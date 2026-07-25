"경기 끝나면 쓰레기 더미" 서울, 수원도 하는데... 부산 사직야구장만 멈췄다

시민에게 분리배출을 요구하기 전에, 일회용품을 사용하지 않아도 되는 야구장을 만들어야 합니다. 사직야구장의 변화는 부산시와 롯데 자이언츠의 선택에 달려 있습니다.

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[야구장 뒤에 남겨진 것들 ②] 경기가 끝난 뒤... 잠실야구장 vs. 월드컵경기장, 이렇게 달랐다

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큰사진보기 ▲경기 직후 무분별하게 버려진 쓰레기 ⓒ 부산환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기 직후 무분별하게 버려진 쓰레기 ⓒ 부산환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울 월드컵경기장 푸드트럭의 다회용기 사용 ⓒ 부산환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울 월드컵경기장 다회용기 사용 후 반납함 ⓒ 부산환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲광안리어방축제 다회용기 운영 모습 ⓒ 부산환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲광안리어방축제 다회용기 운영 모습 ⓒ 부산환경운동연합 관련사진보기

야구를 사랑하지만 지구도 사랑하는 야구팬 모임

'크보플(KBOFANS4PLANET)'의 한마디



야구장을 나설 때마다 경기 결과보다 더 마음에 남는 것은 거대한 쓰레기 더미입니다. 온갖 쓰레기가 뒤섞인 모습도 문제지만, 더 심각한 건 쓰레기의 양입니다. 몇 년째 아무런 변화가 없어 답답합니다.



특히 사직구장에서는 여전히 일회용품이 기본값이라 다회용기를 쓰고 싶어도 선택지가 없습니다.



경기 중 친환경 퀴즈나 폐기물 관리 홍보 영상을 띄우는 등 기후위기 대응에 뒤처지면 안된다는 눈치는 보이지만, 이제는 홍보를 넘어 행동으로 이어져야 합니다. 사직구장도 다회용기 도입과 일회용품 감축 등 '지속가능한 야구장'을 위한 실질적인 변화를 시작해야 합니다. 롯데팬으로서 지속가능한 야구장, 자랑스러운 사직을 기대합니다.



- 롯데자이언츠 팬 포포아

덧붙이는 글 | 이 글은 부산환경운동연합 소식지에도 게재됩니다. 글쓴이는 노현석 부산환경운동연합 협동사무처장입니다.

서울은 시작했고, 수원은 프로야구장에서 먼저 시도했다. 부산도 지역축제에서 다회용기 운영 가능성을 보여줬다. 그런데 부산을 대표하는 사직야구장은 여전히 일회용기에 머물러 있다.사직야구장에 들어서면 음료와 맥주, 치킨, 떡볶이, 어묵 등 다양한 먹거리를 쉽게 살 수 있다. 그러나 음식을 담는 용기는 대부분 한 번 쓰고 버리는 플라스틱과 종이 용기다. 관람객이 개인 용기를 준비해도 이미 일회용기에 포장되어 다회용기를 선택할 방법은 사실상 없다.부산환경운동연합이 지난 5월 사직야구장을 조사한 결과, 식음료 매장 가운데 다회용기를 사용하는 곳은 한 곳도 확인되지 않았다. 시민들이 환경을 생각해도 선택할 수 있는 방법은 없었다.경기가 끝난 뒤 통로와 출입구 주변에는 음식물이 묻은 용기와 컵, 비닐봉지가 한꺼번에 쌓인다. 분리배출함이 있어도 음식물이 남은 용기와 여러 재질이 섞인 포장재는 제대로 재활용되기 어렵다. 야구장의 쓰레기 문제는 경기 후 청소만으로 해결할 수 있는 문제가 아니다.야구장에서 발생하는 일회용 쓰레기는 시민의식만으로 해결하기 어렵다. 어떤 용기를 사용할지, 반납함을 어디에 둘지, 수거와 세척을 어떻게 운영할지는 경기장 운영체계가 결정한다. 시민들에게 분리배출을 요구하기 전에 일회용품을 사용하지 않아도 되는 구조부터 만들어야 한다.다회용기 전환이 모든 매장을 한꺼번에 바꾸는 방식일 필요는 없다. 우선 음료컵이나 치킨·떡볶이처럼 사용량이 많은 품목부터 시범적으로 도입할 수 있다. 매장 인근과 출입구, 주요 이동 동선에 반납함을 설치하고, 경기 종료 후 용기를 회수해 전문 세척업체로 보내는 방식이다.반납률을 높이기 위해 보증금 제도나 반납 인증 이벤트를 운영할 수도 있다. 구단의 앱과 전광판, 안내방송을 활용하면 관람객의 참여도 어렵지 않게 끌어낼 수 있다. 이미 다른 경기장과 축제에서 활용되는 방식인 만큼 사직야구장에 맞게 설계하는 것이 핵심이다.서울월드컵경기장에서는 경기장 안 편의점뿐 아니라 북측광장의 푸드트럭에서도 다회용기를 사용하고 있었다. 관람객은 음식을 먹은 뒤 경기장 안밖의 반납함에 용기를 반납하면 된다.푸드트럭은 행사마다 위치와 메뉴가 달라지는 이동식 매장이다. 그럼에도 다회용기 운영이 가능하다면, 고정된 매장과 반복되는 경기 일정을 가진 야구장은 더욱 충분히 도입할 수 있다.부산도 예외는 아니다. 부산환경운동연합이 조사한 광안리어방축제 먹거리 공간에서는 다회용기와 반납체계가 운영되고 있었다. 일부 소스 용기 등은 여전히 일회용품이었지만, 많은 시민이 찾는 축제에서도 다회용기 운영이 가능하다는 점은 확인됐다.서울은 시작했고, 부산도 가능성을 보여줬다. 그런데 사직야구장만 여전히 제자리다.사직야구장은 부산시의 공공체육시설이며 현재 롯데 자이언츠가 위탁관리하고 있다. 따라서 다회용기 도입은 부산시와 롯데 자이언츠, 입점업체가 함께 풀어야 할 과제다.부산시는 공공시설 소유자로서 자원순환 정책과 전환계획을 마련해야 한다. 롯데 자이언츠는 위탁관리자로서 입점업체와 협의해 다회용기 사용과 반납, 수거·세척체계를 구축해야 한다. 입점업체 역시 공동의 운영기준에 따라 변화에 참여해야 한다.공공시설의 소유와 운영이 나뉘어 있다는 것은 책임을 미룰 이유가 아니라 역할을 나눠 함께 해결해야 한다는 뜻이다.롯데그룹은 ESG 경영과 플라스틱 감축을 주요 과제로 제시하고 있다. 롯데칠성과 롯데 자이언츠는 서로 다른 법인이지만, 시민들은 모두 '롯데'라는 이름으로 기억한다.사직야구장은 롯데의 환경경영을 시민들이 가장 가까이에서 만나는 공간이다. ESG는 보고서 속 문장이 아니라 시민들이 실제 이용하는 공간에서 실천될 때 비로소 신뢰를 얻는다.다회용기 도입은 환경만의 문제가 아니다. 충분한 반납함과 안내, 관람객 동선을 고려한 운영체계를 갖춘다면 안전과 편의도 함께 확보할 수 있다. 중요한 것은 다회용기를 도입할 수 있느냐가 아니라 제대로 준비하느냐다.우선 부산시와 롯데 자이언츠는 우선 사직야구장 폐기물 발생량과 품목별 사용 현황부터 공개해야 한다. 어느 매장에서 어떤 일회용품이 얼마나 사용되는지 파악하지 않고서는 실효성 있는 감축계획을 세울 수 없다.이어 부산시, 롯데 자이언츠, 입점업체, 다회용기 운영업체가 참여하는 협의체를 구성하고, 사용량이 많은 품목을 중심으로 시범사업을 시작해야 한다. 시범사업 결과를 바탕으로 매장별 전환 일정과 연도별 감축 목표도 공개할 필요가 있다.다회용기 도입을 일회성 행사로 끝내지 않으려면 구단 운영계약이나 입점업체 계약에 일회용품 감축과 다회용기 사용 기준을 반영해야 한다. 그래야 담당자가 바뀌거나 지원사업이 종료돼도 제도가 계속 유지될 수 있다.서울은 이미 시작했다. 수원은 프로야구장에서 먼저 시도했고, 부산도 축제에서는 가능성을 보여줬다. 그런데 사직야구장만 여전히 일회용기에 머물러 있다.경기가 끝날 때마다 야구장 뒤에 일회용 쓰레기만 남기는 일을 언제까지 반복할 것인가. 이제 더 이상 "할 수 있느냐"는 질문은 의미가 없다.부산은 언제 시작할 것인가.