법이 지켜주는 '교원'에 보육교사는 없다

큰사진보기 ▲어린이집 내부기사 내용과 직접 관련이 없는 자료사진입니다. ⓒ Unsplash(Gautam Arora) 관련사진보기

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"완전 대부분인 것 같아요, 97? 이 정도? … 그냥 하루 종일 출근과 동시에 감정노동이 시작인 것 같아요." (보육교사 A)

"아, 진짜, 보육교사 따위가!' … 어디 보육교사 따위가 나한테 이렇게 말하냐고." (보육교사 B)

"원장님이 내 편이 됐으면 좋겠어요. … 나랑 같이 있는 원장님이 나를 이해해주지 못하면 너무 힘든 거 같아요." (보육교사 C)

"저는 정말 미쳐버리는 줄 알았어요. 이게 왜 다 내 잘못이지? 애가 토해도 내 잘못, 애가 울어도 내 잘못, 애가 넘어져도 내 잘못…" (보육교사 D)

"그걸 가지고 원장님한테 가서 '원장님, 저 여기 근무하면서 오래 지속된 거여서 디스크가 터졌대요'라고 말을 못 하겠는 거예요. … 증명하기가 너무 어려운 거예요." (보육교사 E)

"다들 아파도 그냥 실비로 할지언정 산재로 해서 한다는 거는 생각도 못 하고… 산재 해 달라고 할 여건은 아직 보육 현장은 안 되는 것 같아요." (보육교사 F)



"산재 받고 나갔으면 다시 되돌아온다는 보장도 없고. 원장님들끼리 너무 친하잖아요. '이 선생님 이래서 나갔어' 그게 소문이 돌면 어디서든 취업하기가 쉽지 않을 것 같아요." (보육교사 G)

큰사진보기 ▲어린이집 보육활동 보호 가이드라인교육부와 한국보육진흥원이 2026년 1월 전국 어린이집에 배포한 '어린이집 보육활동 보호 가이드라인' 표지. ⓒ 한국보육진흥원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 사회건강연구소 홈페이지에도 게재됩니다. 이 글을 쓴 백경흔님은 사회건강연구소 운영위원으로 활동 중이고 이화여대 강사입니다.





오랜 논의에 머물던 유보통합이 중요한 변화를 맞고 있다. 2024년 6월 정부조직법 개정으로 영유아 보육업무가 보건복지부에서 교육부로 이관됐고, 2025~2026년에는 통합기관 출범과 교사 자격체계 개편이 진행 중이다. 아직 여러 집단의 이해관계가 얽혀서 뚜렷한 통합 로드맵이 드러나지 않은 이 시기에 보육교사와 유치원교사들의 고충도 대중의 큰 관심을 받았다.올해 4월부터 시작되었던 코미디언 이수지가 유치원 교사 '이민지씨'를 패러디한 영상들이 크게 화제가 되었다. 볼까지 다크 서클이 내려왔는데도 학부모의 심기에 맞추어 굽신거리거나 학부모 이야기를 들으면서 귀에서 빨간 피가 흘러내리는 분장을 보면서 씁쓸한 웃음을 지을 수밖에 없었다. 그리고 이후 6월에 공개된 넷플릭스 드라마 <참교육>은 교권 침해 문제를 다시 한번 뜨거운 화두로 만들었다. 교권침해는 단지 초·중·고등학교 교원만의 문제가 아니며, 유치원 교사와 어린이집 보육교직원에게도 중요하게 다루어져야 하는 문제이다.특히 교권침해는 단순한 권리침해에 그치지 않고, 교사의 불건강으로까지 이어진다. 사회건강연구소(백경흔·정진주, 2020; 2022)는 산재 판정 통계와 어린이집 원장·교사 심층면담을 통해, 법과 제도가 놓치고 있는 보육교사의 건강 문제를 구체적으로 드러낸 바 있다. 당시 연구 내용을 새롭게 조명하면서 유치원과 보육교사의 교권침해와 건강권 문제가 유보통합 과정에서 중요하게 다루어져야 함을 강조하고자 한다.보육교사의 노동은 감정노동, 육체노동, 정신노동이 복합적으로 얽혀 있다. 하지만, 한 보육교사는 자신의 업무 중 감정노동의 비중을 이렇게 표현했다.보육교사가 경험하는 감정노동의 부담은 매우 크다. 학부모의 갑질로 나쁜 감정이 생겨도 참을 수밖에 없고, 그 감정이 아이들에게 흘러가지 않도록 스스로 차단한 뒤 좋은 감정을 새로 만들어내야 하니 부담은 배가 된다. 더 큰 문제는 이 감정노동을 견디게 해줄 방패가 없다는 데 있다. 한 교사는 아이의 진료확인서를 요구했다가 학부모로부터 이런 말을 들었다.이런 순간, 교사들이 가장 바라는 건 거창한 제도가 아니라 동료이자 상사인 원장의 한마디다.그러나 현실에서는 원장조차 학부모 눈치를 보느라 교사를 방어해주지 못하는 경우가 많다. 한 교사는 학부모의 개인 사정으로 아이의 정서가 불안해졌을 때, 그 책임이 고스란히 자신에게 돌아왔던 경험을 이렇게 회상했다.감정노동만이 문제가 아니다. 보육교사는 근골격계질환에도 상시적으로 노출된다. 아이를 안고, 눕히고, 기저귀를 갈고, 낮은 책상 앞에 쪼그려 앉아 일하는 자세가 하루에도 수십 번 반복되기 때문이다. 그런데도 정작 이 질환을 산업재해로 신청할 생각을 하는 교사는 드물다. 한 교사는 허리디스크가 터졌을 때도 산재를 떠올리지 못했다고 말한다.산재 신청 자체를 꺼리는 이유는 단순한 무지 때문만은 아니다. '산재를 신청한 교사'라는 낙인이 재취업을 가로막을 거라는 두려움도 크다.이런 침묵 속에서도, 실제 산재 판정 데이터를 보면 조금씩 변화의 조짐이 보인다. 보고서(백경흔·정진주, 2020)가 담고 있는 서울업무상질병판정위원회에 접수된 보육교사 관련 사건(2010~2020.6)을 보면, 근골격계질환의 업무 관련성 인정률은 2012~2016년 8.3~27.3%에 머물렀지만, 2017년 이후 신청된 사건은 전부 인정됐다. 정신과 질환은 더 극적이다. 2013년부터 2016년까지는 해마다 딱 1건씩만 심의에 올랐고, 인정률은 매번 0%였다. 그러다 2017년부터는 건수도 2건으로 증가하고, 인정률은 사실상 100%로 뛰어올랐다. 2019년에는 4건 중 75%가 인정을 받았다.이 수치가 말해주는 건 두 가지다. 첫째, 근골격계질환도 정신질환도 실제로는 오래전부터 존재해온 문제였다는 것. 둘째, 문제가 없었던 게 아니라 그동안은 '업무와 관련 있다'고 인정받지 못했을 뿐이라는 것이다. 판정 기준과 인식이 바뀌자, 인정률은 순식간에 달라졌다.그러나 이 통계에는 함정이 있다. '2024년 전국보육실태조사: 어린이집조사 보고'(양미선 외, 2024, 316쪽)에 따르면 전체 보육교사의 22.6%가 정신건강 문제를 경험한 적이 있다고 답했고, 이들 중 83%는 그 문제의 유형을 '스트레스'로 꼽았다. 응답 교사 5명 중 1명 이상이 정신적 어려움을 겪었다고 답한 셈이다.반면 서울 지역에 한정된 자료이긴 하지만, 정작 공식 심의에 오르는 건수는 매년 한두 건에 그친다. 전국 조사와 지역 통계라는 차이도 있고, 스트레스를 느끼는 것과 산재를 신청·인정받는 것 사이에도 큰 간극이 있다. 하지만 그 간극 자체가 바로 문제다. 얼마나 많은 교사가 아파도 참고, 산재라는 선택지가 있다는 사실조차 모른 채 일하고 있을지 의심해볼 수 있기 때문이다.보고서 작성 이후 2023년 7월 서이초 교사 사망 사건이 계기가 되어서 교권 보호 방안이 강화되었고, 완전하지는 않지만, 유치원뿐 아니라 보육교사의 보육활동 보호까지 법으로 보호받는 절차가 생겼다. 유치원 교사는 2023년 하반기 교권보호 5법 개정으로 교육활동 보호 대상에 명시적으로 포함됐지만, 개별 유치원 단위의 위원회 설치는 '유치원의 장이 필요하다고 인정하는 경우'에만 두는 임의규정에 머물렀다.그러나 2024년 3월 '교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법' 개정안이 시행되면서 유치원을 포함한 초·중·고등학교 교사의 교육활동 침해 심의 업무가 각급 학교에서 교육지원청(지역교권보호위원회)으로 통합 이관되었고, 이를 통해 유치원 교사 역시 초·중·고와 동일하게 법적 보호와 심의 절차에 대한 지원을 받게 되었다.어린이집 교사는 2024년 소관 부처가 교육부로 옮겨갔음에도, 법적 신분은 여전히 유아교육법상 '교원'이 아닌 영유아보육법상 '보육교직원'이다. 애초에 '교원'을 전제로 설계된 교권보호법의 보호 대상 정의 자체에서 배제된다. 이에 2024년 초 영유아보육법 개정을 통해 '보육교직원 보육활동 보호'(제18조의3)와 '보육활동보호위원회 설치·운영'(제18조의4)을 규정하는 조항이 신설되는 등 보육교직원의 보육활동 침해를 예방하고, 해결하는 법적조치가 이루어졌다. 어린이집은 교육청 관할이 아니기 때문에 학교 단위가 아닌 '광역 시·도 단위(시·도보육활동보호위원회)'에서 관련 심의와 분쟁 조정을 통합하여 담당한다.정리하면, 유치원 교사는 2023~2024년의 제도 개선을 거쳐 교권보호법 체계 안으로 편입되었다. 반면 보육교직원은 애초에 '교원' 정의 자체에서 배제되어 같은 법의 보호를 받을 수 없지만, 별도 입법으로 보육활동 침해를 예방하고 해결하는 유사한 장치는 마련되었다.실제로 한국보육진흥원은 2026년 1월 '어린이집 보육활동 보호 가이드라인'을 비롯한 지원자료 8종을 전국 어린이집에 배포했다. 다만 이 가이드라인이 실제로 힘을 싣는 절차는 법이 신설한 광역 단위의 '시·도보육활동보호위원회'가 아니라, 개별 원 단위의 기존 '어린이집운영위원회'다. 법 조문상 강행규정으로 설계된 광역 기구가 현장에서 실제로 가동되고 있는지, 그 절차를 거쳐 구제받은 사례가 있는지는 앞으로 지속적 모니터링과 후속 연구를 통해 살펴봐야 한다.또 하나 눈여겨 봐야 할 부분은 '2024년 전국보육실태조사'(333쪽)에서 보육교사에게 권리 침해의 원인을 물었을 때, '교사의 권익보호를 위한 법 및 제도 미비'를 꼽은 응답(32.8%)보다 '열악한 근무조건'(44.5%)과 '보육교사 직종의 낮은 사회적 인식'(39.2%)을 꼽은 응답이 더 많았다는 점이다.법과 제도의 공백도 심각하지만, 교사들이 몸으로 체감하는 더 큰 문제는 근무조건과 사회적 인식 그 자체라는 뜻이다. 오랜시간 사각지대에 방치되어 있던 유치원과 어린이집 교사의 권리보호 논의가 새로운 제도 마련으로 이어진 것은 매우 반가운 일이지만, 법 개정보다 현장에서 실질적인 학부모, 원장, 교사 등 주요 이해관계자들의 인식과 관행 변화가 함께 이루어져야 한다.많은 경우 문제는 법이 없는 게 아니라, 있는 법이 제대로 작동하지 않는 데 있다. 유보통합 과정에서 부처를 합치고 교육과정을 통일하는 일보다 먼저, 지금 이 순간에도 근골격계질환과 산재 사각지대 속에서 침묵하고 있는 보육교사들의 목소리부터 이 통합 논의의 중심에 세워야 한다. 아직 교권보호 5법 개정으로 보호받는 '교원'에 포함되지 못하는 보육교직원의 권리와 건강권이 보장되도록 꾸준한 사회적 관심이 필요하다.