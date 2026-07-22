대전 유등교 '중고 복공판' 부실공사, 공무원·업체 검찰 송치

큰사진보기 ▲유등교 공사현장(건설안전발전협회 제공). ⓒ 장철민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲유등교 하부. ⓒ 장철민 관련사진보기

대전 유등교 가설교량 부실시공 의혹과 관련해 대전시 공무원들과 시공업체가 검찰에 넘겨진 것으로 알려졌다.장철민 더불어민주당 국회의원은 대전 유등교 가설교량 공사 과정에서 제기된 '중고 복공판' 부실시공 의혹과 관련해 대전경찰청 반부패범죄수사대가 지난 14일 대전시 소속 공무원 3명을 직무유기 혐의로, 시공업체와 관계자를 건설기술진흥법 위반 혐의로 대전지방검찰청에 송치했다고 22일 밝혔다.이번 수사는 지난해 11월 건설안전발전협회의 고발로 시작됐으며, 8개월 만에 관련 공무원과 시공업체가 검찰에 넘겨지면서 장 의원이 지난해 국정감사에서 처음 제기한 의혹이 경찰 수사를 통해 일정 부분 확인된 셈이다.유등교는 대전 중구와 서구를 잇는 4번 국도상의 교량으로, 2024년 7월 집중호우로 침하돼 철거 후 재가설이 추진되고 있다. 대전시는 재가설 기간 동안 사용할 가설교량을 설치해 2025년 2월 개통했다.이와 관련, 장 의원은 지난해 10월 국정감사에서 시민들이 매일 차량과 함께 건너는 유등교 가설교량 바닥 판에 대전시가 설명한 'KS 철강재로 제작된 제품'이 아니라 제조 이력조차 확인되지 않는 비KS 중고 복공판 약 3200장이 사용됐다는 의혹을 제기했다.장 의원에 따르면 시공사가 제출한 거래 증빙의 현장명은 '월곶판교 6공구'로 돼 있어 수도권 전철 공사장에서 사용됐던 자재로 추정됐고, 자재승인서에 복공판 위탁생산처로 기재된 업체들은 실제로는 복공판을 생산하지 않는 곳이었다는 것.또 신품 복공판 조달단가는 장당 약 73만 원인 반면, 중고 시세는 20만~30만 원 수준이어서, 약 13억 원의 원가가 절감된 것으로 장 의원은 추산했다. 품질검사도 공사가 사실상 끝난 뒤인 2025년 1월에야 별도의 복공판을 보내는 방식으로 이뤄졌다고 주장했다.의혹 제기 이후 장철민·장종태·박용갑 의원과 국토교통부, 국토안전관리원이 실시한 합동점검에서는 착공 전 승인받아야 할 안전관리계획서의 사후 승인, 정기안전점검 결과 미제출, 가설구조물에 대한 관계전문가 안전성 확인 미이행 등 건설기술진흥법 위반 사항이 확인됐다.장 의원은 당시 대전시가 "중고 복공판은 표준시방서상 적합 판정 시 사용할 수 있다", "기능에 영향을 미칠 수준이 아니다"라며 문제가 없다는 해명으로 일관했고, 국민의힘 대전시의원들도 기자회견을 열어 자신의 의혹 제기를 "아님말고 식 무책임 정치", "근거 없는 불안 조장"이라고 공격했다고 밝혔다.하지만 경찰 수사 결과 송치된 공무원들은 2016년 개정된 교량 설계기준인 KL510, 51톤 기준 대신 종전 기준인 DB24, 43.2톤 기준으로 구조검토를 승인하고, 중고 복공판의 사용 이력 등 재사용 조건을 확인하지 않았으며, 안전관리계획서와 품질관리·시험계획서를 착공 이후에야 승인한 혐의를 받는 것으로 전해졌다.또 가설구조물의 구조적 안전성 확인과 자재공급원 승인 절차를 이행하지 않은 혐의도 포함된 것으로 알려졌다.다만 경찰이 중고 복공판 사용 자체를 위법으로 판단한 것은 아니다. 대전경찰청 관계자는 언론 인터뷰를 통해 "중고 복공판도 관련 기준에 따라 사용할 수 있다"며 "다만 이를 사용하려면 품질관리계획과 안전관리계획을 수립하고 필요한 점검과 승인 절차를 거쳐야 하는데 이를 이행하지 않았다. 핵심은 안전관리와 품질관리 절차 위반"이라고 밝혔다.한편 당시 최종 책임자였던 이장우 전 대전시장에 대해서는 불송치, 각하 결정이 내려졌다. 경찰은 조례와 전결 규정상 공사 관리·감독 사무가 건설관리본부 등 실무 부서에 위임돼 있고, 이 전 시장이 관련 보고를 받거나 직접 관여했다고 볼 정황이 확인되지 않았다고 판단한 것으로 알려졌다.이에 대해 장 의원은 "당시 대전시는 문제없다고 했고, 국민의힘은 '아님말고 정치'라고 공격했다. 시민들에게 이제라도 사과하고 책임져야 한다"고 말했다.이장우 전 시장이 불송치된 데 대해서도 장 의원은 "실무자들만 검찰에 넘어가는 전형적인 꼬리 자르기"라며 "가설교가 안전하다고 시민들에게 장담한 사람은 이장우 전 시장 본인이다. 몰랐다면 무책임이고, 알았다면 직무유기다"라고 주장했다.