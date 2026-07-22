광명산업진흥원 조례, 다섯 번 만에 상임위 통과

큰사진보기 ▲광명시의회 유튜브 방송 갈무리 ⓒ 광명시민신문 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 광명시민신문에도 실립니다.

광명시가 다섯 번째로 발의한 '광명산업진흥원 설립 및 운영 조례안'​이 결국 광명시의회 복지문화건설위원회를 통과하며 산업진흥원 설립의 첫 관문을 넘었다. 제9대 의회에서 네 차례 연속 부결됐던 조례안이 제10대 의회 들어 처음으로 상임위원회 문턱을 넘은 것이다.상임위원회는 집행부 원안을 일부 수정해 의결했다. 수정된 내용은 산업진흥원의 의회 보고 기능을 강화하는 수준이었다.조례 제15조는 이사회 의결 후 시장의 승인만 받도록 했던 내용을 수정해 시장은 해당 사항을 시의회에 제출하도록 했다. 또한제16조의결산 결과를 시장에게 제출하는 것에 더해 결산 결과를 시의회에도 제출하도록 의무화하는 내용이 추가됐다.반면 국민의힘 의원들이 제기한 문제의식은 받아들여지지 않았다.국민의힘 김종오 의원은 산업진흥원 설립의 시기 자체를 문제 삼았다. 김 의원은 그동안 산업진흥원 조례가 부결되었던 것은 광명시가 먼저 앵커기업과 전략기업을 유치하고 산업 생태계를 만들어야 하는데, 기업 유치 없이 산업진흥원부터 만들려했기 때문이라고 지적했다. 이번에도 산업진흥원이 지원하고 육성할 기업 기반이 충분하지 않은 상황에서 조직부터 만드는 것은 설득력이 부족하다는 주장이다.국민의힘 김도연 의원은 기존 투자유치과와 산업진흥원의 역할이 중복될 수 있다는 점을 지적했다. 그러면서 조례 제1조 목적에 기업 유치와 투자 유치 기능을 명시해 산업진흥원의 역할과 기존 행정조직의 차별성을 분명히 해야 한다고 제안했다.심의 과정에서는 산업진흥원의 설립 목적을 둘러싼 혼선도 드러났다.더불어민주당 김정미 의원은 산업진흥원이 왜 필요한지 의원들마다 다르게 이해하고 있다며 담당 과장이 설립 목적과 역할을 명확하게 설명하지 못했다고 질타했다. 그는 산업진흥원이 기존 기업의 성장을 지원하고 앞으로 들어올 기업까지 육성하는 기관이라는 점을 보다 분명하게 설명했어야 한다고 지적했다.또한, 더불어민주당 최아름 의원은 광명테크노밸리의 일반산업단지와 첨단사업단지 분양을 앞두고 있어, 산업진흥원 설립을 해야 하며, 진흥원의 설립 목적은 정관에 명시하도록 하자고 제안했다.정회 시간에도 국민의힘 의원들은 제1조 목적에 기업 유치와 투자 유치 기능을 명확히 담아야 한다고 요구했지만, 더불어민주당 의원들과 집행부는 조례 제1조는 산업진흥원의 비전이 아니라 조례 제정 목적을 규정하는 조항이라며 받아들이지 않았다.결국 국민의힘 의원 두명이 퇴장한 가운데 더불어민주당 의원 네명이 수정안을 의결했다.이로써 제9대 의회에서 네 차례 부결되며 장기간 표류했던 광명산업진흥원 설립은 제도적 근거를 마련하게 됐다. 앞으로 산업진흥원이 집행부가 설명한 대로 기업 맞춤형 지원과 기업 유치 기반 조성이라는 역할을 수행할지, 아니면 국민의힘이 우려한 조직 확대와 예산 부담으로 이어질지는 향후 운영 성과를 통해 평가받게 될 것으로 보인다.