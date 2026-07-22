"광장의 꿈은 권력교체 넘은 시민 삶의 변화"

큰사진보기 ▲‘6·3 지방선거 및 이재명 정부 1년 평가와 지역발전 개혁 과제' 토론회에서 기념촬영 하는 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

"우리는 광장의 힘으로 내란을 진압하고 정권을 교체했습니다. 그러나 우리는 지금 더 무거운 질문 앞에 서 있습니다. 촛불과 광장의 꿈은 단지 권력을 바꾸려는 것이었습니까, 아니면 내 삶을 바꾸려는 것이었습니까? '권력은 바뀌었으되 내 삶은 왜 바뀌지 않는가'라는 시민들의 따가운 질책을 우리는 직시해야 합니다."

큰사진보기 ▲인사말을 하는 전진숙 국회의원 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲인사말을 하는 임미애 국회의원 ⓒ 고창남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲발제하는 초의수 신라대학교 명예교수 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲토론에 임하는 지정 토론자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

21일 오후, 서울 여의도 국회의원회관 제3세미나실에서 열린 '6·3 지방선거 및 이재명 정부 1년 평가와 지역발전 개혁 과제' 토론회에서 김태일 공감연대 상임공동대표가 던진 날카로운 화두다.6.3 지방선거 이후 이재명 정부 출범 1년을 맞이한 시점, 국회의원들과 학계, 시민사회 전문가들이 한자리에 모였다.'6.3 지방선거 및 이재명 정부 1년 평가와 지역발전 개혁 과제'를 주제로 열린 이번 토론회는 지난 1년의 국정 성과를 냉정하게 돌아보고, 수도권 일극 체제와 지역 소멸이라는 국가적 위기를 극복하기 위한 해법을 모색하기 위해 마련됐다.이번 토론회는 임미애, 권향엽, 송재봉, 이연희, 전진숙, 정준호 국회의원들과 정책공간 포용과 혁신, 공감연대, 지속가능공동체포럼 등이 공동 주최하고, 정대화 전 상지대학교 총장이 좌장을 맡아 열띤 논의를 이끌었다.이날 참석한 정치권과 시민사회 리더들은 인사말을 통해 권력 창출을 넘어선 실질적 삶의 변화와 강도 높은 지역 균형발전 추진을 한목소리로 강조했다.전진숙 국회의원(더불어민주당, 광주 북구을)은 전남·광주 통합특별시 출범과 서남권 반도체 클러스터 등 주요 국정과제를 언급하며 지역 현장의 무게감을 전했다. 전 의원은 인사말에서"전남·광주가 이재명 정부의 대한민국 핵심도약 3대 메가 프로젝트 중심에 섰다"면서도 "중앙에 집중된 권한과 예산을 지역으로 과감히 이양하고 기업이 활동할 수 있는 기반을 만드는 숙제가 매우 급박하다. 국가균형발전 '5극 3특' 체제를 성공적으로 구축해 진짜 지방정부다운 지방정부를 만드는 데 힘을 보태겠다"고 다짐했다.임미애 국회의원(더불어민주당 비례대표) 역시 인사말에서"주거 안정, 필수의료 붕괴, 지역 의료 격차 등 구조적 난제는 여전히 무겁다"며 "성장의 과실이 민생 현장과 청년들의 삶에 골고루 스며들 수 있도록 개혁의 속도와 방향을 정교하게 보완하고, 국회 차원의 법 제정과 제도 개선을 적극 추진하겠다"고 의지를 밝혔다.김태일 공감연대 상임공동대표는 개회 인사에서 "광장에서 승리하고 왜 제도 정치 앞에서 소진되고 마는가"라고 물으며, "정치가 다시 정쟁에 지고 시민이 정치의 관객으로 전락하는 현실을 경계해야 한다. 광장의 힘이 일상의 민주주의로 전환되어 주민 삶을 따뜻하게 만드는 정치가 이루어져야 한다"고 목소리를 높였다.박능후 정책공간 포용과 혁신 대표(전 보건복지부 장관)는 지속가능성을 국가발전의 새로운 기준 제시했다. 박 대표는 "국정 성과는 단순한 경제성장률이 아닌, 국민이 안전하게 살고 교육·돌봄·의료 기회를 지역 격차 없이 누리는가에 달려 있다"며 "지역에 대한 투자가 대한민국 전체의 경쟁력을 높인다는 포용과 혁신의 선순환 패러다임으로 전환해야 한다"고 밝혔다.이어진 발제 및 토론 세션에서는 전문가들의 다각적인 현장 진단과 정책 대안이 쏟아졌다.발제자로 나선 초의수 신라대학교 명예교수는 '6·3 지방선거 평가와 향후 과제 전문가 조사 결과'를 발표하며, 현행 자치분권의 한계를 지적하고 초광역권 중심의 지역 주도형 신성장 인프라 고도화 로드맵을 공유했다.전국의 정책 관련 각계 전문가 190명이 응답한 조사 결과에 따르면, 응답자들은 이번 6·3 지방선거가 지역 정치보다는 중앙정치의 영향이 강하게 작용한 선거로 인식했다.구체적으로 '중앙정치의 영향이 매우 컸다'는 응답이 7점 척도에서 4.96점으로 가장 높았고, '정권 평가의 성격이 강했다'도 4.31점으로 나타났다. 반면 '정책과 공약, 지역 의제 중심의 선거였다'는 평가는 3.38점에 그쳤다. 또한 '지방민주주의 발전(3.49점)', '지방분권 강화 계기(3.46점)', '지역정치 변화의 전환점(3.69점)', '지방정부 정책경쟁 강화(3.67점)' 역시 모두 척도 평균(4.0점) 이하에 머물러, 지방선거가 여전히 지역 의제보다 전국 정치의 연장선에 머물러 있음을 보여줬다.지역 문제의 심각성을 묻는 항목에서는 대부분의 영역이 5점 후반에서 6점 초반으로 매우 높게 나타났다. 특히 '지방의 인구 소멸과 청년 인구 유출(6.23점)', '수도권과 비수도권 격차 심화(6.19점)', '양질의 일자리 부족(6.11점)' 등은 6.0점을 상회할 정도로 위기의식이 매우 심각한 것으로 조사됐다.이재명 정부의 지난 1년 국정운영에 대해 전문가들은 방향성과 정책 추진력은 비교적 긍정적으로 평가한 반면, 정치적 통합과 사회통합 분야에서는 낮은 점수를 주며 국정운영 능력과 정치적 리더십을 구분하여 평가했다.국정운영 분야에서는 '정부의 정책 추진력(5.20점)'이 가장 높은 평가를 받았으며, '위기 대응능력(5.07점)', '국정운영 방향(5.05점)', '국정운영의 안정성과 일관성(4.86점)'이 뒤를 이었다. 반면 '여야 협치(2.96점)', '국민통합(3.36점)', '정치적 양극화 완화(3.38점)', '정치개혁(3.47점)'은 낮은 수준에 머물러, 정책 집행 능력은 인정받았으나 정치적 통합 능력에는 한계를 드러낸 것으로 분석됐다.분야별 공약 평가에서는 전체 평균이 중요성(4.82점)과 1년 성과(4.04점) 모두 4.0점을 상회해 전반적으로 긍정적인 평가를 받았다. 특히 중요성과 성과 모두 높게 평가된 과제는 'AI 3대 강국 및 과학기술 5대 강국 추진', '국익 기반 통상 및 경제안보 대응', '자본시장 혁신'이었다. 이는 반도체 슈퍼 사이클 실적, 통상·중동 이슈에 대한 적극적 대응, 상법 개정 등에 따른 KOSPI 8000 시대 개막 등 집권 1년 만에 이뤄낸 성과가 반영된 결과로 풀이된다.당면한 주요 구조적 문제(9대 영역 16개 문항)에 대해서도 전문가들은 대부분 5점 이상으로 심각하게 평가했다. 특히 '정치적 양극화(5.91점)', '경제적 양극화(5.85점)', '여야 대립에 따른 국정 비효율(5.79점)', '지역대학 위기(5.63점)', '저출생(5.60점)', '노동시장 이중구조(5.55점)', '청년 기회 부족 및 세대갈등(각 5.50점)'이 시급히 해결해야 할 중대 과제로 지적됐다.이어 정대화 전 총장의 사회로 진행된 종합토론에서는 각 분야 전문가들이 구체적인 대안을 제시했다.첫 토론자로 나선 정해구 전 정책기획위원회 위원장은 정당정치 정상화와 반(反)극우 포용·협력의 정치를 제안했다. 정 전 위원장은 "거대 양당 구도에서 당장 선거제도를 바꾸기는 쉽지 않다. 영·호남의 강고한 지역주의로 인한 일당 지배 구조를 깨고 최소한의 정치적 선택지를 제공하기 위해 우선적으로 '지역정당' 창당을 허용할 필요가 있다"며 지방분권과 함께 주민참여 및 숙의민주주의 확대를 강조했다.김홍수 부산대학교 교수는 '청년의 일과 삶의 보장'을 주제로 청년 자립 대책을 피력했다. 김 교수는 "청년정책은 단순한 복지 정책이 아니라 한국 민주주의를 두텁게 만드는 사회 대개혁의 출발점"이라며 "고용, 주거, 비정규직, 젠더 불평등 등 청년 이슈 해결을 위해 공동체적·정치적 책임을 더욱 강화해야 한다"고 밝혔다.강대중 서울대학교 교수는 교육 불평등 해소와 지방대 육성 방안을 발표했다. 강 교수는 "경쟁력 있는 지방대학은 지역 주민 전체를 위한 평생학습 플랫폼으로 전환해야 한다"며 "'5극 3특'과 같은 광역권이나 기초 생활권을 단위로 고등교육과 평생교육을 연계하는 대대적인 구조 개혁이 필요하다"고 제언했다.이민원 전 국가균형발전위원회 위원장은 이재명 정부 1년에 대해 "균형성장을 핵심 국정목표로 격상하고 5극 3특 체제와 공공기관 2차 이전의 기틀을 마련했다"고 평가하면서도 "공간 재편에 비해 권한 재편의 속도가 늦고 로드맵이 다소 미완성"이라고 지적했다. 이어 "투자와 결정권, 성과의 잉여까지 모두 지방으로 배분하는 서울 중심 결정권 구조의 교체가 시급하다"고 당부했다.이어 이정옥 전 여성가족부 장관은 '보편적 기본 지역 생활권'을 통한 안심 상생 복지 대책을, 이두영 개헌국민연대 공동대표는 시민사회 관점의 지역 소멸 대응책을 제안했다. 김영수 중소기업정책개발원 원장은 지역 중소기업의 자립과 지역 주도 신성장동력 확보를 위한 정책 로드맵을 제시했다.전문가 종합토론이 모두 끝난 뒤 플로어에서 허상수 전 진실화해위원은"전문가들의 의견 조사 결과를 통해 볼 때 이재명 대통령의 1년은 강한 실행력과 행정 집행, 신속한 정책 결정, 성과 중심의 행정으로 후한 점수를 매겼다. 그러나 정치적 통합이나 경제 사회정책은 기대보다 낮은 체감, 성과 부족을 지적하고 있다. 앞으로 정부뿐만이 아니라 국회에서도 '왜 주권자들이 광장에 나와 무엇을 요구하고 기대하였는지'모두 초심으로 돌아가 다시 생각하고 성찰해 봐야 한다. 그래서 남은 4년을 개헌, 협치, 민생, 시민주권의 제도화를 위해 광장에서의 약속을 이행해 줘야 한다. 더 이상 미루거나 묵살해서는 안될 것이다."라고 말했다.한편, 토론회 참석자들은 이날 논의된 행정안전부·국토교통부 소관의 활성화 대책과 입법 과제들을 바탕으로, 지역 주권 확립과 균형발전을 위한 국회 차원의 입법 공조 체계를 한층 공고히 하기로 뜻을 모았다.