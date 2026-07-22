"언론에 가까이, 시민에게 한발 더"... 세종시, 2주 간격 소통 정례화

큰사진보기 ▲조상호 세종시장은 22일 오전 시청에서 민선 5기 첫 정례브리핑을 개최하고 시민·언론과의 공식 소통 창구를 가동했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲조상호 세종시장은 22일 오전 정부세종청사에서 박홍근 기획예산처 장관을 만나 행정수도 기반 시설 확충을 위한 정부의 과감한 지방 투자와 국비 지원을 건의했다. ⓒ 세종시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조상호 세종시장이 22일 열린 민선5기 첫 정례브리핑에서 기자들의 현안 질의에 답하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 첫 공식 정례 기자간담회는 ‘언론에 가까이, 시민에게 한발 더’라는 취지 아래 열렸다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

'행정수도 완성'과 '자족경제 확충'을 시정 핵심 기치로 내건 민선 5기 세종시가 정부 예산 반영을 위한 현장 행보와 대언론 소통 체계 가동을 동시에 추진하며 시정 운영에 속도를 내고 있다.조상호 세종특별자치시장은 22일 오전 정부세종청사에서 박홍근 기획예산처 장관을 만나 행정수도 기반 시설 확충을 위한 정부의 과감한 지방 투자와 국비 지원을 건의했다. 이어 시청에서 민선 5기 첫 정례브리핑을 개최하고 시민·언론과의 공식 소통 창구를 가동했다.이날 오전 면담에서 조 시장은 '문화예술이 산업이 되는 도시'를 목표로 추진 중인 핵심 공약 '세종 콘텐츠코리아랩(CKL)-기업지원센터' 조성을 위한 정부의 전폭적인 지원을 당부했다.해당 사업은 지식재산(IP) 및 방송영상 융복합 특화 분야 스타트업의 입주·투자부터 개인의 창작 아이디어 발굴까지 한 공간에서 지원하는 원스톱 모델로, 지역 인재 선순환 체계를 구축하고 콘텐츠 산업 생태계를 조성하는 초석이 될 것으로 기대받고 있다.또한 국회세종의사당과 대통령집무실 건립 본격화에 따른 회의·행사 수요에 선제 대응하기 위한 '제2행정지원센터 설치 기본계획 수립비' 반영을 요청했다. 이와 함께 ▲ 예비문화유산센터(가칭) 유치 건립 ▲ 중부권 국립생물자원관 건립 ▲ 한솔동 백제고분 역사공원 명품화 사업 등 주요 기반시설 조성을 위한 국비 지원 필요성을 설명했다.아울러 단층제 구조와 세수 감소로 인한 구조적 재정난 극복을 위해 지방교부세율 상향 및 정률제 도입 등 제도 개선도 건의했다.이날 정례브리핑 직후 뉴스피치의 단독 질의에서 조 시장은 보통교부세 문제 해결을 위한 추진 상황을 묻는 질문에 "현재 청와대를 비롯해 여러 관계 부처에 지속적으로 의견을 전달하고 있다"며 "조만간 행정안전부 장관과의 면담도 예정되어 있다"고 답했다.다만 "정부 쪽 동의를 구하는 과정과 세종시법 개정 등 절차가 단계별로 복잡하게 얽혀 있다"며 "구체적인 결정 사항이 나오는 상황에 맞춰 시민과 언론에 차근차근 알릴 것"이라고 말했다.이날 첫 공식 정례 기자간담회는 '언론에 가까이, 시민에게 한발 더'라는 취지 아래 열렸다. 조 시장은 특별한 발표 건이 없더라도 2주에 한 번씩 주기적으로 브리핑을 열어 시정 현안을 시민들과 공유하겠다고 약속했다.이날 기자간담회에서는 최근 호우 피해 복구 현황을 비롯해 주요 현안에 대한 질의응답이 이어졌다.최근 LH가 조치원·연기 지구 공공주택 사업을 중단한 것에 대해 조 시장은 "수년간 주민들이 입은 피해가 적지 않은데 LH가 사업성 부족을 이유로 든 것은 존재 의미를 묻게 만든다"며 "사업 방식과 절차에 대해 굉장히 유감스럽고 시민들께 송구한 마음"이라고 아쉬움을 토로했다.스마트 국가산단 기업 유치 및 원형지 개발 구상에 대해서는 "메가 프로젝트에 상응하려면 전력, 용수, 인재 유치까지 창의적이고 기업이 희망하는 방식을 적용해야 한다"며 "설계 단계부터 기업이 참여하는 원형지 공급 방식을 투자 유치 희망 기업들에 적극 제안해 나갈 계획"이라고 밝혔다.또한 공석인 대변인 인선과 관련해 조 시장은 "대변인은 세종시 언론 환경을 개선할 혁신적 아이디어가 필요한 자리"라며 "의중이나 내정 없이 민간, 언론, 공직자 모두에게 열어놓고 완전 공개 경쟁으로 선발하겠다"고 강조했다.아울러 대중교통 체계 개편에 대해서는 "시민 편익과 지속 가능한 재정 구조를 만들지 못하면 교통 시스템 전체가 위기에 처한다"며 "100일 안에 민선 5기 시정부의 대중교통 추진 방향을 제시하겠다"고 밝혔다.취임 후 첫 정례브리핑을 통해 국비 확보 현황부터 지역 내 민감한 현안까지 가감 없이 밝힌 조상호 시장이, 향후 정부 부처 및 국회 설득 과정에서 어떤 실질적인 성과를 끌어낼지 지역 정가의 관심이 쏠리고 있다.