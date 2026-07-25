목표는 '왕 만들기'... 대통령이 결재한 '언론조종반 운영계획'

큰사진보기 ▲1986년 9월 6일 발행된 월간 <말> 특집호는 신군부의 ‘보도지침‘을 처음으로 폭로했다. "이 보도지침은 문화공보부홍보정 책실이 하루도 빠짐없이 각 신문사 에 은밀하게 시달하는 보도통제 가이드라인이다." ⓒ 80년해직언론인협의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲12·12 군사반란과 5·18 민주화운동 당시 내란 및 내란 목적 살인, 뇌물 등 혐의로 구속기소된 전두환(오른쪽)·노태우 전 대통령이 1996년 8월 26일 서울지법 417호 대법정에서 열린 선고공판에 출석한 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲80년 내란집단의 핵심조직인 하나회와 주범 전두환은 정권찬탈과 그것을 정당화하기 위한 여론 공작의 목적으로 ‘K공작계획’을 작성하고 실행했다. ⓒ 80년해직언론인협의회 관련사진보기

○ 순박하고 강직한 군인상을 느꼈으며 시국문제로 국민으로부터 지탄을 받고 있는데 안타깝기 그지 없음

○ 난국수습을 위해 노력하는 고애를 감지하였으며 협조해나갈 심정이 우러났음

○ 최근 국내 사태와 추후 정국을 수습하는 데 기대할 만한 훌륭한 장군으로 평가함

○ 오로지 국가와 민족을 위한 전형적인 군인상

○ 솔직 담백한 군인상, 말로만 듣다가 직접 대면하여 유익하였음

큰사진보기 ▲1980년 국가보위비상대책위원회가 만든 '언론계 정화·정리계획보고ㅣ 문건. ⓒ 80년해직언론인협의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲보안사는 1980년 9월13일 정화언론인 711명 중 국시부정 및 극렬 반정부자 28명을 제외한 인원에 대하여 1차 순화시킨 뒤 업종 취업을 허용하도록 노태우사령관에게 건의하여 결재를 받았다 ⓒ 80년해직언론인협의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲80년해직언론인협의회 주최로 열린 ‘80년 언론인 해직의 역사재판’ 대국민토론회. ⓒ 80년해직언론인협의회 관련사진보기



○ 편집ㅣ80년해직언론인협의회(80해언협)는 20일 언론인 강제해직에 대한 역사 재판으로 국민대토론회를 개최하고 "80년 내란집단의 언론인 강제해직은 해직 후에도 취업 제한과 감시 사찰 등의 이른바 사후 관리를 자행한 전방위적 국가폭력이었다"고 규탄했다. 국민대토론회에서는 80년 내란집단의 언론탄압에서 중요한 증거 자료 두가지가 공개됐다. 첫째로 김재홍 80해언협 공동대표(전 17대 국회의원, 서울디지털대학교 전 총장)는 기조발제에서 80년 언론인 강제해직과 사후 관리의 교범 노릇을 한 'K공작계획' 문서 사본과 전체 11쪽의 주요 내용을 정리해 공개했다. 둘째, 주제발표 2에서 김주언 전 뉴스통신진흥회 이사장(한국기자협회 전 회장)은 80년 내란집단이 K공작계획을 실행한 언론인 강제해직과 5.18광주항쟁 당시의 보도검열 지침들, 언론사 통폐합 등의 실증 자료들을 공개했다. <오마이뉴스>는 김재홍 공동대표의 기조발제와 김주언 전 이사장의 주제발표를 발췌.요약해 싣는다. 기자

현대사를 되돌아보면 세계 각국의 독재정권과 내란세력은 언론통제를 통치의 가장 중요한 필수수단으로 악용하거나 악용하려고 시도했다. 과거 내란사례에서 배운 학습효과 때문일 것이다. 언론장악을 위해 시행된 비판적 언론인 축출과 사전 보도검열은 내란세력이 여론조작을 위해 악용하는 필수 정책수단이었다. 전두환 신군부는 혹독한 보도검열과 언론인 강제해직, 언론사 통페합 등 언론학살을 통해 언론을 장악하고 여론조작을 통해 정권을 찬탈할 수 있었다. '언론을 장악해야 정권을 잡을 수 있다'는 허문도의 경귀가 현실화한 셈이다.전두환 신군부는 광주민중항쟁 이후 정권찬탈 작업을 본격화하면서 언론 전반에 대한 대대적 폭거를 자행하기 시작했다. 신군부는 1979년 10.26사태 직후 시작된 보도검열과 이듬해인 1980년 3월 작성된 K-공작계획, 여름 '언론인 대량 강제해직'에 이어 11월에는 '언론사 통폐합'을 자행했다. 내란 완성에 방해가 되는 언론들을 억누르기 위한 마무리 단계였다. 12.12 군사반란과 5.17계엄확대 조치 등 두 차례의 내란을 성공시키기 위해서는 언론장악을 통한 여론조작이 반드시 필요했기 때문이다. 내란세력인 신군부는 적반하장 격으로 유력 정치인을 내란음모 혐의로 구속해 재판에 넘기는 악행을 저지르기도 앴다.전두환 신군부는 "언론을 장악해야 정권을 잡을 수 있다"는 '삭퐁의 광야에 홀로 선' 허문도의 경귀에 따라 움직였다. 1980년 7월 정기간행물 등록 취소와 폐간조치를 내려 수백 종 월간지 등의 발행을 저지하고, 언론사 전체를 상대로 일괄사표를 강요한 뒤 언론인 1000여 명을 불법으로 강제 해직시켰다. 해직된 언론인들은 '거리의 언론인'으로 내몰렸다.이어 언론사 통폐합 조치를 취해 전국 수십 개의 신문사와 방송사, 통신사의 문을 닫게 했다. 언론사 사주들은 보안사 사무실로 불려가 '새 시대를 맞아 국가 언론정책에 적극 호응하겠다'는 폐간 각서를 써야만 했다. 전국의 64개 언론사는 신문사 14개, 방송사 3개, 통신사 1개로 통폐합됐다. 언론장악을 위한 마지막 작업으로 악법인 언론기본법을 만들어 신문과 방송을 정권의 나팔수로 전락시켰고 보도지침을 하달해 언론보도를 철저히 통제했다.언론의 무력화는 전두환을 '왕'으로 만들기 위한 작업의 하나였다. K-공작계획은 1980년 신군부의 집권 시나리오 중 언론분야 관련 계획이다. 전두환이 주도하던 보안사 정보처 산하 별도 대책반이 작성한 것으로 알려졌다. K는 왕을 뜻하는 King의 K로 전두환을 왕으로 만들기 위한 공작이란 뜻이다. 1989년 12월29일 무소속 이철 의원이 국회에서 공개했다.전두환은 1980년 3월 27일 '언론조종반 운영계획'에 결재했다. 비상계엄 선포 후 언론검열이 장기화하면서 언론의 반발과 검열질서 문란 등 부작용이 파생되고 있으니 언론의 협조를 유도하고 순화하려는 목적을 내세웠다 당시 보안사 언론대책반장이었던 이상재가 기획한 것으로 알려졌다. 언론반은 이상재를 포함해 이아무개(문공부 파견요원), 안아무개(701 보안부대), 김기철(문공부 파견요원) 등 4명으로 구성했다가 K-공작 수행을 위해 14명으로 늘었다.K-공작계획 문건은 1988년 국회 언론청문회에서 복사본이 공개됐으며 1996년 12.12군사반란과 5.18 내란 재판에서 증거로 제시했다. 2007년 국방부 과거사진사규명위원회가 원본자료와 운영계획 등을 확인해 전두환 결재사실공식 발표했다.K-공작계획은 8개 조항으로 구성됐다. 첫 번째 조항 '목적'은 "단결된 군부의 기반을 주축으로 지속적인 국력 신장을 위한 안정세력을 구축함에 있음"이다. 두 번째 조항 '방침'은 "오도된 민주화 여론을 언론계를 통해 안정세로 전환"한다며 "언론계 호응을 유도에 주력"한다고 되어 있다. 이른바 '서울의 봄' 상황을 "오도된 민주화 여론"이라고 묘사하며 12.12 군사반란으로 자신들이 집권해 '안정세'를 만들겠다는 계획이었다. 언론계의 호응을 유도하기 위해 "보도검열단을 통한 봉사활동"과 "중진들과 개별 접촉 회유공작 실시"를 계획했다.세 번째 항목으로 '현 상황과 목표'를 제시했다. 시국관에 따라 정치세력 유형을 '민주화 위주'와 '안정위주' 두 가지로 분류하고 '안정위주' 세력을 다시 '안보중점'과 '경제중점'으로 구분했다. 표현상 국민여론이 '민주화가 우세'하고 '안보 중점의 안정세력이 열세'인 상태이고 '경제중점의 안정세는 잠재'돼 있다고 진단했다.따라서 '민주화 위주의 여론동향'을 '열세'로 바꾸고 '안정위주 세력'을 확대시켜야 하는데 '경제중점'은 일부 잠재세력으로 두는 반면 '안보중점 안정세력'을 절대적으로 '우세'하도록 만들겠다는 목표를 세웠다. 민주주의는 혼란한 상황이고 안보를 강조하는 분위기가 안정적이라고 전제한 국면전환 목표였다.네 번째 조항으로 '목표달성 기본방안'으로 "보도검열단을 통한 봉사활동"과 "중진들과 개별접촉 – 회유공작 실시"를 규정했다. 다섯 번째는 '회유공작 세부계획'이다. 신군부는 회유공작 주 대상자로 언론계 중진 94명을 설정했고 학자와 평론가 등 '지식인 투고를 조종'하는 방안과 '일반독자란 활용' 방안을 함께 강구했다. 94명의 대상자는 7대 중앙일간지와 5대 방송사, 2대 통신사의 사장, 주필, 논설위원, 편집국장, 보도국장, 정치부장(차장), 사회부장 등이다.여섯 번째 조항인 '계획 실시를 위한 반 개편'에선 소요인원과 업무장악 한계, 장단점을 제시했다. 새로 언론반을 신설한다는 의견부터 언론업무만 전담하는 완전 독립형태의 업무처리 방안을 제시하는 등 다양한 의견이 제시됐다. 일곱 번째 조항으로는 '소요예산'을 산정해 제시했다. '언론계 중진 회유'와 '차장급 이하 대상 여론조성 및 대군부관 개선', '보도 검열단 요원 사기진작'에 필요한 예산을 수백만 원에서 1,000만원까지 책정했다. '특수공작 케이스는 제외한다'는 부분도 있는데 비밀 공작으로 추정되는 대목이다.마지막 조항인 '참고사항'에는 "본 공작은 극도의 보안이 요구됨으로 K-공작이라 약칭하고, 공작업무 수행과정에서 수정 및 보완을 요할 때는 사전 사령관의 재가를 득한 후 실시한다"고 했다.K-공작계획은 <조선일보>와 <동아일보>, <한국일보>, <중앙일보>, <서울신문> 등 5개 일간지와 KBS, MBC, DBS 등 3개 방송사, 동양통신의 중진 간부급 언론인 18명에 대한 1차 회유공작 결과 분석표도 제시했다. 3김(김대중 김영삼 김대중)에 대한 지지성향, 시국관 등을 정리한 내용이다. 회유공작은 1단계 80년 3월24일 ~ 5월31일, 2단계 80년 6월 한달, 3단계 7월1일 ~ 종료시 등으로 정하고 1단계에는 정치·사회부장급 이상 94명에 대한 공작을 제시했다.신군부는 K-공작계획에 따라 언론인들 성향을 분석해 '양호' '협조희망' '적극' '경계' '소극' 등으로 평가했다. 예를 들어 조선일보의 한 논설위원에 대해 '시국관은 안정(경제 역점), 정치주도 세력관은 중산층, 근로자 양심적인 지식인 및 국방 참여자, 3K(3김) 지지 성향은 중도'라고 평가했고, 정책 주장에 대해 '노사 관계 개선과 부정축재 처리, 정치일정 확정 발표'이며 비고란에 '1회 접촉, 양호, 계속 접촉'이라고 기록했다. 분석표를 보면 3김(김대중·김영삼·김종필)을 부정하는 언론인을 3회씩 접촉했고 '적극'으로 분류했다.신군부는 '확고한 시국관을 정립토록 순화 유도'한다는 목적 아래 중진 언론인들을 접촉했다. '중진언론인 접촉순화 계획' 문건의 '전두환의 이미지 부각' 부분에는 전두환을 '정의감이 강하고 포용력 있는 대범한 인물', '우국충정에 불타는 사심없고 청렴결백한 전형적인 군인', '농촌출신으로 서민적이고 소박 인자한 범국민적 인물, '해외유학, 시찰 등 문무 겸비한 민주주의 신봉자', '어려운 시기에 국가의 운명을 걸머지고 가시밭길을 걷고 있는 애국자' 등으로 부각시키기 위해 노력했다.신군부는 K-공작계획의 연속선에서 보안사령관의 언론사주 및 언론사 간부 면담을 추진하고 이에 대한 언론인의 반응을 수집 분석했다. 신군부는 언론인 간담회를 개최해 언론사주, 간부 등의 반응을 살피는 동시에 신군부 측에 협조하도록 요구했다. 또한 간담회를 통해 사령관 전두환에 대한 언론인들의 반응 및 평가를 수집 보고하고, 간담회 내용이 기사에 어떻게 반영되는지 역시 보고했다.보안사 언론반에서 작성한 '사령관님 언론인 면담 반응보고' 중 일부 내용은 다음과 같다. (국방부 '국방부 과거사 진상조사 종합보고서')강제 해직된 언론인들의 수는 당시 보안사 문공부 등에서 만든 자료마다 약간씩 차이가 난다. 언론인 강제해직이 적법절차를 거치지 않고 이뤄진 데다 신군부 하수인들이 자의적 판단에 따라 이뤄졌기 때문이다. 당시 보안사에서 만든 해직언론인 관련 자료에는 해직되지 않은 사람도 해직자 명단에 포함돼 있는 점이 눈에 띈다.1980년 8월16알 당시 문공부 홍보국장이었던 이수정이 작성한 공식문건인 '언론정화 결과'에 따르면 해직 언론인은 모두 933명이다. 그 가운데 298명은 신군부가 직접 정화대상자로 선정했고, 나머지 635명은 언론사가 자체적으로 끼워넣은 것으로 되어 있다.해직자들의 언론계 분포상황을 보면 중앙일간지 265명, 서울지역 방송사 219명, 통신 2개사 22명, 경제지 4개사 34명, 특수통신 4개사 34명, 지방지 14개사 235명, 문화방송 지방사 99명 등이다. 933명 중 해직언론인이 5.18유공자로 인정된 이후 5.18진상조사위원회가 파악한 해직 언론인 명단은 711명이다. 그러나 이마저 정확하다고 보기는 어렵다.또다른 통계도 있다. 당시 보안사가 지목한 해직 대상 언론인은 336명이었다. 이 가운데 일부는 구제되어 실제 해직자는 298명이다. 그러나 언론사가 해직시킨 수는 933명(업무직 포함)이었다. 편집국, 보도국 기자의 경우는 강제 해직자가 모두 705명이며 이 가운데 약 60%에 달하는 427명이 외부의 결정없이 언론사 자체 결정에 의해 해직되었다는 것이다. 이들은 대개 언론사 내 파벌 싸움의 희생자들이거나 고령자들이었고 지역적으로 호남 출신이 큰 피해를 본 것으로 추정됐다.통계 작성자마다 숫자가 다르다는 점을 확인할 수 있다. 진실·화해위원회는 2010년 진상규명 결과를 발표하면서 보안사에서 넘긴 명단은 933명이었지만 실제 해직자 1500명까지도 되는 것으로 보인다고 밝히기도 했다.언론인 강제 해직은 언론사 통폐합에 의해 또다시 단행됐다. 1980년 방송사 통폐합으로 민간 방송에서 KBS로 간 인원은 TBC 681명, DBS 139명, CBS 106명 등 모두 1105명에 이르렸고 이들 중 200여 명이 직장을 포기하였다. 사회학자 김해식은 언론 통폐합 실시 이전인 1980년 1월의 언론 종사자 수는 1만8730명이었던 반면, 탄압 후인 1981년에는 1만6786명이었다는 점을 지적하면서 1900명 이상이 한꺼번에 해직되었을 것으로 추산하기도 했다.보안사는 강제 해직된 언론인의 취업을 제한하기 위해 총무처의 비위관련 공직자 취업제한 기준에 준하여 형평을 맞추기 위한 취업제한이라는 명분을 내세워 '정화언론인 취업허용 제한기준'을 만들었다. 해직언론인은 언론사 및 관계단체 공무원 국영기업체 정부 투자 및 출자 법인과 단체에 취업하지 못하는 것은 물론 사기업의 홍보 및 광고 담당요원 까지 제한했다.이후 보안사는 9월13일 정화언론인 711명 중 국시부정 및 극렬 반정부자 28명을 제외한 인원에 대하여 1차 순화시킨 뒤 업종 취업을 허용하도록 노태우사령관에게 건의하여 결재를 받았다. 같은 달 30일에는 13명을 영구 취업제한하고 나머지는 취업을 허용하는 방안에 대해 결재를 받았다. 해직 언론인들의 취업을 A B C 3개 등급으로 분류해 각각 6개월, 1년, 영구 제한 조치를 취했던 것으로 파악됐다.문화공보부도 언론인 강제 해직의 하수인 역학를 담당했다. 문공부는 9월20일 '정화 언론인 취업문제'를 대외비로 작성했다. 이 문건은 해직언론인의 취업을 제한할 경우 "반정부, 불평집단화할 우려가 있어 소수의 악질적인 반정부 반체제 분자를 제외한 해직자들에 대해서는 언론이 아닌 타분야의 취업을 허용할 것을 건의했다. 이에 따라 보안사는 저항언론인을 A, B, C 3등급으로 분류해 취업을 제한했다.보안사는 계엄해제 이후에도 해직언론인의 동향을 파악했다. 1982년 7월 작성된 '숙정위해 언론인'이란 문건을 보면 해직언론인을 A~D급 4등급으로 분류해 해직 이후에도 적어도 수년 동안 이들의 동향을 파악했던 것으로 밝혔다. 보안사가 보도성향과 국가관, 시국관, 특정 정치인에 대한 지지 여부 등을 평가기준으로 정했던 사실도 드러났다(국방부, '국방부 과거사조사 종합보고서').80년 비상계엄 하에서 자행된 보도검열과 언론인 강제해직은 진행과정에서 아직도 진상이 밝혀지지 않은 부분이 많다. 사전검열과정에서 검열지침은 누가 작성해서 어떤 경로를 통해 언론사와 보도검열단에 전달되었는지도 정확한 경로는 아직도 오리무중이다. 보도검열 과정에서 삭제된 기사들은 어떤 지침이나 이유에 따라 삭제 또는 교체되었는지, 그 과정에서 정권찬탈을 위한 정치적 의도는 없었는지, 추상적인 검열지침에 따라 검열관들의 자의적 판단이 개입된 부분은 없었는지 등도 꼼꼼히 따져 보아야 한다. 게다가 검열로 삭제된 기사들은 극히 일부만 공개됐을 뿐 많은 부분은 아직도 감춰져 있는 실정이다.정확한 해직언론인 수는 거의 과반세기가 다가오는 현 시점에서도 아직 정확하게 확인되지 않았다. 해직언론인 숫자는 자료에 따라 들쭉날쭉하다. 게다가 당시 보안사에서 통보한 해직자 명단 외에도 언론사 경영진이 수백명의 기자들을 자의적으로 끼워 넣어 해직시켰다는 의혹이 남아 있고 아직도 이에 대한 진실이 밝혀지지 않고 있다.진실･화해를 위한 과거사정리위원회가 2010년 밝힌 대로 언론사주들이 보안사로부터 하달받은 명단보다 더 많은 언론인을 끼워넣어 해직시킨 것으로 판단되는 정황과 진술이 있었다고 밝혔다. 진화위는 조사결과를 발표하면서 "보안사가 명단을 작성해 언론사 사주들이 불편한 언론인들을 끼워넣어 해직한 게 아니냐는 진술과 자료는 있지만 확정하기가 어려웠다"며 결정적 증거는 확보하지 못했다고 해명했다. 그러나 "사주들이 보안사 명단을 받아 기자들을 더 끼워넣어 더 해직시킨 것은 분명하다"는 것이다.이를 규명하기 위해서는 실체 해직자 명단과 보안사에서 통보한 해직자 명단과 해직사유 등을 비교해 진실을 밝혀내야 한다. 이를 통해 정확한 해직 언론인 수를 규명해내고 추정에 머물러온 해직언론인 명단 작성자와 지시자 등을 찾아내 일벌백계해야 한다. 진상규명이 어렵다면 해직자들이나 당시 경영진 등의 증언을 통해서라도 진상규명을 시도할 필요는 있다.광주전남언론인회가 추진중인 복원된 옛 전남도청에 있었던 보도검열관실 복원도 반드시 이뤄져 민주주의를 체감하는 공간으로 활용해야 한다. 옛 전남도청 별관 보도검열관실은 1980년 짧은 기간 동안 1만1000여 건의 기사를 도려냈고 800여명의 기자들을 거리로 내쫓은 곳이다. 보도검열관실이 복원되면 민주주의 탄압을 실증적으로 보여주는 현장으로 남아 역사적 교육적 공간이 될 것이다.서울시청이나 전국에 산재해 있던 보도검열의 산실은 이미 그 자취조차 없어져 버렸으니 이번에 복원된 옛 전남도청 건물안에 보도검열관실을 복원하여 언론을 말살하면 어떤 불행한 결과를 초래할 수 있는가를 보여주면 후세에도 귀감이 될 수 있을 것이다여야 국회의원 14명이 2010년 1월 공동발의한 '1980년 불법강제 해직언론인의 배상 등에 관한 특별조치법안'은 해직 언론인의 배상 및 복직 등에 관한 사항을 담았다. 이밖에 2005년 민주화 운동 관련자 명예회복 및 보상 등에 관한 법률이 개정돼 일부 해직 언론인에게 생활지원금이 지급됐으나 대다수는 제외됐다. 이 법에 따른 복직 권고조치도 대다수의 언론사들이 외면했다.해직 언론인들운 2021년 5.18민주화운동 관련자로 인정받았다. '5.18민주화운동 관련자 보상 등에 관한 법률 일부개정 법률안'이 국회를 통과하면서 해직 언론인들도 보상을 받을 수 있는 길이 열리게 된 것이다. 개정안은 1996년 특별법 제정 당시 적용대상에 포함되지 않았던 해직자를 5.18민주화운동 관련자 범위에 포함했다.그러나 5.18배상법에 따라 해직 언론인들이 배상을 받을 수 있는 길이 열렸다고 해서 끝난 것은 아니다. 대상자가 해직언론인의 일부로 국한된 데다 보상금액도 턱없이 부족하기 때문이다. 절차도 복잡하고 대상자에 대한 홍보도 부족하다. 따라서 그동안 추진됐던 80년 해직언론인 관련 특별법을 다시 제정해야 한다.