'기본교육' 내세운 정근식 "통학비가 현금성 지원? 부적절한 말"

큰사진보기 ▲정근식 서울교육감, 서울교육 2기 비전 선포정근식 서울교육감이 22일 오전 서울시 용산구 서울시교육청에서 서울교육 2기 비전 '모두를 위한 기본교육, 행복한 협력교육' 선포 기자회견을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정근식 서울교육감, 서울교육 2기 비전 선포정근식 서울교육감이 22일 오전 서울시 용산구 서울시교육청에서 서울교육 2기 비전 '모두를 위한 기본교육, 행복한 협력교육' 선포 기자회견을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲정근식 서울교육감, 서울교육 2기 비전 선포정근식 서울교육감이 22일 오전 서울시 용산구 서울시교육청에서 서울교육 2기 비전 '모두를 위한 기본교육, 행복한 협력교육' 선포 기자회견을 하기 위해 입장하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

지난 1일부터 두 번째 서울시교육감 임기를 시작한 정근식 서울시교육감이 "모두를 위한 기본교육, 행복한 협력교육"이란 기치를 내세웠다. 그런 뒤 '기본교육을 위한 학생 등하교 대중교통비와 입학준비금 지원' 등에 대한 "현금성 지원" 지적에 대해 "부적절한 표현"이라고 반박했다.22일 오전 10시, 정 교육감은 비전 선포 기자회견에서 "교육은 한 사람의 삶을 바꾸는 가장 확실한 복지이자, 미래를 위한 투자"라면서 "이런 점에서 정근식의 서울교육 2기 비전은 '모두를 위한 기본교육, 행복한 협력교육'이다"라고 밝혔다.정 교육감은 '기본교육'을 강조한 까닭에 대해 "지금까지 무상교육과 의무교육이 지켜온 경계를 넘어, 헌법이 보장하는 균등하게 교육받을 권리를 생애 전 단계에서 실제로 누리게 하자는 의지의 표현"이라고 설명했다.이를 구현할 정책 방향으로 정 교육감은 ▲ 창의와 공감의 미래형 전인교육 ▲ 모두의 배움을 보장하는 책임교육 ▲ 지속 가능한 민주시민교육 ▲ 함께 누리는 교육복지 ▲ 안전하고 평화로운 교육공동체를 제시했다.'지속 가능한 민주시민교육'과 관련 정 교육감은 "2026년에는 혐오와 차별의 언어가 일상화되어 버린 학교 현장을 바라보면서, 민주시민교육은 어른들의 책임이 매우 크다는 걸 알게 됐다"라면서 "청소년들은 물론 선생님과 학부모들이 함께 하는 헌법과 민주주의 교육을 체계화하고 체험 기반 역사·평화교육을 내실화할 것"이라고 약속했다.'안전하고 평화로운 교육공동체'라는 정책 방향에 대해서는 "배움에 앞서 마음이 먼저 건강해야 한다는 믿음으로, 학생과 교사 모두의 정서적 안전을 살피겠다"라면서 "마음회복학교를 신설해 정신건강 고위기 학생을 지원하고, 교육활동보호 긴급지원팀 강화와 정당한 지도에 대한 면책 범위 확대로 교권을 보호할 것"이라고 다짐했다.이날 기자들의 눈길을 끈 것은 '함께 누리는 교육복지'라는 정책 방향에 따른 "대중교통비 지원과 현장체험학습비 보장, 만 3~5세 유아교육비 무상화 단계적 실현과 다문화·이주배경 학생과 학교 밖 청소년 지원"이다.이에 대해 한 기자가 "이런 현금 지원 정책들을 계속 추진할 것이냐"라고 캐묻자, 정 교육감이 "많은 언론에서 현금성 지원이라고 하는데, (기본교육을 위한) 입학준비금, 먼 데 살고 있는 학생의 등교 배려를 위한 대중교통비를 주지 말라는 말이냐? 이런 걸 현물로 줄 수는 없지 않느냐"라고 맞받았다.그러면서 정 교육감은 "현금성 지원이란 말은 내가 볼 때는 부적절한 표현이라는 생각이 든다"라고 반박했다.이와 관련, 서울시교육청의 한 관계자는 <오마이뉴스>에 "부자 집안이든 가난한 집안이든 학생들이 통학할 수 있도록 대중교통비 등을 지원하는 것은 공정한 기본교육의 밑바탕 정책"이라면서 "여기에 들어가는 돈은 서울 전체 교육비에서 차지하는 비율도 높지 않고, 지방자치단체와 협력사업으로 진행하면 부담도 크지 않다"라고 설명했다.