
또한 이 대통령이 고용노동부에 쟁의행위에 대한 기준을 마련하라고 지시한 것에 대해서도 "하청 노동자의 원청 교섭권을 인정하고 노동쟁의 대상을 현실화하기 위해 오랜 투쟁 끝에 만든 개정 노조법을, 정부 행정지침으로 다시 축소·무력화하려는 시도"라면서 정부의 역할은 노사가 대화에 나서도록 유도하는 것임을 강조했다.
같은 날 한국노총 또한 "노동쟁의 범위 관련 입장"이라는 제목의 논평에서 "노동쟁의 대상 여부는 법률의 문언과 입법 취지, 개별 사건의 구체적 사실관계에 따라 판단되어야 한다"라며 "정부가 시행규칙이나 행정지침으로 노동쟁의 대상의 범위를 제한하려 한다면, 이는 국회가 입법으로 확대한 노동기본권을 사실상 축소하는 결과를 초래할 것"이라고 우려를 표했다.
한국노총은 "노동자가 경영상 결정에 문제를 제기한다고 해서 곧바로 노동쟁의가 성립하는 것도 아니다. 노동쟁의는 법이 정한 엄격한 절차와 요건을 거쳐야 한다. 이를 마치 기업의 모든 경영권 행사를 제약하는 것처럼 과장하는 것은 개정 노조법에 대한 불필요한 오해와 사회적 갈등만 키울 뿐"이라며 "정부는 노동기본권 확대라는 노조법 개정의 입법 취지를 존중해야 한다"라고 주문했다.
정의당 "이 대통령 발언, 노란봉투법 왜곡·폄훼... 노조법 제한은 과거 권위주의 정권의 수법"
정치권에서도 이 대통령의 발언이 노란봉투법에 대한 왜곡이자 폄훼라는 지적이 나왔다. 22일 정의당은 "이재명 정부는 노란봉투법 왜곡·폄훼 그만하라"라는 제목의 성명에서 "대통령의 발언은 납득하기 어렵다. 노사가 자율적으로 교섭하면 될 영역에 왜 정부가 관여하는가"라고 따져 물었다.
이어 "신규 공장을 설립한 결과 기존 노동자들의 고용이 불안정해지거나 전보 등으로 노동환경에 큰 변화가 생긴다면 당연히 단체교섭이 필요한 문제가 된다"라며 "이러한 문제는 개별 사업장마다 다르게 나타날 수밖에 없으며, 따라서 현장을 잘 아는 노사가 자율교섭으로 풀어내야 할 문제"라고 주장했다.
정의당은 이재명 정부가 반도체 주도 성장에 매몰되어 개별 현장에서 교섭으로 풀 사안을 함부로 단정짓고 노조법의 기본 원칙을 무시하고 있다면서 "이것이 이재명 정부의 노란봉투법에 대한 입장이라면 대단히 유감"이라고 평했다.
또한 "노조법을 정부의 해석지침으로 제한하려는 것은 과거 독재 정권과 권위주의 정권이 써먹던 수법이다. 정부가 사법부 권한까지 행사하려는 것인가"라며 "지지도를 믿고 마치 자신이 원님이 된 것처럼 행동하는 것은 위험하다. 과유불급"이라고 꼬집었다.