세종 대통령집무실 설계 본격화... 행정수도 완성 '속도'

큰사진보기 ▲대통령 세종 집무실 조감도. 북측의 원수산과 전면의 시민공간을 자연스럽게 잇고, 자연 지형의 축에 ‘채와 마당’의 전통 공간개념을 적용하여 자연과 조화된 한국적 배치 구현 이미지 ⓒ 행복청 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲국가의 뜰(야외 행사장)에서 바라본 집무실. 의장대 사열 예시 이미지 ⓒ 행복청 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

대통령 세종집무실 건립사업이 설계 단계에 본격 착수하면서 행정수도 완성을 향한 핵심 사업이 새로운 국면에 들어섰다. 여야 세종지역 국회의원들도 일제히 환영의 뜻을 밝히며 사업의 차질 없는 추진을 촉구했다.행정중심복합도시건설청(청장 강주엽, 이하 행복청)은 대통령 세종집무실 설계공모와 의견 수렴 절차를 마무리하고 기본 및 실시설계에 본격 착수한다고 22일 밝혔다.이번 설계의 바탕이 되는 당선작은 (주)해안종합건축사사무소 컨소시엄의 '채와 마당으로 구현한 국가상징공간, 지혜의 풍경'이다.당선작은 창덕궁처럼 자연 지형을 살린 공간 구성과 전통적인 '채와 마당' 배치를 통해 한국적 풍경을 구현하고, 대통령과 참모진의 근접 배치를 유도했다는 점에서 높은 평가를 받았다. 다만 상징성과 전통 건축 요소의 조화는 향후 설계 과정에서 보완하기로 했다.행복청은 향후 문화·건축·역사 전문가로 구성된 '대통령 세종집무실 특별자문회의'를 운영하고 지속적인 국민 의견 수렴을 거쳐 설계를 한층 보완·발전시킬 계획이다. 사업 일정은 2027년 설계 완료 및 착공, 2029년 8월 입주를 목표로 추진된다.강주엽 행복청장은 "앞으로 국민, 전문가들과 적극 소통하며, 대통령 세종집무실이 국격에 맞고 국민들에게 자긍심을 심어줄 수 있는 대표적 건축물로 건립될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.대통령 세종집무실의 본격적인 설계 착수 소식에 세종 지역 정치권은 일제히 환영의 뜻을 나타냈다.강준현 더불어민주당 의원(세종을)은 이날 논평을 내고 "행정수도 완성을 향한 새로운 이정표가 세워졌다"며 환영했다.강 의원은 지난 2021년 12월 대통령 세종집무실 설치 근거를 담은 행복도시법 개정안을 대표 발의했던 점을 언급하며 "법적 기반 마련과 건립계획 수립, 설계공모를 거쳐 마침내 구체적인 설계 단계에 들어섰다"고 평가했다. 이어 "대통령 세종집무실은 국가균형발전과 행정수도 완성을 상징하는 국가시설"이라며 "우리의 멋과 품격은 물론 탈권위와 국민 소통이라는 시대정신을 담아야 한다"고 말했다.김종민 무소속 의원(세종시갑) 역시 "세종대통령집무실 건축설계 착수로 행정수도 완성의 속도가 빨라지고 있다"며 환영 입장을 밝혔다.김 의원은 "대통령집무실과 국회의사당, 국가상징구역은 대한민국의 새로운 국가 운영체계를 상징하는 공간"이라며 "2003년부터 현재까지 세종시에 투입된 예산만 5조 원에 육박한다"고 설명했다. 또한, "앞으로 9조 원이 넘는 예산이 투입되는 만큼 행정수도 법적 근거를 마련하는 게 시급하다"며, "행정수도특별법을 빨리 통과시켜야 한다"고 강조했다.한편, 오는 9월 마스터플랜 구체화를 앞둔 세종국회의사당(2033년 상반기 준공 목표)과 지난해 마스터플랜이 확정된 국가상징구역 조성사업도 연계 추진되고 있어, 이번 세종집무실 설계 착수를 계기로 세종시의 행정수도 기능 강화가 한층 가속화될 전망이다.