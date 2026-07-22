청와대, 호르무즈 해협 군함 파견 요청 보도에 "특정 자산 요청 없어"

큰사진보기 ▲중동전쟁 이후 호르무즈 해협에 갇혀 있던 한국 선박 중 처음으로 해협을 빠져나온 HMM의 초대형 원유운반선(VLCC) '유니버설 위너'호가 10일 원유 하역을 위해 울산 앞바다에 도착해 해상원유하역시설인 부이로 접근하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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청와대가 22일 도널드 트럼프 미국 행정부로부터 호르무즈 해협 내 군함 파견을 요청받은 바 없다고 밝혔다.앞서 복수의 정부 소식통을 인용해 미국이 최근 한국 등 동맹국들에 다시 호르무즈 해협 내 상선들의 안전한 통항을 위한 군함 파견 등을 다시 요구하고 있다고 전한 <동아일보> 보도에 대한 입장이다.청와대 관계자는 이날 "정부는 국제해상교통로의 안전과 항행의 자유와 관련해 최근 미국 측으로부터 구체적인 특정 자산 파견을 요청받은 바는 없다"고 밝혔다.다만 이 관계자는 호르무즈 해협의 자유 항행을 위한 기여 방안은 검토 중이라고 했다. 참고로 마코 루비오 미 국무장관은 지난 19일(현지시간) 아세안 외교장관 회의 참석차 출국 전 "(호르무즈 해협 이용 관련) 다른 국가들도 하드웨어든 재정이든 간에 그 부담을 덜어줄 수 있도록 적극적으로 나서야 한다"고 밝힌 바 있다.이에 대해 청와대 관계자는 "미측과 관련 협력 방안을 지속 논의해온 바, 호르무즈 해협의 통항 자유를 위한 실질적인 기여 방안에 대해 한반도 대비태세와 국내법 절차 등 제반 요인을 종합적으로 감안해 검토하고 있다"라며 "군사·안보 사항과 관련된 한미간 구체 소통 내용은 대외 공개하기 어렵다는 점을 양해 바란다"고 했다.미국이 무역법 122조에 근거해 전세계에 부과한 10% 글로벌 관세가 오는 24일 종료되면 그를 대체하기 위해 슈퍼 301조를 활용한 새로운 관세를 부과할 수 있다는 관측에 대해서는 "관련 동향을 기민하게 파악 중"이라고 밝혔다.청와대 관계자는 "미국 정부는 그동안 한미 관세 합의를 존중하겠다는 입장을 표명해왔다"면서 이를 밝혔다. 또 "금주에 방미하는 산업부 장관, 통상교섭본부장이 관련 사항을 미국 상무부, USTR과 협의할 계획"이라고 했다.한편 김정관 산업부 장관은 이날 한미조선협력센터 개소식 참석 차 출국길에서 기자들을 만나 "미국과 관련된 투자 프로젝트 내용들을 좀 더 구체화시키고 일정들을 협의할 예정"이라고 밝혔다.또한 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태에 대한 정부 조사 및 조치와 관련된 미국 정계의 문제 제기에 대해서는 "한국 기업과 미국 기업을 차별한다는 그런 이야기도 제기하는데 그런 데 대해서는 충분히 설명하면 미국 측의 오해가 오히려 풀린다고 생각한다"며 "한미 동맹 관계가 그런 이슈 하나 가지고 흔들릴 거라고 생각하지 않는다"고 말했다.