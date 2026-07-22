삼천포항 유류바지선 육상화 확정... 태풍 걱정 덜었다

큰사진보기 ▲삼천포항 구항 방파제에 계류 중인 삼천포수협 유류저장 바지선. (사진=뉴스사천 자료사진) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲해양수산부는 7월 20일 '제4차 전국 항만기본계획 수정계획(2026~2030)'을 고시하고, 삼천포항 구항 개발계획에 '소형선부두(유류) 241m' 조성 등 사업 계획을 알렸다. 사진은 태풍 내습을 앞두고 어선들이 삼천포항 구항 내에 피항 중인 모습. 해상에 부유물 형태로 설치된 바지선은 구조적으로 태풍이나 선박 충돌 등 외부 충격에 취약할 수밖에 없고, 실제 기름이 유출될 경우 방제에 나서더라도 항 전체와 인근 상권이 함께 피해를 입을 가능성이 크다 ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲해양수산부는 7월 20일 '제4차 전국 항만기본계획 수정계획(2026~2030)'을 고시하고, 삼천포항 구항 개발계획에 '소형선부두(유류) 241m' 조성 등 사업 계획을 알렸다. (이미지=해양수산부) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

사천시 삼천포항 구항 방파제 인근에 떠 있는 삼천포수협 유류저장 바지선이 매립을 통해 육상 시설로 바뀐다. 어민과 상인들이 태풍철 기름 유출 사고를 우려하며 육상 이전을 요구해온 지 십 수년 만의 결정이다.해양수산부는 7월 20일 '제4차 전국 항만기본계획 수정계획(2026~2030)'을 고시하고, 삼천포항 구항 개발계획에 '소형선부두(유류) 241m' 조성 등 사업 계획을 알렸다. 삼천포항 소형선부두 사업의 경우 기존 유류 바지선이 있던 자리 인근 해상을 매립해 그 위에 육상 유류공급시설을 짓는 방식으로, 공사는 2030년까지 마무리될 전망이다.삼천포수협 1·2호기로 불리는 이 바지선은 2014년 35억 원(국비 13억 원, 도비 5억 원, 시비 5억 원, 수협 12억 5000만 원)을 들여 건조됐다. 1호기(343톤)에는 경유 4000드럼, 2호기(323톤)에는 경유 3000드럼과 벙커A유 1000드럼 등 총 8000드럼(1드럼당 200리터)의 기름이 저장돼 있으며, 하루 50여 척의 어선이 이곳에서 약 500드럼을 급유해왔다.문제는 이 시설이 삼천포용궁시장, 삼천포전통시장 등 수산시장이 밀집한 항내 한복판에 자리하고 있다는 점이었다. 해상에 부유물 형태로 설치된 바지선은 구조적으로 태풍이나 선박 충돌 등 외부 충격에 취약할 수밖에 없고, 실제 기름이 유출될 경우 방제에 나서더라도 항 전체와 인근 상권이 함께 피해를 입을 가능성이 크다는 게 그동안의 지적이었다.지역민과 어민들의 우려에 따라 사천시와 삼천포수협은 그동안 정부와 경상남도에 육상 이전을 지속적으로 건의해왔다. 서천호 의원 역시 해양수산부를 상대로 안전성 문제와 육상화 당위성을 제기해왔다.이번 고시와 관련해, 서 의원은 22일 입장자료를 내고 "유류공급 바지선이 설치된 위치는 삼천포를 상징하는 수산시장이 집중적으로 밀집해 있는 곳이기에 더더욱 안전한 육상으로 시급히 이전할 것을 관계기관에 촉구했다"며 "매립 및 육상이전에 수백억 원의 예산이 소요될 것으로 예상되는 만큼 경남도, 해양수산부와 긴밀히 협의해 예산반영이 차질 없이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.정도근 삼천포수협조합장은 "태풍 등으로 바지선이 파손돼 유류가 유출될 경우 걷잡을 수 없는 사태가 벌어질 수 있어 안전이 가장 큰 걱정이었다"며 "적극 환영하며 하루빨리 추진되길 바란다"고 말했다.사천시도 환영의 뜻을 밝히면서, 정확한 추진 상황 등은 경상남도와 협조해 구체적으로 살펴보겠다는 입장을 전했다.다만 고시가 확정됐다고 해서 곧바로 공사가 시작되는 것은 아니다. 해수부의 항만기본계획 수정계획 확정·고시에 따라, 이후 경상남도가 설계에 착수하고 입찰 등 절차를 밟게 될 예정이다. 다만 구체적인 사업비는 설계 단계에서 순차적으로 확정될 것으로 보인다.한편 이번 고시에는 유류바지선 육상화 외에도 삼천포항 전반의 개발·운영 계획이 함께 담겼다.삼천포항 구항에는 동방파제 300m 연장이, 신항에는 소형어선 수용시설 파제제 40m 연장과 해양공원보도교 120m(현재 공사 중) 조성이 계획됐다. 모례항도 소형선부두를 40m 확장한다. 항만 운영 방향은 석탄발전 축소에 따른 수요 변화에 맞춰 어항·연안물류·공공안전 기능 중심의 소형 복합항만으로 재편된다.삼천포항 구항은 소형어선 계류시설 및 수산물 양육부두로, 신항은 모래·기타광석·철재 등 일반잡화 처리 기능을 맡게 되며, 미세먼지 감소를 위한 화력발전소 탈황설비 부두시설 지원과 항만 내 재해방지시설 확충 등 환경·안전 개선 계획도 포함됐다.