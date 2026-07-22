인구 10년째 늘었는데, 아이 울음소리 줄어든 용인

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큰사진보기 ▲2024년 기준 용인시 연령별 인구 분포 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인시 인구 자연증감 추이 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인시 세대 구성 비율 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 기준 용인시 연령별 전출 비율 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 기준 용인시 읍면동별 평균 연령 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

경기 용인시 인구는 2015년 97만5746명부터 10년 연속 늘어 2024년 기준 108만 명을 넘어섰다. 겉보기엔 성장하는 도시의 전형이다. 그러나 그 증가를 뜯어보면 사정은 다르다. 태어나는 아이보다 세상을 떠나는 노인이 더 많아진 지 오래됐다. 인구 상승 곡선을 떠받치는 용인의 힘은 '탄생'이 아니라 '이주'다.청년층 1인 가구는 빠르게 늘고 있지만, 이들 청년층이 가장 많이 빠져나가는 연령대이기도 하다. 이런 가운데, 용인시는 평균연령이 15살 가까이 차이 나는 서로 다른 지역이 공존한다. 경기도일자리재단이 공개한 '데이터로 보는 용인시'에서 이 같은 인구 구조의 이면을 드러냈다.경기도일자리재단은 경기도일자리상황판을 통해 도내 31개 시군의 인구·산업·일자리 변화를 확인할 수 있는 보고서를 발간했다고 13일 밝혔다.보고서는 인구 17개, 산업 4개, 일자리 12개 등 총 33개 통계 지표를 종합 분석했다. 통계지리정보서비스(SGIS)의 7단계 색상단계구분도를 활용해 읍면동별 현황을 지도 형태로 구현했다. 자세한 자료는 경기도일자리재단 '데이터 인사이트' 메뉴에서 확인할 수 있다.용인시민신문은 ①인구 ②경제·일자리 ③특례시간 비교 등 3회에 걸쳐 데이터가 말해주는 용인을 살펴본다.행정안전부의 주민등록인구현황(2025.9.2)에 따르면 2024년 용인시 주민등록인구, 외국인 제외는 108만5864명이다. 2015년 97만5746명과 비교하면 11만118명 늘어난 수치로 2015년부터 2024년까지 해마다 인구가 늘었다.문제는 인구 증가의 성격이다. 통계청 '인구동향조사'(2025.8.27)를 보면, 용인시 출생아 수는 2023년 4941명으로 2014년 9254명과 비교해 4313명 줄었다. 반면 사망자 수는 같은 기간 3397명에서 5283명으로 1886명 늘었다.그 결과 출생에서 사망을 뺀 자연증가 건수는 2014년 5857명에서 해마다 줄다가 2022년 129명까지 떨어졌다. 2023년에는 -342명으로 마이너스 전환됐다. 인구 110만이 넘는 대도시 용인시도 더 이상 스스로 인구를 재생산하는 도시가 아니라는 뜻이다.총인구가 계속 늘어나는 이유는 외부에서 들어오는 사람들 때문이다. 통계청 '국내인구이동통계'(2025.8.27)에 따르면 2015년부터 2024년까지 용인시의 총 순이동은 10만4154명에 달한다. 2015년부터 2021년까지 해마다 순유입이 이어졌고, 2022년 한 해만 순유출 1727명을 겪은 뒤 2023년 994명, 2024년 1만459명으로 다시 순유입 기조로 돌아섰다.결국 용인의 인구 증가는 출산·육아 지원 정책만으로는 유지되지 않는 구조다. 전입을 끌어들이고 정착시키는 주거·일자리 정책이 함께 맞물려야 지속 가능한 도시로 성장할 수 있다는 것을 데이터가 보여주는 셈이다.혼인 건수도 비슷한 흐름을 보여주었다. 2024년 용인시 혼인 건수는 4587건으로 2015년 5207건 대비 620건 줄었다. 이혼 건수는 2024년 1586건으로 2015년 1628건과 비교해 42건 감소해 큰 변화는 없었다.통계청 인구총조사(2025.7.29)에 따르면 2024년 기준 용인시 인구 중 2세대 가구에 해당하는 사람은 66만4496명, 65.0%로 가장 많았다. 1세대 가구 15만5332명, 15.2%, 1인 가구 11만585명, 10.8%, 3세대 가구 6만9552명, 6.8% 순이다.전국 평균, 2세대 가구 57.6%·1인 가구 16.5%나 경기도 평균, 2세대 가구 62.3%·1인 가구 13.6%와 비교하면, 용인시는 2세대 가구 비중이 상대적으로 높고 1인 가구 비중은 낮은 편이다. 서울과 수원·성남 등과 비교해 상대적으로 주택 가격이 저렴하고, 민간 아파트 개발과 함께 형성된 젊은 가족의 거주 형태가 용인시 인구 구성의 중심축임을 보여준다.다만 1인 가구의 증가 속도는 가파르다. 2024년 1인 가구는 11만585가구로 2015년 6만2641가구 대비 4만7944가구, 0.77배 늘었다. 전체 가구 대비 1인 가구 비율도 2015년 18.9%에서 2024년 26.2%로 꾸준히 상승했다.연령대별로는 25~29세가 1만3483가구, 12.2%로 가장 많다. 이어 30~34세 1만2952가구, 11.7%, 20~24세 8627가구, 7.8% 순이다. 성별로는 1인 가구 중 25세부터 59세까지 남자가 절반을 넘었고, 그 외 연령대는 여자가 과반을 넘는 것으로 나타났다.흥미로운 것은 1인 가구가 가장 많이 늘어나는 연령대, 25~34세가 전출입 모두에서 가장 활발하게 움직이는 연령대라는 점이다.통계청 '국내인구이동통계'(2025.8.27)를 보면, 2024년 기준 전체 전출자 중 25~29세가 1만6135명, 12.0%로 가장 많았다. 이어 30~34세가 1만5895명, 11.8%로 뒤를 이었다. 전입자도 비슷했다. 30~34세가 1만8087명, 12.5%로 가장 많았고, 25~29세는 1만6370명, 11.3%로 두 번째였다.용인시에 새로 정착하는 1인 가구 청년층과 용인시를 떠나는 청년층이 같은 연령대라는 뜻이다. 전출 사유, 2025 기준을 보면 주택이 4만9592건, 36.9%로 압도적으로 많았다. 이어 가족 3만3406건, 24.8%, 직업 2만5759건, 19.2%이 뒤를 이었다. 전입 사유 역시 주택이 5만4986건, 37.9%로 가장 많았다.결국 같은 주택 사정으로 누군가는 용인시에 들어오고, 누군가는 용인시를 떠나는 구조가 반복되는 셈이다. 청년 인구를 지역에 붙잡아 두기 위해서는 정착 이후 주거 안정성을 뒷받침할 수 있는 주거정책이 필요하다는 것을 시사한다.전출자의 전입지는 서울시가 1만8102명, 22.4%로 가장 많았다. 이어 수원시 8942명, 11.1%, 성남시 7984명, 9.9% 순이었다. 전입자의 전출지 역시 서울시가 2만797명, 22.8%로 가장 많아 용인시와 서울 사이에 인구 이동이 가장 활발하다는 것을 보여준다. 서울 출퇴근에 따른 광역버스 등 광역교통망 확충이 꾸준히 제기되는 이유와 맥을 같이 한다.용인시 전체 평균연령은 2024년 기준 42.9세, 중위연령은 44.2세다. 65세 이상 인구는 16만9795명으로 전체 인구의 15.8%를 차지해 이미 고령사회, 65세 이상 인구 비율 14% 이상에 들어선 지 오래다.연령별 인구는 50~54세 구간이 10만2185명, 9.5%로 가장 많고, 45~49세 9만4106명, 8.7%, 40~44세 9만2646명, 8.6%이 뒤를 잇는다.그러나 동별로 들여다보면 격차가 크다. 통계청 '인구총조사'(2025.7)에 따르면 처인구 농촌지역인 백암면 평균연령은 51.6세인 반면, 삼성전자가 있는 기흥구 서농동은 36.7세에 불과하다. 중위연령 역시 백암면 54.8세, 서농동 34.4세로 20살 넘게 벌어진다.동별 총인구는 수지구 성복동 5만1087명, 처인구 유림동 5만169명, 수지구 동천동 4만8485명 등 상대적으로 개발이 최근에 이뤄지거나 아파트를 중심으로 도시가 형성된 지역이 상위권을 차지했다. 2020년 대비 인구가 늘어난 곳은 성복동·유림동·동천동 외 8곳이었다.이는 용인시라는 하나의 행정구역 안에 사실상 성격이 전혀 다른 지역이 공존한다는 뜻으로 해석할 수 있다. 개발이 활발한 지역은 청년·중장년 인구가 몰리며 상대적으로 젊은 인구 구조를 유지하는 반면, 원도심이나 농촌 성격이 강한 면 단위 지역은 고령화가 빠르게 진행되고 있다.보육·교육시설과 청년 주거지원 정책, 노인복지·의료 인프라 정책을 지역별로 차등화해서 설계할 필요가 있다는 점을 보여준다.행정안전부 지방자치단체 외국인주민현황(2025.1) 자료에 따르면 2023년 기준 용인시 외국인 주민 수는 3만4556명으로 2015년 2만6000명 대비 8556명 늘었다.다만 연도별 흐름을 보면 2019년 3만4101명까지 늘었다가 2020~2021년 코로나19 시기 3만 명대 초반으로 줄었고, 이후 다시 증가해 2023년 3만4556명으로 역대 가장 많았다.