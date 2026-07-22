김기현 "공무출장을 가족여행으로 악용하는 관행 뿌리 뽑아야"

큰사진보기 ▲김기현 의원이 지난해 11월 3일 국회에서 울산시와 예산정책협의회를 하고 있다. ⓒ 김기현 페이스북 관련사진보기

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김기현 의원(국민의힘, 울산 남구을)이 22일 "공무출장을 가족여행으로 악용하는 관행을 뿌리 뽑기 위한 것으로 '우원식·노태악 방지법'"이라며 '공직자의 이해충돌 방지법 일부개정법률안(이해충돌방지법 개정안)을 대표 발의했다.우원식 전 국회의장이 재임 중 해외출장 14회에 총 82억 8700만 원의 예산을 사용했으며, 이 출장 모두에 배우자가 동행한 것으로 알려졌다는 보도가 나온 지 하루 만이다. (국회사무처는 22일 발표한 보도참고자료에서 "국회의장의 의회정상외교 시 배우자를 동반하는 것은 역대 국회의장의 방문 외교에서 일관되게 추진되어 온 외교적 의례"라고 밝혔다, 편집자 주)김 의원은 법 발의 배경에 대해 "현행 이해충돌방지법은 직무수행과 관련한 공직자 개인의 사적 이익추구를 금지하고, 사적 이해관계자에 대해서는 가족채용제한과 수의계약제한만을 규정하고 있어, 공직자의 배우자나 가족 등이 공무출장에 동행하며 여행경비, 의전 등을 받는 행태가 반복됐다"는 지적을 내놨다.김 의원은 "실제로 최근 노태악 전 선관위원장과 우원식 전 국회의장은 수차례의 해외 출장에 배우자와 동행하며 많게는 수십억 원의 경비를 사용, 외유성 출장과 국민 혈세 낭비로 국민적 공분을 사고 있다"고 밝혔다.그러면서 "이에 이번 개정안은 공무출장과 관련하여 공직자가 사적 이해관계자에게 국가 예산 및 공적 자원 등을 제공하거나 제공받게 하지 못하게 하는 내용이 담겼다"고 덧붙였다.김 의원은 "우원식 전 국회의장과 노태악 전 선관위원장은 제도적 허점을 이용해 국민 혈세를 제집 생활비 쓰듯이 낭비했다"라며 "이번 기회에 공무출장을 가족여행으로 악용하는 관행을 뿌리 뽑아 같은 논란이 반복되지 않도록 해야 할 것"이라고 강조했다.