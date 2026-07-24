AI시대의 교육, 신진서 9단에게서 답을 찾다

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"AI 시대인데도 학교는 여전히 책을 읽고, AI 도움 없이 보고서를 쓰라고 하잖아요. 검색 한 번이면 더 좋은 자료를 찾을 수 있는데 왜 아직도 그런 방식을 고집하는 걸까요?"

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"저희가 대학 입시를 준비할 때는 컴퓨터공학과가 가장 인기였고 교대도 들어가기 어려웠어요. 그런데 몇 년 만에 상황이 완전히 달라졌잖아요. 학교는 이런 현실을 잘 알려주지 않아요."

큰사진보기 ▲AI시대, 교육은 무엇을 가르쳐야 할까. ⓒ almoya on Unsplash 관련사진보기

"여러분은 중·고등학생보다 더 많은 경험을 가지고 있죠. 그래서 AI가 제시한 답이 맞는지, 나에게 맞는지 어느 정도 판단할 수 있습니다. 그런데 지금의 학생들은 충분한 경험을 쌓기도 전에 AI가 만든 결과를 먼저 만나고 있습니다. 그렇다면 그 결과를 믿을지, 수정할지, 버릴지를 판단하는 기준은 어디에서 만들어질까요?"

"그 기준을 꼭 책과 경험 같은 기존 방식 안에서만 찾아야 하나요?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다. 중고등학교에서 진로 수업을 합니다. 교실에서 학생들과 나눈 이야기를 글로 씁니다.

얼마 전 대학생 멘토단과 함께 진로 교육 프로그램을 기획하는 자리에서 예상보다 뜨거운 토론이 벌어졌다.한 학생은 오히려 학교가 AI를 잘 활용하는 법을 가르쳐야 한다고 말했다. '티 나지 않게 쓰는 법도 현실에서는 필요한 역량'이라는 말도 덧붙였다. 또 다른 학생은 진로 교육도 달라져야 한다고 주장했다.이들은 자신의 전공 선택과 진학 준비 과정에서 얻은 경험을 중·고등학교 후배들에게 나누는 대학생 멘토단으로 활동하고 있다. 토론 내내 쏟아진 질문에서는 '후배들에게 정말 도움이 되는 강의를 만들고 싶다'는 책임감과 진심이 고스란히 느껴졌다.생성형 AI는 이미 학생들의 공부 방식도, 대학생들의 과제도, 직업 세계도 빠르게 바꾸고 있다. 학교가 이러한 변화를 외면해서는 안 된다는 주장에는 충분히 공감했다. 실제로 진로 교육 현장에서도 이제는 AI를 활용하는 능력이 중요한 역량이 되고 있다.하지만 그날 토론을 들으며 한 가지 질문이 떠올랐다. AI를 잘 사용하는 법보다 먼저, 학생들은 무엇을 기준으로 AI의 답을 판단할 수 있을까? 나는 학생들에게 되물었다.잠시 침묵이 흘렀다. 곧 한 학생이 다시 물었다.짧은 질문이었지만 쉽게 답할 수 없었다. 그날 우리는 결론을 내리지 못했다. 수업이 끝난 뒤에도 그 대화는 오래도록 머릿속을 떠나지 않았다.AI 시대에는 무엇을 가르쳐야 할까. 공부의 도구도, 방식도 모두 바뀌어야 하는 것일까. 진로 교육은 이제 무엇을 준비 시켜야 하는가. 그 질문을 품고 있던 어느 날, 바둑기사 신진서 9단의 AI 상대 승리 소식을 접했다. 관련 내용을 담은 신문에는 "AI 바둑의 약점은 완벽함"​이라는 제목이 실려 있었다.처음에는 역설처럼 들렸다. 하지만 곱씹어 볼수록 그 문장은 끝내지 못했던 토론의 답을 찾을 수 있었다. AI는 수많은 데이터를 바탕으로 가장 높은 확률의 답을 계산한다. 대부분의 상황에서 인간보다 더 뛰어난 선택을 한다. 하지만 바로 그 '완벽함' 때문에 예측 가능한 최선의 수에 머물기도 한다.반면 인간은 때로는 실수하고 돌아가기도 하지만, 누구도 예상하지 못한 한 수를 둘 수 있다. 그 의외성과 창의성이 새로운 가능성을 만든다. 신진서 9단은 관련 인터뷰에서 "내 스타일을 버리고 수비 지향적으로, 이기기 위한 바둑을 연습하는 것은 힘들었지만, 결국 내 스타일로 이긴 것 같아 의미가 있다"고 말했다.나는 그 대목에서 미래 교육이 길러야 할 역량을 떠올렸다. 기술을 익히는 것만으로는 충분하지 않다. 수많은 정보 속에서도 자신의 가치와 경험을 바탕으로 판단하고 선택할 수 있는 사람을 키우는 것이 더 중요하다.직업 정보를 더 많이 알려주거나 AI 활용법만 가르치는 것으로는 부족하다. 학생들이 자신의 경험을 돌아보고, 스스로 질문하며, 자신만의 기준을 세우도록 돕는 교육이 필요하다. AI는 답을 제시할 수 있지만, 어떤 답을 선택할지는 결국 인간의 몫이기 때문이다.다음 달이면 다시 대학생 멘토들을 만난다. 이번에는 'AI를 어떻게 활용할 것인가'만큼 'AI 시대에도 끝까지 잃지 말아야 할 나만의 기준과 스타일은 무엇인가'를 함께 이야기해 보려 한다.AI는 정답을 계산할 수 있다. 하지만 내 삶의 답은 계산으로 만들어지지 않는다. 자신의 경험으로 판단하고, 자신의 가치로 선택하며, 자신만의 방식으로 길을 만들어 가는 것. 어쩌면 그것이 AI 시대에도 교육이 끝까지 가르쳐야 할 가장 인간다운 능력이 아닐까.