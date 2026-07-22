전재수 '퐁피두·사직구장' 재검토하나... 국힘은 반발

큰사진보기 ▲전재수 부산시장이 지난 15일 부산시청사 내 근무자를 만나 대화를 하고 있다. ⓒ 부산시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲6일 제337회 임시회 본회의에서 3선의 강무길 시의원을 전반기 의장으로 선출한 부산시의회. 정치 지형은 국민의힘 37석, 민주당 11석으로 구성돼 있다. ⓒ 부산시의회 관련사진보기

전재수 부산시장이 협치 강조를 강조하면서도 전임 시장이 역점을 두고 추진한 사업의 재검토에 착수했다. 동시에 민선 9기 과제를 반영한 조직개편도 추진한다. 그러나 국민의힘이 다수인 부산시의회의 문턱을 넘어야 해 상황이 만만치 않다. 이미 상임위 안에서 반발이 터져 나온다.시정 출범 이후 협치를 부쩍 강조했던 전 시장은 22일 조직개편안이 담긴 '부산시 행정기구 설치 및 정원 조례 개정안'을 입법 예고했다. '민생회복'과 '미래성장 동력' 확보를 강조했는데, 이 안은 이를 동시에 추진하려는 실행형 행정체계에 방점을 찍었다.전 시장은 크게 다섯 가지 기본 방향을 제시했다. 우선 생활밀착형 민생 대응 기능을 행정부시장으로 일원화하고, 미래 산업 전략 기능은 경제부시장에게 맡긴다. 유사·중복 기능을 하나로 통합해 정책 결정에서 집행까지 속도전에도 힘을 실었다. '민생은 즉시' 시정 기조를 조직적으로 구현하는 방안도 담았다.지난 시정의 장점을 유지하면서 시민 체감 효과와 재정 건전성을 확보하는 방안에도 공을 들인다. 소통 측면에서는 시민 의견을 상시로 수렴하는 기능을 강화한다. 이에 따라 신설하는 기구는 '해양수도전략실', '인구청년정책국', '시민생활국', '시민경제국' 등이다.확정시 부산시 행정기구는 현 5실 4본부 16국 체제에서 5실 2본부 18국 체제로 달라진다. '해양수도 부산'에 공을 들여온 전 시장은 이를 통해 시정 변화를 증명하겠다는 태도다. 추진 과정은 협치를 내세웠다. 그는 "시의회와 소통을 통해 조직개편 방향을 잡아가겠다"라며 협의를 통한 완료 구상을 밝혔다.앞서 전 시장은 전임 시정에서 역할을 한 간부 일부를 승진시키는 등 당장 큰 변화보단 연속성을 강조 중이다. 비서실장을 맡았던 김창덕(4급) 실장을 푸른도시국장(3급)으로 보냈고, 오미경(4급) 대변인 직무대리를 3급으로 승진 유임한 게 단적인 사례다.과거에 연연하지 않겠단 조처인데, 시의회에도 지속해서 구애를 표시하고 있다. 갈등이 폭발할 수 있었던 원 구성 과정에서 홍순헌 시 정책협치특보가 중재에 나선 것은 이런 이유에서였다. 상대가 상임위를 독식해 의장 후보를 내기로 한 민주당은 결국 방침을 철회했다. 의회 개원 축사에서도 전 시장은 "시민의 뜻을 실현하는 길에는 의회의 지혜와 협력이 필요하다"라며 손짓을 내밀었다.그러나 이런 노력이 실제 구현으로 이어질 지는 알 수 없다. 국민의힘은 전재수 시정이 사직야구장 재건축, 퐁피두센터 부산분관 건립 등을 들여다보자, 적극적으로 견제 권한을 행사 중이다. 하루 전 상임위에서 송우현 시의회 행정문화위원장은 사직야구장 재건축 사업 조정 검토 시사를 강하게 비판했다. 이날 '여론을 수렴해 방향을 결정하겠다'라는 퐁피두 분관 관련 보고에서도 부정적 반응이 뒤따랐다.전 시장이 '협치 카드'로 시정 추진의 동력을 확보하려 하지만, 여소야대의 어려움을 해소하는 건 간단치 않을 분위기다. 시간을 벌며 이를 실현하려 해도 압도적 의석을 가진 국민의힘에 사사건건 발목 잡힐 가능성이 있다. 민주당의 의석은 11석에 불과해 '박형준표 난개발 사업' 철회를 요구하는 시민단체도 이런 부분을 인정할 정도다.시민과함께 부산연대의 한 관계자는 "전 시장이 처해있는 조건에 대해선 공감한다. 그러나 혈세 낭비와 일방적 정책을 바로 잡는 건 반드시 필요한 과정"이라고 지적했다. 이 관계자는 결국 시민 의견을 묻는 과정으로 나아가지 않겠느냐고 전망했다. 그는 "재검토 예산을 시민에게 쓸 수 있도록 의회를 계속 설득하되, 어렵다면 빠르게 공론화로 해법을 찾아야 한다"라고 말했다.