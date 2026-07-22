오세훈 '당선무효형'에 국힘 "정치 판결", 혁신당 "즉각 사퇴"

[기사보강 : 22일 오후 4시 49분]
국민의힘은 '명태균 여론조사비 대납 의혹'으로 재판에 넘겨진 오세훈 서울특별시장이 1심에서 당선무효형을 선고 받자 사법부 맹공에 나섰다.
서울중앙지법 형사합의22부(자판장 조형우)가 22일 오후 오 시장 등에 대한 정치자금법위반 혐의 재판에서 오 시장에게 벌금 1000만 원을 선고하고, 추징금 2100만 원을 명령한 데 따른 것이다.
오 시장과 같은 선출직 공직자가 정치자금법 위반 혐의로 100만 원 이상의 벌금형이 선고되면 직을 잃게 된다(정치자금법 제57조).
국힘 "여당 무죄·야당 유죄", "1심이 진실은 아냐"... 한동훈은 '지원 사격'
국민의힘은 오 시장의 선고가 끝난 직후인 이날 오후 3시 40분께 박성훈 수석대변인 명의의 논평을 내고 "이번 판결은 대한민국 사법부가 국민의 신뢰를 지키는 최후의 보루인지, 아니면 정치권력의 입맛에 따라 움직이는 기관인지 국민에게 묻게 만드는 중대한 사건"이라고 주장했다.
특히 "1000만 서울 시민의 선택을 받은 선출직 공직자에 대한 재판은 그 어떤 사건보다 엄격한 법리와 신중한 판단이 요구된다"라고 강조하며 재판부를 향해 "그럼에도 정치적 논란을 자초하는 판결로 국민의 선택을 뒤흔든 것은 민주주의의 근간을 흔드는 매우 무책임한 처사라는 비판을 피하기 어렵다"라고 직격했다.
그러면서 "국민 사이에서는 여권 인사에게는 관대한 기준이, 야권 인사에게는 과도하게 엄격한 기준이 적용되는 이른바 '여당 무죄·야당 유죄'라는 인식이 확산하고 있다"면서 "이러한 인식이 확대되는 것은 사법부에 대한 신뢰는 물론 이재명 정부에 대한 국민적 불신만 더 키울 뿐"이라고 우려했다.
국민의힘은 "이번 판결이 항소심과 상급심에서 법과 증거에 따라 더욱 충실하고 엄정하게 심리되기를 기대한다"며 "국민과 함께 공정한 사법 질서를 바로 세우고, 사법부에 대한 국민의 신뢰를 회복하기 위해 끝까지 최선을 다하겠다"라며 말을 마쳤다.
당사자인 오 시장은 선고 직후 "국민 여러분께 심려를 끼쳐드려서 정말 죄송하다"라면서도 "저는 (선고 결과에) 납득할 수 없다. 천하의 거짓말쟁이 명씨의 진술이 맞는다는 전제하에 선고가 됐다"며 "항소심에서 다투겠다"라고 밝혔다.
보수 야권 인사들은 곧장 오 시장을 지지하는 목소리를 냈다. 6.3 지방선거 때 오 시장 캠프 총괄선거대책본부장을 맡았던 조은희 국민의힘 의원도 페이스북에 "1심 판결이 곧 진실은 아니"라며 "사법 정의는 상급심에서 바로 세워질 것"이라고 썼다.
오 시장과 함께 야권의 차기 대권주자 반열에 오른 한동훈 무소속 의원도 지원 사격에 나섰다. 한 의원은 페이스북에 "오 시장에 대한 오늘 판결은 관련자 증언의 신빙성이 떨어지고 비약이 많아 납득하기 어렵다"라며 "항소심에서 바로 잡히기를 바란다"라고 적었다.
민주 "사필귀정", 혁신 "오세훈 즉각 사퇴"... 박주민 가세
반면 더불어민주당과 조국혁신당은 이번 선고 결과를 두고 "사필귀정"이라며 오 시장을 향해 '정치적 책임'을 요구했다. 혁신당은 한 발 더 나아가 '오 시장 즉각 사퇴'를 요구하기도 했다.
민주당은 강준현 수석대변인 명의로 낸 '1000만 서울 시민을 기만한 오 시장은 정치적·법적 책임을 지라' 제하의 논평에서 "공직 자격 상실형 선고는, 오 시장이 정치 브로커로부터 여론조사 결과를 제공받고 후원자에게 비용을 대납시킨 명백한 범죄에 대한 '사필귀정'의 결과"라고 짚었다.
이어 "선고의 본질은 명확하다. 오세훈 시장이 정치 브로커에게 의뢰한 여론조사를 선거에 활용했고, 그 비용을 후원자에게 대납시켰다는 사실이 법원에서 입증된 것"이라며 "명백한 정치자금법 위반이자, 민주주의의 근간인 선거제도 자체를 훼손한 것이다. 오 시장은 자기 죄를 겸허히 인정하고 법적, 정치적 책임을 다하라"고 촉구했다.
혁신당도 임명희 대변인 명의의 논평에서 "그간 오 시장은 결백을 주장, 명씨가 스토킹에 가깝다며 사기꾼 집단으로 몰았다. 전 국민 앞에서 시종일관 뻔뻔하게 거짓말한 것"이라면서 "개인으로서 법리적 다툼은 이어갈 수 있지만 공직자로서 최소한 국민께 먼저 사과했어야 한다"고 했다.
이어 "윤석열, 권성동 전 의원에 이어 현직 오 시장에 이르기까지 정치자금법 위반 행태가 줄줄이 입증되는 상황에서, 국민의힘은 공천관리시스템의 심각한 결함을 인정하고 혈세 낭비 등에 대해 진심으로 머리 숙여 사죄해야 한다"라고 했다.
그러면서 "오 시장은 즉각 시장직을 사퇴하라. 그게 국민과 서울시민에게 할 수 있는 마지막 도리"라고 일갈했다.
지난 6.3 지방선거에서 서울시장 민주당 경선 후보로 나선 박주민 의원도 가세했다. 이날 중앙지법을 찾아 '엄정 판결'을 촉구하기도 했던 박 의원은 선고 직후 페이스북에 "오 시장의 시장직은 왜곡된 여론조사와 대납된 3300만 원 위에 세워졌다"며 "오 시장은 시장 자격이 없다. 서울에 거짓 시장이 설 자리는 없다"라고 썼다.
박 의원은 재판부를 향해서도 "죄의 무게에 비해 벌금 1천 만원은 가볍다. 항소심은 더 엄중히 판단해야 한다"며 "항소심과 상고심은 3개월 이내다, 더 이상의 지연은 용납될 수 없다. 신속한 재판으로 거짓 시장을 끝내야 한다"고 촉구했다.
또 다른 서울시장 민주당 경선 후보였던 전현희 의원도 페이스북에 "유죄 판단은 당연한 결과지만, 1심 양형은 범죄 중대성과 국민 눈높이에 볼 때 너무나 아쉽다. 특검은 즉각 항소해 엄중한 책임이 뒤따른다는 점을 분명히 보여달라"며 "시민의 신뢰를 저버린 시장이 서울시정을 책임질 명분은 없다"라고 했다.
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