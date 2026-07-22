트럼프, 사우디에 '우라늄 농축 허용' 협정... 중동 핵 경쟁 논란

큰사진보기 ▲4일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.의 내셔널몰에서 독립기념일 불꽃놀이 행사에 앞서 도널드 트럼프 대통령의 연설을 관중들이 지켜보고 있다. ⓒ EPA 연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령은 사우디아라비아에 민간 원자력 프로그램을 제공하며, 우라늄 농축을 잠재적으로 허용하는 '획기적인' 협정을 공식 승인했다고 월스트리트저널(WSJ)이 21일(현지시각) 보도했다.보도에 따르면 미국과 사우디가 2년간 공동 연구를 진행해 사우디가 우라늄 원료를 외국에서 수입하는 것보다 자국 내 우라늄 농축이 타당하다고 판단될 경우 미국 기업들이 사우디에 우라늄 농축 시설을 건설하게 된다.이른바 '123 협정'으로 불리는 이 합의는 미국 기업들이 사우디의 원자력 인프라 개발에 깊이 관여하게 되며, 다른 외국 파트너들의 참여를 막도록 설계됐다.AP통신도 복수의 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 이미 지난주 이 협정을 최종 승인했으며, 22일 양국 에너지부 장관이 만나 협정에 서명할 것이라고 전했다.미국이 원자력 협정을 통해 우라늄 농축을 허용한 사례는 국제원자력기구(IAEA)의 강도 높은 사찰에 동의한 프랑스, 독일, 영국 등 유럽 주요국과 일본 정도다.사우디도 더 많은 석유를 수출하면서 온실가스 감축을 위해 원자력 발전을 준비해 왔다. 이를 위해 중국과 우라늄 농축 기술 협력을 추진하기도 했다.WSJ은 "우라늄 농축 지원은 사우디의 오랜 염원이었다"라며 "미국은 이 협정을 통해 사우디가 이스라엘과의 관계를 정상화하고, 중국과 러시아가 사우디 원자력 인프라에 개입하는 것을 막는 효과도 기대하고 있다"라고 분석했다.크리스 라이트 미 에너지부 장관은 "이 협정은 미국 내에서 설계되고 세계 최고의 원자력 기술과 과학자들에 의해 가장 높은 수준의 원자력 안전 및 비확산 기준을 준수할 것"이라며 "믿어도 된다"라고 강조했다.사우디는 에너지 생산 확대를 위한 평화적 목적으로 원자력 인프라 건설에 나선다는 입장이지만, 가뜩이나 이란의 고농축 우라늄 보유 때문에 미국·이스라엘과의 전쟁이 벌어지고 있는 시점이라 더욱 논란이 되고 있다.무함마드 빈 살만 사우디 왕세자는 2018년 언론 인터뷰에서 "이란이 핵무기를 보유하게 되면 사우디도 그 뒤를 따르겠다"라고 공언한 바 있다.WSJ는 "이 협정이 미국 기업들에 큰 이익을 가져다줄 수 있지만, 중동 지역의 핵 확산에 대한 우려를 불러일으킬 가능성도 크다"라고 지적했다.비확산정책교육센터(NPEC)의 헨리 소콜스키 소장은 "사우디가 가는 길을 아랍에미리트(UAE), 튀르키예, 이집트가 따를 것"이라며 "이 협정이 해피엔딩이 될 것이라는 기대는 망상에 불과하다"라고 밝혔다.이를 우려한 미 의회 내에서 반대 목소리가 나오지만, 상·하원이 공동 결의안을 통과시켜야 하고 대통령 거부권을 무효로 만들려면 3분의 2 이상의 찬성표가 필요하기 때문에 현실적으로 어렵다는 전망이 지배적이다.앞서 UAE는 한국에서 원전을 도입하는 과정에서 2009년 미국과 원자력 협정을 체결했으나, 사우디와 달리 자국 내 핵연료 재처리와 우라늄 농축을 하지 않는 조건을 달았다.AP통신은 "이 협정은 가뜩이나 불안한 중동의 핵 확산과 경쟁을 부추길 수 있어 국내외적으로 논란을 불러올 것"이라며 "우라늄 농축이 곧 핵무기로 이어지진 않아도 핵무기 개발의 문을 열어줄 수 있고, 이 점이 바로 서방 국가들이 이란의 핵 프로그램을 막으려는 이유"라고 설명했다.