최대호 안양시장 경기도시장군수협의회 회장, 추대

큰사진보기 ▲최대호 안양시장 ⓒ 안양시 관련사진보기

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최대호 안양시장이 민선 9기 경기도시장군수협의회(이하 협의회) 회장을 맡게됐다.최 시장은 22일 오전 수원시 영통구 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 개최된 민선 9기 협의회 임시회의에서 만장일치로 회장으로 추대됐다. 따라서 최 시장은 오는 2028년 6월까지 협의회를 대표하여 경기도 31개 시군의 핵심 현안을 이끌어가게 됐다.안양시 등에 따르면, 협의회는 경기도 시군 상호 간 교류와 협력을 증진하고, 공동문제를 협의하여 지방자치발전에 기여하기 위해 1996년 구성된 행정협의회다.최 시장은 "경기도민의 삶을 책임지고 계신 시장·군수님들의 뜨거운 열정과 기대를 잘 알기에 어깨가 무겁다"며 "단체장님들께서 오직 시민과 군민만을 바라보고 당당하게 일하실 수 있도록 31개 시·군의 가장 든든한 대변인이 되고, 지방분권과 재정 자립을 위해 힘쓰며, 마음과 지혜를 나누는 상생의 협의회를 만들겠다"고 밝혔다.최 시장은 임시회의에 이어 진행된 '도지사-시장·군수 간담회'에도 참석해 도-시군 간 적극적인 협치를 제안했다.