태안군 "청렴도 향상 총력"… 종합청렴도 5등급→3등급 달성 목표

큰사진보기 ▲전진봉 태안군 기획예산담당관이 정례브리핑을 하고 있다. ⓒ 태안신문 관련사진보기

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민선 9기 태안군이 무너진 청렴도 향상을 위해 총력을 기울인다.전진봉 태안군 기획예산담당관은 22일 군청 브리핑룸에서 민선 9기 첫 정례브리핑을 갖고 "선제적인 정부예산 확보와 청렴 혁신으로 든든하고 신뢰받는 민선 9기를 실현하겠다"고 밝혔다.특히, 지난해 국민권익위 종합청렴도 평가에서 5등급을 받은 것과 관련해 "엄중한 인식을 갖고 있다"면서 "행정 신뢰 회복을 위한 획기적인 개선 대책 마련이 필요하다"고 강조했다.앞서 군은 지난 2024년 국민권익위 종합청렴도 평가에서 4등급을 받은 데 이어 지난해에는 최하위 등급인 5등급을 받은 바 있다.지난해 평가에서 충남도 내 5등급을 받은 지자체는 태안군과 금산군이 유일하며 전국 218개 기초단체 중에서도 12개 시·군·구에 불과하다. 퍼센티지로 따지면 최하위 5.5%에 속한다.이와 관련해 전진봉 기획예산담당관은 2026년도 종합청렴도 3등급 달성을 목표로 군정 신뢰를 회복하겠다는 계획을 발표했다.이를 위해 ▲반부패·청렴시책 추진 및 문화확산 ▲청렴노력도 지표 개선을 위한 집중 모니터링 ▲청렴체감도 향상을 위한 참여형 청렴문화 조성 등 3대 과제를 추진한다.구체적으로 부서장이 월 1회 자체 청렴교육과 자유토론을 주관하고 군에서는 전 공직자를 대상으로 청렴 라이브 특강을 병행한다. 또한 청렴 실천의지를 담은 상징 슬로건을 마련해 군민과 함께 공유한다.또한 부군수를 반장으로 한 청렴노력도 지표개선을 위한 전담반을 운영하고 제도개선 가이드라인을 제작·배포한다.이와 함께 군수와 간부공무원이 참여하는 출근길 청렴 캠페인을 전개하고 직속기관과 사업소 등에 청렴 메시지와 대표 슬로건을 게시하는 동시에 명함과 명찰 등에도 청렴 이미지를 적용한다는 방침이다.또한 직원모임과 연계한 청렴서약서 작성과 결의문 낭독 등 퍼포먼스를 통해 전 직원의 청렴실천 의지를 결집한다는 구상이다.이 밖에도 전진봉 담당관은 전년도 대비 5% 상향된 1707억 원의 정부예산 확보를 통해 민선 9기 핵심 사업들을 뒷받침하겠다고 밝혔다.전진봉 담당관은 "민선 9기 주요사업을 계획에 그치지 않고 실질적인 성과로 이어가기 위해서는 안정적인 재원과 군민의 신뢰가 반드시 필요하다"면서 "부서에서는 이러한 상황을 깊이 인식하고 선제적인 정부예산 확보 활동을 통해 민선 9기 핵심 사업을 뒷받침할 재원을 차질 없이 확보하겠다"고 밝혔다.아울러 "청렴도 하락의 원인을 냉정하게 진단하고 직원과 군민이 함께 참여하는 청렴 시책을 통해 청렴이 공직자의 일상이 되고 군민에게는 행정의 변화가 체감될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.