경계의 도시, 기억의 도시 하얼빈

4년간 18개의 중국 도시를 기행하고 그 결과를 사회적으로 공유하여 현대 중국과 사람들에 대한 이해를 높이고, 서로를 향한 근거 없는 편견과 혐오 정서를 줄여 나아가고자 합니다.

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이주민센터 '친구'의 첫 번째 중국 현대 도시기행 프로젝트로 '하얼빈'을 찾았습니다. 준비 모임에서 받은 일정표에는 중앙대가, 성 소피아 성당, 송화강, 하얼빈역, 태양도, 731부대 박물관 같은 방문 예정지의 이름들이 적혀 있었습니다. 겉으로 보면 겨울 관광 일정처럼 보이지만, 실제로는 동북아 근현대사의 기억을 따라가는 답사에 가까웠다고 생각합니다. 러시아와 일본, 혁명과 식민, 독립운동과 사회주의의 흔적들이 이 도시 곳곳에 겹쳐 있었습니다.하얼빈은 국경과 제국의 도시입니다. 1898년 러시아는 동청철도 부설을 시작했습니다. 시베리아 철도를 만주까지 연결하려는 제국의 야심은 송화강 주변의 작은 어촌을 국제 도시로 바꾸어 놓았습니다. 철도는 단지 교통수단이 아니었습니다. 철도는 군대와 자본, 언어와 문화, 그리고 폭력이 함께 이동하는 통로입니다. 러시아는 철도를 통해 만주를 지배하려 했고, 일본은 러일전쟁 이후 그 철도를 다시 이어받아 자신들의 제국 질서 속에 편입시켰습니다. 하얼빈이라는 '현대' 도시는 처음부터 근대 동북아의 힘의 충돌 위에서 성장했습니다.하얼빈 시내의 중앙대가를 걷다가 그 역사가 지금도 건물 외벽처럼 남아 있다는 것을 느낄 수 있었습니다. 러시아풍 석조 건물들과 유럽식 상점들 사이를 걷고 있으면 여기가 정말 중국의 도시가 맞는지 잠시 혼란스러워지기도 했습니다. 그 이국적 풍경은 단순한 낭만의 결과가 아닙니다. 누군가의 개발과 누군가의 침략, 그리고 누군가의 이주와 망명이 겹쳐 만들어진 풍경이었습니다.저는 이번 여행을 다녀온 후 기행문을 준비하는 과정에서, "도시는 무엇을 기억하고 무엇을 망각하는가"라는 질문에 대한 답을 찾고자 했습니다. 제가 몸담고 있는 민주사회를 위한 변호사모임 과거사청산위원회에서의 활동과도 연결됩니다. 변호사 일을 시작한 후, 저 는 줄곧 한국 현대사의 국가폭력과 진실규명 문제를 계속 들여다보고 있었습니다. 그래서인지 하얼빈의 거리와 건물들은 단순한 관광지가 아니라 기억의 현장처럼 느껴졌습니다.하얼빈역은 1909년 10월 26일, 안중근 의사가 이토 히로부미를 저격했던 곳입니다. 지금의 하얼빈역은 거대한 현대식 역사(驛舍)로 바뀌어 있었지만, 그 공간이 품고 있는 시간까지 사라진 것은 아닙니다. 저는 역 안의 안중근 기념관을 둘러보면서 법과 폭력의 관계를 생각해보았습니다.안중근은 일본 법정에서 자신을 단순한 범죄자가 아니라 전쟁 중의 군인이라고 주장했습니다. 자신의 행위는 개인적 복수나 테러가 아니라, 국가 대 국가 간 전쟁행위의 일환이라는 것이었습니다. 식민지배를 수행한 일본은 자신들의 폭력을 '법'이라는 형식으로 정당화했습니다. 안중근은 그들이 설계한 그들의 법정 안에서, 오히려 일본의 폭력을 고발 하려 했습니다.근대 이후 국가폭력은 대부분 합법의 외양을 하고 등장했습니다. 식민통치, 계엄, 긴급조치 등은 언제나 법률과 제도의 이름을 빌려 이루어졌습니다. 그래서 과거사의 청산, 과거사의 정리는 단순히 과거를 비난하고 가해자들을 단죄하는 작업이 아닙니다. 국가와 법이 인간 의 존엄을 침해했던 순간들을 다시 확인하고, 같은 일이 반복되지 않도록 현재의 제도를 끊임없이 성찰하는 작업에 가깝습니다.그런 점에서 이번 여행에서 가장 인상 깊었던 장소는 731부대 박물관이었습니다. 1932년 만주국 수립 이후, 일본은 하얼빈 일대에 731부대를 운영하며 세균전 연구를 비롯해 무수한 생체 실험을 자행했습니다. 수많은 중국인과 조선인, 러시아인들이 이름 없이 희생되었습니다. 그런데 정작 731부대 박물관의 전시 방식은 제가 예상했던 것보다 담백했습니다. 과도한 연출도, 감정을 강요하는 자극적 장치도 거의 없었던 것으로 기억합니다. 오래된 사진과 문서, 실험기구와 기록들이 시간 순서대로 놓여 있었습니다. 오히려 그 점이 더 오래 인상 깊이 남아 있습니다.국가폭력의 역사는 때로 지나친 감정의 언어 속에서 소비되기도 합니다. 그러나 진실은 오히려 담담한 기록 속에 남아 있는 경우가 많습니다. 누가 체포되었고, 어디로 이송되었으며, 어떤 실험이 이루어졌는지. 인간의 존엄이 어떻게 행정, 과학, 그리고 군사 체계 속에서 말살 되었는지 보여주는 차가운 기록들 속에 남습니다. 731 박물관은 학살자들에 대한 분노를 외치기보다, 기록을 통해 침묵하게 만드는 공간에 가까웠던 것으로 기억 합니다.저는 그 전시 방식을 보면서 오히려 과거사 정리의 본질에 대해 다시 생각해보게 되었습니다. 과거사 청산은 단순히 감정을 증폭시키는 일이 아닙니다. 오히려 최대한 정확한 기록과 증언을 통해 국가 폭력의 구조를 드러내는 작업입니다. 기억은 때로는 뜨거운 구호보다 차가운 사실에 의해 더 오래 지속될 수도 있습니다.그렇게 무거운 장소들을 지나 다시 시내로 돌아와서 동료들과 맥주 한 잔을 기울일 때, 하얼빈은 아무 일도 없었다는 듯 평온한 일상을 이어가고 있었습니다. 사람들은 중앙대가와 소피아 성당에서 사진을 찍고, 식당에서는 시끌벅적하게 술잔이 오갔습니다. 도시란 원래 그런 공간인지도 모르겠습니다. 비극의 기억 위에서도 삶은 계속됩니다.한편으로, 여행 중 인상 깊었던 것은 음식과 술자리였습니다. 만주 지역 특유의 투박하고 묵직한 음식들이 기억납니다. 추운 겨울을 버텨내기 위해 만들어진 음식들은, 세련되다기 보다 생존의 감각에 가까웠습니다. 긴 겨울을 견디기 위한 만주 사람들의 생활 방식이 음식 안에도 남아 있는 듯 했습니다. 좋았습니다.여행에서 가장 중요한 것은 결국 사람을 만나는 일인 것 같습니다. 관광지만 둘러본 도시와, 그곳에서 살아가는 사람들의 이야기를 듣고 난 뒤의 도시는 전혀 다른 장소가 됩 니다. 현지인의 목소리를 통과하다 보면, 비로소 그 도시를 보다 입체감 있게 체험할 수 있는 것 같습니다.여행 마지막 날 아침에는 호텔 근처 거리를 혼자 산책 해봤습니다. 멀리 러시아풍 성당 의 둥근 지붕이 보였고, 현지 사람들의 분주한 발걸음도 눈에 담아 보았습니다. 거대한 역사와 폭력의 흔적을 품고 있는 도시였지만, 동시에 누군가는 아이를 키우고, 누군가는 장사를 하고, 누군가는 평범한 하루를 살아가는 도시이기도 합니다. 하얼빈, 이 도시를 오래 기억하게 될 것 같습니다.글 김성주(변호사/법무법인 덕수)