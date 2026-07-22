77세 나이에 뭘 그렇게 애쓰냐는 말을 들었다

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새벽 세 시 반, 나는 아직 컴퓨터 앞에 앉아 있었다. 요즘 나는 지나온 삶을 기록하는 회고록을 쓰고 있다. 교실에서 만났던 수많은 학생들, 아프리카 탄자니아에서 보낸 시간, 중앙아시아 길 위에서 만난 풍경과 사람들.
흘러가는 기억을 그냥 두고 싶지 않아 한 줄씩 옮기고 있다. 그런데 막상 써보니 생각처럼 쉽지 않았다. 문장 하나가 마음에 걸리면 다른 일이 손에 잡히지 않는다. 그날 밤도 그랬다. 고쳤다. 다시 읽었다. 조금 바꾸었다. 또 읽었다.
'이 정도면 괜찮겠지.'
컴퓨터를 끄고 잠자리에 들었지만 마음은 여전히 그 문장 앞에 머물러 있었다. 결국 다시 일어나 약을 먹고서야 겨우 잠이 들었다.
다음 날은 친구들과 둘레길을 걷기로 약속한 날이었다. 아침에 눈을 뜨자 가장 먼저 떠오른 것도 어젯밤 그 문장이었다.
'조금만 더 고쳐보자.'
시간은 훌쩍 지나 있었다. 서둘러 배낭을 챙기고 우산을 들고 집을 나섰다. 그런데 몇 걸음 걷고 나서야 깨달았다. 물도, 간식도 배낭 안에 없었다.
"아이고."
다시 집으로 돌아갔다. 비는 계속 내리고 있었다. 마음은 급해지고 발걸음도 빨라졌다. 지하철역까지 거의 뛰다시피 갔다. 친구들과 걷는 동안에는 잠시 원고 생각을 내려놓을 수 있었다. 돌아오는 전철 안에서도 빗속 둘레길의 풍경보다 내 머릿속을 더 가득 채운 것은 원고 생각이었다.
나는 휴대전화를 꺼냈다. 회고록 원고를 읽으며 고치고 또 고쳤다. 그러다가 6호선에서 내려야 할 역을 지나쳤다. 급히 내려 반대 방향 전철을 탔다. 허둥지둥 4호선으로 갈아탔다. 그런데 이번에도 또 내릴 역을 지나쳤다. 하루에 두 번이나 정거장을 지나친 것은 처음이었다. 혼자 웃음이 났다.
'그 원고 하나 쓰겠다고….'
그날 밤, 나는 마침내 <오마이뉴스>에 원고를 보냈다. 새벽까지 붙잡았던 문장들, 비 오는 아침 허둥대던 시간, 전철 안에서 까지 들여다보던 원고였다. '기사전송' 버튼을 누르고 나니 후련하면서도 마음 한편에는 작은 기대가 남았다.
'이번에는 어떨까…'
그렇게 월요일 밤이 지나갔다. 화요일 아침, 습관처럼 <오마이뉴스>를 열었다. 아직 편집자가 읽지 않은 상태였다.
'아직 안 보셨구나.'
휴대전화를 내려놓았다. 하지만 하루 종일 마음 한구석은 그 화면을 향했다. 저녁이 되어 다시 확인했다. 결과가 올라와 있었다. 생나무. 잠시 화면을 바라보았다. 아쉽지 않았다면 거짓말이다. 그 순간, 밤늦게 까지 붙잡았던 문장들, 비 오는 월요일 아침 허둥대던 모습, 전철에서 두 번이나 역을 지나친 일이 한꺼번에 떠올랐다. 친구들은 가끔 묻는다.
"글 쓰면 돈 많이 받아?"
나는 웃으며 대답한다.
"채택되면 몇 천 원, 잘 되면 몇 만 원 정도야."
그러면 친구들도 웃는다.
"그 나이에 뭘 그렇게 애쓰냐."
맞는 말인지도 모른다. 나도 가끔 생각한다. '이제 그만할까.' 그런데 이상한 일이다. 생나무라는 결과를 보고도 가장 먼저 떠오른 것은 포기가 아니었다. 다시 고쳐야 할 문장이었다.
'그 문장은 조금 다르게 쓸 수 있었는데.'
'글 쓰는 게 뭔지…'
나는 다시 컴퓨터를 켰다. 빈 화면이 나타났다. 잠시 바라보다가 첫 줄을 썼다.