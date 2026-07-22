77세 나이에 뭘 그렇게 애쓰냐는 말을 들었다

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'이 정도면 괜찮겠지.'

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'조금만 더 고쳐보자.'

"아이고."

'그 원고 하나 쓰겠다고….'

'이번에는 어떨까…'

'아직 안 보셨구나.'

큰사진보기 ▲결과 알림 : 생나무투고한 원고가 정식기사로 채택되지 않은 글 ⓒ 정일국 관련사진보기

"글 쓰면 돈 많이 받아?"

"채택되면 몇 천 원, 잘 되면 몇 만 원 정도야."

"그 나이에 뭘 그렇게 애쓰냐."

'그 문장은 조금 다르게 쓸 수 있었는데.'

'글 쓰는 게 뭔지…'

새벽 세 시 반, 나는 아직 컴퓨터 앞에 앉아 있었다. 요즘 나는 지나온 삶을 기록하는 회고록을 쓰고 있다. 교실에서 만났던 수많은 학생들, 아프리카 탄자니아에서 보낸 시간, 중앙아시아 길 위에서 만난 풍경과 사람들.흘러가는 기억을 그냥 두고 싶지 않아 한 줄씩 옮기고 있다. 그런데 막상 써보니 생각처럼 쉽지 않았다. 문장 하나가 마음에 걸리면 다른 일이 손에 잡히지 않는다. 그날 밤도 그랬다. 고쳤다. 다시 읽었다. 조금 바꾸었다. 또 읽었다.컴퓨터를 끄고 잠자리에 들었지만 마음은 여전히 그 문장 앞에 머물러 있었다. 결국 다시 일어나 약을 먹고서야 겨우 잠이 들었다.다음 날은 친구들과 둘레길을 걷기로 약속한 날이었다. 아침에 눈을 뜨자 가장 먼저 떠오른 것도 어젯밤 그 문장이었다.시간은 훌쩍 지나 있었다. 서둘러 배낭을 챙기고 우산을 들고 집을 나섰다. 그런데 몇 걸음 걷고 나서야 깨달았다. 물도, 간식도 배낭 안에 없었다.다시 집으로 돌아갔다. 비는 계속 내리고 있었다. 마음은 급해지고 발걸음도 빨라졌다. 지하철역까지 거의 뛰다시피 갔다. 친구들과 걷는 동안에는 잠시 원고 생각을 내려놓을 수 있었다. 돌아오는 전철 안에서도 빗속 둘레길의 풍경보다 내 머릿속을 더 가득 채운 것은 원고 생각이었다.나는 휴대전화를 꺼냈다. 회고록 원고를 읽으며 고치고 또 고쳤다. 그러다가 6호선에서 내려야 할 역을 지나쳤다. 급히 내려 반대 방향 전철을 탔다. 허둥지둥 4호선으로 갈아탔다. 그런데 이번에도 또 내릴 역을 지나쳤다. 하루에 두 번이나 정거장을 지나친 것은 처음이었다. 혼자 웃음이 났다.그날 밤, 나는 마침내 <오마이뉴스>에 원고를 보냈다. 새벽까지 붙잡았던 문장들, 비 오는 아침 허둥대던 시간, 전철 안에서 까지 들여다보던 원고였다. '기사전송' 버튼을 누르고 나니 후련하면서도 마음 한편에는 작은 기대가 남았다.그렇게 월요일 밤이 지나갔다. 화요일 아침, 습관처럼 <오마이뉴스>를 열었다. 아직 편집자가 읽지 않은 상태였다.휴대전화를 내려놓았다. 하지만 하루 종일 마음 한구석은 그 화면을 향했다. 저녁이 되어 다시 확인했다. 결과가 올라와 있었다. 생나무. 잠시 화면을 바라보았다. 아쉽지 않았다면 거짓말이다. 그 순간, 밤늦게 까지 붙잡았던 문장들, 비 오는 월요일 아침 허둥대던 모습, 전철에서 두 번이나 역을 지나친 일이 한꺼번에 떠올랐다. 친구들은 가끔 묻는다.나는 웃으며 대답한다.그러면 친구들도 웃는다.맞는 말인지도 모른다. 나도 가끔 생각한다. '이제 그만할까.' 그런데 이상한 일이다. 생나무라는 결과를 보고도 가장 먼저 떠오른 것은 포기가 아니었다. 다시 고쳐야 할 문장이었다.나는 다시 컴퓨터를 켰다. 빈 화면이 나타났다. 잠시 바라보다가 첫 줄을 썼다.