직원 한마디에 "유레카"... 지자체 최초 '수어하는 캐릭터' 탄생기

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"센터장님, 아예 광진구청의 대표 마스코트인 '광이'와 '진이'가 수어를 하는 모습을 구현해 보면 어떨까요?"

큰사진보기 ▲수어하는 광이·진이 시안 광이와 진이가 수어하는 모습을 구현한 시안. ⓒ 광진구청 홍보담당관 관련사진보기

큰사진보기 ▲빛반사 안전키링 민관협력으로 처음 탄생된 빛반사 안전키링, 센터 이용자들에게 우선 배포 ⓒ 고시현 관련사진보기

'여기서 멈춰야 하나?'

"너무 이쁘다."

"친근하고 귀엽다."

"우리 동네 캐릭터가 수어를 하다니 마음이 따뜻해진다."

큰사진보기 ▲L자 파일홀더 광이·진이가 수어하는 L자 파일홀더. ⓒ 고시현 관련사진보기

2025년 1월, 설렘 반 긴장 반으로 광진구수어통역센터의 문을 열고 들어섰을 때만 해도 내 머릿속은 낭만으로 가득했다. 천 조각을 정성스레 이어붙이던 퀼터이자, 모니터 위에서 선과 면을 조율하던 편집디자이너로, 그리고 2011년부터 현장을 누벼온 청각장애인통역사로서의 '직업병'이 또 발동한 것이다. 광진구의 초성을 딴 지문자 'ㄱ'과 한강의 배를 형상화한 멋들어진 센터 로고 스케치가 머릿속을 맴돌았다.농사회에서는 귀로 소리를 듣는 사람을 '청인', 수어를 모국어로 사용하여 세상과 소통하는 사람을 '농인'이라 부른다. 단순히 '장애를 가진 사람'이라는 의료적 시선을 넘어, 수어라는 독자적인 언어와 문화를 공유하는 삶의 주체로서 서로를 바라보는 까닭이다. 청인들의 세상 속에서 농인 센터장으로 첫발을 내디딘 나의 도전도 여기서 시작됐다.하지만 현실 행정의 세계는 쉴 틈 없는 야전이었다. 눈 떠보면 일정이 몰아치고, 정신 차려보니 1년이 훌쩍 지나가 버렸다. 야심 차게 그린 로고 스케치는 빛도 못 본 채 서랍 속에서 잠들었고, 마음 한구석엔 '센터장으로서 손에 잡히는 성과를 내지 못했다'는 부채감이 묵직하게 남았다.그렇게 어김없이 찾아온 2026년 새해. 멈춰 있던 스케치에 다시 생명을 불어넣어 준 것은 다름 아닌 곁을 지켜준 든든한 동료들이었다.이정현 수어통역사와 추호성 과장이 머리를 맞대고 치열하게 고민하고 아이디어를 발전시켜 나에게 찾아왔다.이 한마디에 유레카를 외쳤다. 등잔 밑이 어두웠다. 지역 주민들에게 가장 친숙한 캐릭터가 수어를 하게 만든다면, 이보다 강력한 소통의 창구가 어디 있겠는가. 곧바로 광진구청 홍보담당관실의 문을 두드렸고, 구청 측의 흔쾌한 승인으로 '전국 최초 수어하는 지자체 마스코트' 프로젝트가 돛을 올렸다.이 자리를 빌려 농사회의 가치에 깊이 공감하고 진심으로 협조해 준 광진구청 홍보담당관실 관계자분들께 꼭 감사의 마음을 전하고 싶다.센터 직원들이 머리를 맞대 정밀한 수어 동작을 구상했고, 구청 홍보담당관실 실무자들의 정성 어린 디자인이 더해져 마침내 '수어하는 광이·진이'가 세상에 나왔다. 첫 결과물로 야간 안전을 책임질 '빛반사 안전 키링'이 제작되었을 때의 감격은 지금도 잊혀지지 않는다.그러나 장벽을 허무는 과정이 늘 탄탄대로일 수는 없었다.지난 6월 3일 '농아인의 날'을 맞아 구민들에게 수어 캐릭터를 알리고자 카드뉴스를 제작해 구청 공식 소식지 게재를 요청했다. 하지만 아쉽게도 최종 지면에 실리지 못했다. 밤새워 준비했던 원고가 거절당했을 때의 씁쓸함과 실망감은 컸다.그렇지 않았다. 농인으로서의 끈기를 보여주겠다. 길이 없으면 만들면 되는 법이었다. 공식 지면 대신 센터 및 필자가 직접 운영하는 SNS 채널에 준비한 카드뉴스를 올렸다. 그러자 놀라운 반전이 일어났다.수많은 지인들, 수어 배우는 사람들 그리고 농인 당사자들의 열띤 응원의 목소리가 쏟아졌다. 행정적 지면이라는 벽은 넘지 못했을지언정, 소통을 바라는 주민들의 마음속에는 이미 '수어하는 광이·진이'가 깊숙이 안착한 순간이었다.수어하는 마스코트에 대한 반응과 열기에 힘을 얻은 이정현 수어통역사가 또 한번 번뜩이는 아이디어를 냈다. 일상 속에서 무의식적으로 수어를 접하고 배리어 프리(Barrier-free) 문화를 체감할 수 있도록, 누구나 자주 쓰는 L자형 파일폴더를 제작하였다.작은 키링에서 시작해 매일 손에 쥐는 파일폴더로 이어지는 이 소소한 결실들을 바라보며 문득 지나온 시간들을 되돌아보게 된다.과거의 나는 천 조각을 이어 온기를 만들던 퀼터였고, 화면 위에서 선과 면을 조율하던 편집디자이너였다. 그리고 2011년부터는 수어로 세상을 만나는 청각장애인통역사로 살아왔다. 이제 나는 그 모든 경험을 접목해 농인과 청인 사이의 거대한 벽을 허물고, 서로의 마음을 따뜻하게 잇는 세상을 편집해 나가는 중이다.비록 구청 공식 소식지의 문턱은 높았지만, 우리의 작은 두드림은 이미 시작됐다. 작고 소소한 키링 하나, 파일폴더 한 장이 주민들의 삶 속으로 스며들다 보면, 언젠가 구청의 공식 소식지와 지자체 전광판에서도 마스코트가 환하게 웃으며 수어로 인사를 건네는 날이 오리라 믿는다.세상을 바꾸는 건 거창한 법 제정만이 아니다. 우리 동네 마스코트의 손짓 하나를 바꾸는 것, 그 작은 발걸음들이 모여 장벽 없는 소통의 환한 불빛으로 우리 사회를 밝히게 될 것이다.