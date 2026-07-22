민주당 박홍배 의원, 부산시당 위원장 출사표

큰사진보기 ▲더불어민주당 박홍배(비례) 국회의원이 22일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 민주당 부산시당 위원장 선거 출마를 선언하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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더불어민주당 부산시당 위원장 선거에 민주당 비례대표인 박홍배 국회의원이 도전장을 내밀었다. 4년 만에 원외 인사가 아닌 현역의 출마로 최종 결과에 관심이 쏠린다.박 의원은 22일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 "부산산의 새로운 도약과 2028년 총선 승리를 위해 민주당 부산시당 위원장 선거에 출마한다"라고 발표했다. 그는 "지금 부산 민주당에는 부산의 변화를 완성할 강한 리더십과 하나 된 힘이 필요하다"라며 자신이 그 적임자라고 강조했다.비례대표로 국회에 입성한 박 의원은 6.3 지방선거에서 전재수 민주당 부산시장 후보 캠프의 수석대변인 역할을 했다. 이후엔 사상구로 자리를 옮겨 사상지역위를 책임지는 중이다. 총선 준비 단계로 해석됐는데, 이번엔 부산시당 사령탑 자리에 출사표를 던졌다.특히 두 번째 민주당 소속 부산시장을 뒷받침하겠다는 각오가 강하다. 이날 출마선언에서 그는 "앞으로 2년은 부산의 미래를 결정할 골든타임"이라며 이재명 정부와 전재수 시정이 만든 기회를 부산의 도약으로 연결해야 한다"라고 말했다.부산 북구갑 보궐선거에서 수성에 실패하면서 민주당은 현재 1석의 현역 의원이 아쉬운 실정이다. '18대 0', 한쪽으로 완전히 기운 부산 국회의원 의석의 정치지형의 문제는 이날 박 의원이 내세운 주요한 과제였다. 그는 다음 선거에서 이 벽을 반드시 무너뜨리겠다고 밝혔다.부산시당에 따르면, 민주당은 이날 후보 등록을 거쳐 다음 주 선출 절차를 밟는다. 박 의원만 나 홀로 후보로 나선다면 찬반 선거를 치르게 된다. 현재 당내에선 추가적인 시당위원장 출마 움직임이 없다. 막판까지 고심했던 박영미 중영도지역위원장도 불출마로 입장을 정리했다.원외가 아닌 현역이 민주당 부산시당 위원장 선거에 뛰어든 건 2022년 이후 오랜만이다. 박 의원은 국회 기후에너지환경노동위와 정무위 소속으로 주로 여의도에서 활동을 펼쳐왔다. 주 무대를 부산으로 옮긴 것에 대해선 선거 방침을 들었다. 민주당은 반반 유세단을 통해 험지를 마다하지 않고 뛰기로 했는데, 그 연장선에서 부산을 선택했다는 것이다.지역 언론은 산업은행 부산 이전에 반대한 박 의원의 과거도 주목하는 중이다. 기자회견 직후 관련한 질의가 쏟아지자 이를 예상한 듯 지난 일이라고 선을 그었다. 한국노총 소속 전국금융산업노동조합 위원장 이력에 더해 국책은행 기능과 경쟁력 훼손을 우려한 차원에서 한 말이었다는 그는 최근 대표 발의한 '동남권투자공사 법안'으로 설명을 대신했다.