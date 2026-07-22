내가 달린 자리에 쓰레기를 남기지 않는다... 제1회 청주 '무쓰런' 마라톤대회

큰사진보기 ▲청주충북환경운동연합이 오는 10월 24일 오전 8시 청주 무심천체육공원 일원에서 제1회 쓰레기 없는 마라톤 ‘무쓰런’ 대회를 개최한다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.



- 참가 접수https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScITbxTg3iX5iLx0n6PDBFH0rpOB8wnDPUDvdy-SXP3anrIMw/viewform



- 자세한 사항은 청주충북환경운동연합(043-222-2466 / 010-9797-2466)에 문의.





일회용품을 한 개도 쓰지 않고, 쓰레기를 버리지 않는 마라톤대회가 청주에서 열린다.청주충북환경운동연합이 오는 10월 24일 오전 8시 청주 무심천체육공원 일원에서 제1회 쓰레기 없는 마라톤 '무쓰런' 대회를 개최한다.이번 '무쓰런' 대회는 마라톤 대회에서 발생하는 일회용품 쓰레기 문제를 해결해 지속가능한 마라톤 문화를 확산하기 위해 마련됐다.무심천체육공원에서 문암생태공원 5㎞ 구간을 왕복해 총10㎞ 코스로 진행된다.청주충북환경운동연합에 따르면 '무쓰런' 대회에선 일회용품을 사용하지 않는다.일회용 컵대신 다회용 컵이 제공된다. 플라스틱 병에 담긴 생수 대신 급수대를 설치한다.사용한 쇼핑백을 재활용해 만든 배번표를 제공하고, 다회용 기록칩을 사용한다.참가자에겐 고기나 유제품이 들어가지 않은 '비건 비빔밥'과 지역에서 생산된 친환경 경품이 제공된다.참가자들은 본인이 발생시킨 쓰레기를 스스로 최소화 할 것과 부득이하게 발생된 쓰레기는 대회장 내 지정된 장소에 분리배출하겠다는 서약을 해야 한다.'무쓰런' 마라톤회처럼 쓰레기를 배출하지 않는 '제로 웨이스트(Zero Waste) 스포츠'는 세계적으로 확산되고 있는 추세다.미국 등에서 열리는 일부 철인3종 대회의 경우 일회용 플라스틱병 사용을 전면 금지했다.선수들은 실리콘 재질의 개인 수분 보충 장비나 바이크용 다회용 물병을 지참해야 하며, 급수대에서는 자원봉사자들이 다회용 컵만 세척해 제공한다.미국 시카고 마라톤대회에선 재활용 소재로 만든 참가자용 셔츠를 제공한다.프랑스의 니스-칸 마라톤이나 세계적인 울트라 트레일 러닝 대회(UTMB) 등에서는 '노 컵(No Cup)' 제도가 공식 규칙으로 마련됐다.주로를 달리는 동안 일회용 컵을 주지 않고, 선수는 반드시 접이식 실리콘 컵(SpeedCup)이나 하이드레이션 팩(물배낭)을 메고 달려야 한다.국내에서도 비영리사단법인 '지구닦는사람들(와이퍼스)'이 '무해런 대회'를 진행하고 있다.지난해 전남 해남에서는 종이컵 대신 다회용컵을 세척해 쓰는 'ESG 실천 마라톤 대회'가 열렸다.청주에서 열리는 '무쓰런' 대회의 참가비는 4만 5000원이다. 참가비는 대회경비와 기후위기에 대응하기 위한 사업에 쓰여진다. 선착순 1000명을 대상으로 한다.