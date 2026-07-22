남양주 사회연대경제 공동비전 선포... "시민 삶 바꾸는 정책 파트너"

큰사진보기 ▲경기 남양주시 사회연대경제 조직들이 시민 중심의 지속 가능한 지역사회 조성을 위한 공동비전을 선포하며 행정과 함께 지역 문제를 해결하는 정책 파트너로의 역할을 강화하기로 했다. ⓒ 남양주 관련사진보기

AD

경기 남양주시 사회연대경제 조직들이 시민 중심의 지속 가능한 지역사회 조성을 위한 공동비전을 선포하며 행정과 함께 지역 문제를 해결하는 정책 파트너로의 역할을 강화하기로 했다.남양주시는 남양주시사회적경제네트워크 사회적협동조합이 지난 21일 금곡양정행정복지센터 다목적홀에서 '남양주 사회연대경제 비전선포식'을 열고 '함께 만드는 가치, 시민의 삶으로 이어지는 사회연대경제'를 공동 슬로건으로 제시했다고 22일 밝혔다.이번 행사는 사회적기업과 협동조합, 자활기업, 마을기업, 시민사회단체 등 지역 사회연대경제 관계자들이 참석한 가운데 사회연대경제의 발전 방향을 공유하고 지역사회 협력 의지를 다지기 위해 마련됐다.참석자들은 그동안의 협력 성과를 공유한 데 이어 시민의 삶을 중심으로 한 4대 공동비전을 발표했다.공동비전은 ▲시민의 필요를 지역의 가치와 기회로 ▲태어나서 삶의 마지막까지 시민 곁의 돌봄 ▲지역자원을 시민의 가치로 ▲정책을 시민의 삶으로 실행하는 사회연대경제 등이다.이어 분야별 대표들의 비전 선언과 참석자 공동선언이 진행됐으며, 폐현수막을 재활용한 비전 패널과 휴대전화 조명을 활용한 퍼포먼스를 통해 지속가능성과 연대의 의미를 표현했다.최현덕 남양주시장은 "이번 비전선포식은 시민의 삶 속에서 사회적 가치를 실현하기 위한 공동의 약속"이라며 "지역 사회연대경제 조직과 행정이 정책 실행의 파트너가 되어 시민들이 체감할 수 있는 사회연대경제 기반을 함께 만들어가겠다"고 말했다.남양주시사회적경제네트워크 사회적협동조합은 이번 공동비전을 바탕으로 지역 문제 해결과 사회서비스 확대, 공동사업 발굴 등을 추진하며 시민과 함께 성장하는 사회연대경제 생태계 조성에 나설 계획이다.남양주시는 앞으로도 지역 사회연대경제 조직과 협력을 확대해 시민이 체감하는 사회적 가치 확산과 지속가능한 지역공동체 조성을 적극 지원할 방침이다.