"혼자 잘 사니 좋습니까?"... 물가 교란 사건의 마지막 퍼즐

담합이 적발됐습니다. 재판도 진행중입니다. 하지만 그걸로 끝은 아닙니다. 담합은 적정 가격에 상품을 구매할 소비자의 권리를 침해하고 시장을 교란·왜곡하는 행위입니다. 이런 행위가 왜 반복되는지, <오마이뉴스>는 아직 남아있는 질문들을 하나씩 확인해 보려고 합니다.

"혼자 잘 사니까 좋습니까?" (2월 5일, 청와대 수석보좌관 회의)

"국민에게 고물가를 강요하는 이런 현장의 문제는 국가 공권력을 총동원해서 반드시 시정해야 합니다."

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큰사진보기 ▲2026년 2월 2일, 서울 서초구 서울고검에서 나희석 서울중앙지검 공정거래조사부 부장검사가 서민경제 교란사범 집중 수사 결과를 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

심의위원 : 삼양사 같은 경우에는 2022년에 3.3%, 2023년에 5.4%이다가 2024년에는 7.0%으로 영업이익률이 올라갑니다. 맞습니까?

삼양사 대리인 : 예, 맞습니다.

심의위원 : 대한제당은 2022년에 4.0%, 영업이익률이 4.0%이다가 2023년에 5.8%로 늘어나고, 2024년에는 9.1%까지 올라갑니다. 맞습니까?

대한제당 대리인 : 예, 맞습니다.

(*해당 속기록에는 CJ제일제당 영업이익률만 OOO으로 비공개 처리돼있다)

"설탕의 영업이익률이 2022년부터 담합 기간인 2024년까지 꾸준히 늘어나고 있습니다. 원당가는 크게 떨어졌는데 (제당 3사가 판매하는) 설탕 가격이 크게 떨어지지 않아가지고 (가격) 인하 담합이 일어난 2024년에는 3사 모두 획기적으로 영업이익률이 늘어나고 있는 상황입니다."

큰사진보기 ▲공정거래위원회는 5월 20일 7개 제분사 밀가루 담합을 적발해 과징금을 부과했다고 발표했다. 위 그래프는 배포한 보도자료 속 자료 일부를 보다 선명하게 재가공한 것이다. ⓒ 공정거래위원회 자료 GPT로 재가공 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 5월 20일 공정위는 밀가루 공급 가격을 담합한 혐의로 대한제분, CJ제일제당 등 밀가루 제조·판매 사업자 7곳에 과징금 6천710억 원을 부과하기로 했다. 사진은 이날 서울 한 대형마트에 진열된 밀가루. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲코너 박사의 연구 결과를 그래픽으로 구현했다. ⓒ 챗GPT로 이주연 생성 관련사진보기

"최적의 억지 효과를 달성하기 위해서는 담합 행위가 타인에게 끼친 피해액을 적발·입증 확률로 나눈 수준이 되어야 한다. 이 같은 배수(multiplier)가 적용되지 않으면 기업들은 경쟁법 위반을 저지를 유인을 억제 받지 못한다. (중략) 담합은 돈이 되는 범죄다. 실제로 매우 큰 돈이 된다. 그렇기에 이를 해결할 가장 명백한 해결책은 모든 담합 제재를 5배로 인상하는 것이다." - <담합은 돈이 되는 범죄다>(2012)