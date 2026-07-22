이 대통령 "필수·공공의료 확장하려면 국가 책임 강화해야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일 청와대에서 열린 지역·필수·공공의료 간담회에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 정기현 의료혁신위원장, 정은경 복지부 장관, 이재명 대통령, 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관, 서준범 AI전략위원회 의료소그룹장. 2026.7.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 22일 "필수·공공의료를 확장하려면 국가 공동체의 책임을 확실히 강화해야 되겠다"고 밝혔다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 '어디 살든 제대로 치료받는 모두의 의료보장'이란 슬로건으로 지역·필수·공공의료 간담회에서 "의료 수가 체계를 합리화하는 게 일단 중요하겠다"면서 이를 함께 강조했다.이 대통령은 구체적으로 "(의료를) 개인의 돈을 버는 영역으로 다 남겨두고 거기에 도덕과 공적 책임을 요구하는 것이 과연 유효한가, 이런 생각도 하기도 했다"면서 "그래서 공공·필수의료 문제는 정부의 책임을 좀 강화하는 방향으로 정책 검토를 계속하고 있다"고 했다.의대 정원을 '지역의사제'로 증원한 것도 그러한 측면이었다면서 "일종의 타협안이었는데 5년 지난 다음에는 필요한 영역을 강화할 수가 있을 것"이라고 밝혔다.서울 인근 대형병원으로만 의사와 환자 모두 쏠리는 지역의료 공백 문제 역시 "결국 공적역할을 강화하는 데서 가능할 것"이라며 "지역 균형 발전을 위한 정주 여건 개선에서도 의료 환경 개선이 핵심적인 요소라고 분석되고 있다"고 강조했다.한편 이 대통령은 이날 의대 정원 증원 문제를 큰 잡음 없이 해결한 데 대한 관계자들의 노고를 높게 평했다.이에 대해 이 대통령은 "이번에 다 완료된 것은 아니지만 의료개혁의 중요한 부분을 차지했던 의대 정원 문제나 공공·지역·필수의료 확보의 문제가 이렇게 상당한 진척에 이르게 된 것은 매우 큰, 아주 바람직한 성과"라고 짚었다.이어 "우리가 개혁하면 울고 싸우고 시끄럽고, 그 다음에 대결하고 대립하는 것들을 상정하는데 그러지 않고도 대화와 설득을 통해서 충분히 일정한 결론에 이르게 될 수 있다는 점을 이번 의료 개혁 과정에서 저는 증명했다고 생각한다"고 평했다.