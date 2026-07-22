안도걸, 민주당 전남광주통합시당 위원장 선거 출마

큰사진보기 ▲더불어민주당 안도걸(전남광주 동구남구을) 의원. ⓒ 안도걸의원실 관련사진보기

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더불어민주당 원내부대표이자 정책위 상임부의장을 맡고 있는 안도걸(전남광주통합특별시 동남을) 의원이 22일 더불어민주당 전남광주통합시당위원장 선거 출마를 선언했다.안 의원은 이날 출마 선언문을 통해 "전남광주의 새로운 100년 역사를 열어야 한다는 역사적 소명을 안고, 통합특별시의 성공적 안착과 지역 경제 대도약이라는 시대적 과업을 완수하겠다"고 밝혔다.그는 "정부의 4년간 20조 원 통합 지원 재원 교부, 삼성전자·SK 하이닉스 등 글로벌 기업의 반도체 클러스터 조성, 800조 원 규모의 투자 계획 등 전남광주는 역사적 대전환의 기회를 맞고 있다"며 "천재일우의 기회를 반드시 현실의 결실로 바꿔내야 전남광주가 살고 대한민국이 성공한다"고 강조했다그러면서 ▲인공지능(AI) 시대 주역 ▲'5극 3특' 국토 균형 발전 완성 ▲제2반도체 산업클러스터 육성을 통한 대한민국 AI 초강국 도약을 전남광주가 이뤄야 할 3대 역사적 과업으로 꼽았다.안 의원은 "이 같은 과업을 완수할 초대 통합시당위원장의 자격은 국정과 경제, 산업 정책, 나라 살림 경험이 철저히 검증된 실전형 전문가"라며 자신이 적임자라고 강조했다.통합시당위원장이 되면 '2036 전남·광주 경제대도약 발전비전' 수립, 통합특별시의 성공적 안착 뒷받침, 5·18 정신의 헌법 전문 수록 등 3대 핵심과제를 추진하겠다고 약속했다.아울러 시당 운영 혁신을 위한 ▲정책 싱크탱크를 통한 정책역량 강화 ▲AI 기반 스마트 당무·소통 관리시스템 도입 ▲민주·미래 아카데미와 청년미래개척단을 통한 유능한 지역 정치인재 양성 등 3대 과제도 발표했다.안 의원은 "전남광주특별시의 성공이 곧 이재명 정부의 성공이자 대한민국의 성공"이라며 "민주주의 일번지를 대한민국 경제 일번지로 만드는 위대한 역사의 길에 320만 시민과 당원 동지들의 힘을 모아 함께 가는 가장 성실하고 유능한 심부름꾼이 되겠다"고 말했다.민주당은 오는 8월 13~14일 권리당원 투표와 15일 대의원 투표를 거쳐, 통합시당 위원장을 선출할 계획이다.