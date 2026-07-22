김상욱 울산시장, 기획예산처 장관 면담... 2027년 예산 확보 총력

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장이 22일 오전 10시 50분 정부세종청사에서 박홍근 기획예산처 장관과 면담을 갖고 2027년도 국가예산 확보를 건의하고 있다 ⓒ 울산시 관련사진보기

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울산광역시가 정부 기획예산처에 지역의 핵심 현안과 국가예산 사업의 정부예산안 반영을 건의하고 나섰다.김상욱 울산시장이 22일 오전 10시 50분 정부세종청사에서 박홍근 기획예산처 장관과 면담을 갖고 2027년도 국가예산 확보를 위한 집중 대응에 나선 것.울산시 관계자는 "시민 삶의 질 향상과 미래 성장 동력 확보를 위한 주요 핵심 사업의 2027년도 정부예산안 반영을 위해 직접 발로 뛰는 적극 행보를 펼치는 것"이라고 설명했다.김 시장은 이날 면담에서 내년도 정부 예산안에 반드시 반영돼야 할 울산 지역의 주요 국가예산 사업과 핵심 현안들을 집중적으로 설명했다.울산시의 주요 건의 사업은 ▲ 친환경선박 대형 전기추진기 개발 및 실증 ▲ 수소엔진 및 기자재 육상실증 기반(플랫폼) 구축 ▲ 자율주행 실증도시 지정 ▲ 인공지능(AI) 선박기자재 및 첨단부품 실증 지원센터 구축 ▲ 해상물류 통신기술 검증 시험장(테스트베드) 구축이다.김상욱 울산시장은 "국가예산 확보는 단순한 재원 마련을 넘어 울산의 미래 100년을 설계하고 시민의 삶의 질을 바꾸는 도약의 발판이자 시장의 막중한 책무"라며 "지역 경제의 새로운 성장동력이 될 핵심 사업들은 기획예산처 핵심인사부터 실무진까지 직접 발로 뛰며 설득하고 정부안에 최대한 반영해, 울산이 직면한 현안들을 속도감 있게 해결해 나가겠다"라는 강력한 의지를 밝혔다.한편 이날 오후 1시 30분에는 신민식 경제부시장이 기획예산처 예산실 핵심 인사인 박창환 예산총괄심의관, 남경철 복지안전예산심의관을 비롯해 정창길 재정성과국장 등과 연이어 면담을 진행하고 사업 관련 예산 담당부서도 직접 방문한다.이 자리에서 울산시의 2027년도 주요 사업 12건에 대해 설명하고 국가예산 반영 및 예비타당성조사의 조속한 통과를 건의할 예정이다.건의 대상 사업에는 ▲ 학산동 외 1개소 저영향개발(LID) 비점오염 저감사업 ▲ 반구천 세계암각화센터 건립 ▲ 울산재활용탄소연료 규제자유특구 지원사업 ▲ 실물 인공지능(피지컬 AI) 교육훈련센터 구축 ▲ 산업 인공지능 전환(AX) 실증연구단지 구축 ▲ 예비타당성 조사 대상 선정 및 통과 건의 등이 포함됐다.울산시는 이번 방문을 통해 내년도 정부예산안 편성의 향방을 가르는 기획예산처의 본격적인 예산 심의 시기에 맞춰, 울산의 미래 성장동력이 될 핵심 사업들을 정부안에 확실히 반영시킨다는 계획이다.한편 2027년도 정부예산안은 오는 8월 중 기획예산처 심의를 마치고 9월 3일까지 국회에 제출되면 심의를 거쳐 12월 2일까지 본회의에서 최종 의결·확정된다.