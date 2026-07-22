오세훈 '당선무효형'에 국힘 "정치 판결", 혁신당 "즉각 사퇴"

▲오세훈 시장 엄정 판결 촉구하는 더불어민주당 의원들22일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 오세훈 서울 시장의 명태균 여론조사 의혹 사건 1심 결심공판에서 박주민 더불어민주당 의원이 입장을 밝히고 있다.(왼쪽부터 김영호 의원과 박 의원, 이지은 서울 마포갑 지역위원장) ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기