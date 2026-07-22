버스 타자마자 뒤로 걷다 '쿵'... 청주 시내버스 합의금 사기 의혹

큰사진보기 ▲30대 남성 승객이 1주일 사이 시내버스 내 넘어짐 사고를 3차례나 당해 시내버스 회사가 고의성 의혹을 제기하고 있다. 사진=시내버스 CCTV 캡처. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲버스기사가 원만한 합의를 위해 해당 승객에게 현금을 건네고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

지난 6월 28일 오후 2시 44분에 A교통 시내버스가 내덕동 버스정류장에 정차했다. 30대로 보이는 한 남성 승객이 승차했다. 승객이 뒷자석으로 천천히 걸어가고 있을 무렵, 버스기사는 승객이 자리에 앉기 전에 버스를 출발시켰다.그 순간 남성은 중심을 잃은 듯 고꾸라진다. 그는 버스기사에게 무릎을 다쳤다며 항의했고, 결국 남성의 목적지에서 함께 내린 버스기사는 자신이 가지고 있는 현금을 건네고 사건을 마무리했다. 이때까지만 하더라도 버스 안에서 벌어진 안전사고로 보였다.그런데 불과 3일 뒤인 7월 1일 오전 9시 55분, 지난 28일 사고로 합의금을 받았던 그 남성이 다른 승객들과 함께 승차했다.가장 먼저 탄 이 남성은 앞에 빈자리를 지나쳐 버스 뒤쪽까지 천천히 걸어갔다. 이번에도 승객이 앉기 전에 버스가 출발했고, 그는 또다시 휘청이며 쓰러졌다. 해당 버스기사는 10만 원을 송금하기로 하고 사건을 마무리했다.이 과정을 수상하게 본 A교통 관리자는 다른 영상들도 살펴보고, 버스기사에게 수소문해 해당 남성이 7월 6일에도 같은 방식으로 합의금을 받아간 것을 파악했다.불과 일주일 사이에 이 버스회사에서만 3건의 합의금을 받아간 것이다. 이 관계자는 "타 업체에 확인한 결과 이 남성 승객이 합의금을 요구한 사례를 추가로 확보했다"며 "사기 혐의로 고소를 준비하고 있다"고 말했다.청주 시내버스 업계는 이른바 '버스 넘어짐 합의금 사기' 의혹으로 골머리를 앓고 있다.충북인뉴스가 확보한 버스 내부 CCTV 영상에는 해당 남성이 시내버스에 탑승한 뒤 비슷한 행동을 반복하는 모습이 담겼다.영상에서 이 남성은 버스 뒤쪽 좌석으로 이동하는 과정에서 차량이 출발하면 넘어지는 모습을 연출하거나 실제로 바닥에 쓰러진다.이후 그는 버스기사에게 부상을 주장하며 문제를 제기했고, 기사들은 대부분 현장에서 합의를 선택했다.시내버스 기사들은 승객이 모두 착석하기 전에 출발하는 경우가 적지 않다. 하지만 안전운전 의무 위반이나 보험처리 문제로 이어질 경우 절차가 복잡한 데다 회사의 관리 대상이 될 수 있다는 부담 때문에 현장에서 합의를 택하는 사례가 있다는 것이 업계의 설명이다.이 남성은 거액을 요구하지도 않는다. 기사들에게 3만~10만원 정도의 합의금을 받고 더 이상 문제를 제기하지 않겠다는 내용의 각서를 작성하는 영상도 확인됐다.버스업계는 이 같은 사례가 빈번하다고 하소연한다. 승객을 가장한 악성 민원과 과도한 보상 요구로 어려움을 겪고 있다고 호소했다.A교통 관계자는 "이 사람뿐만 아니라 처음부터 비닐봉지를 좌석에 깔고 앉아 있다가 급브레이크를 잡으면 일부러 미끄러지는 것처럼 행동하는 경우도 있다"며 "실제로 다치는 승객도 있지만, 이를 빌미로 과도한 보상을 요구하는 사례도 적지 않아 운영에 상당한 어려움을 겪고 있다"고 말했다.업계는 운전자들에게 출발 전 승객 안전 확인을 더욱 철저히 하도록 교육하는 한편, 반복적으로 유사한 사고를 일으키는 승객에 대해서는 CCTV 영상 등을 확보해 적극 대응한다는 방침이다.경찰은 고소장이 접수되면 CCTV 영상과 합의 경위, 반복성 등을 토대로 고의성이 있었는지와 사기죄 성립 여부를 조사할 것으로 보인다.