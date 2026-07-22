광주 시의원 "같은 특별시민,자치구만 보통교부세 제외"

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시의회 광주지역 의원들이 22일 의회 4층 브리핑룸에서 공동 성명을 발표하고 자치구 보통교부세 직접 교부와 재정 제도 개선을 촉구하고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

AD

전남광주통합특별시의회 광주지역 의원들이 22일 자치구 보통교부세 직접 교부와 재정 제도 개선을 촉구했다.통합시 광주지역 의원들은 이날 의회 4층 브리핑룸에서 공동 성명을 발표하고 "대한민국 최초의 광역행정통합으로 전남광주통합특별시가 출범했지만, 자치구는 여전히 국가로부터 보통교부세를 직접 받지 못하고 있다"고 밝혔다.의원들은 "같은 특별시민인데 광주 자치구만 제외된 것"이라며 "거주 지역에 따라 재정 여건과 행정서비스가 달라지는 구조는 반드시 개선돼야 한다"고 말했다.이어 "현재 보통교부세를 산정할 때 자치구의 인구와 행정 수요가 모두 반영되면서도 실제 교부 대상에서는 제외되는 것은 명백한 제도적 모순"이라고 지적했다.그러면서 ▲자치구 보통교부세 직접 교부 ▲'지방교부세법' 개정 ▲조정교부금 교부율 확대 ▲특별법상 균형발전 재원 활용 등을 통한 재정 제도 개선이 필요하다고 강조했다.민형배 시장을 향해서는 "통합특별시장에게 자치구와 시·군 간 자치 역량의 불균형을 해소할 책무가 특별법상 부여돼 있다"며 "민 시장이 정부와 국회를 상대로 자치구 보통교부세 직접 교부와 '지방교부세법' 개정을 공식 의제로 제안해야 한다"고 요구했다.성명을 대표 낭독한 노진성(광주 동구2) 의원은 "통합특별시에 걸맞은 재정 제도 역시 새롭게 마련돼야 한다"며 "같은 특별시민이라면 동등한 행정서비스를 받을 권리가 있는 만큼 자치구 재정 불균형은 반드시 해소돼야 한다"고 말했다.이어 "앞으로 공동결의안 채택과 정책토론회 개최, 관련 조례 대표 발의 등 모든 입법·정책적 수단을 통해 제도 개선을 추진하겠다"며 "의회가 추진하는 입법과 제도 개선에 집행부도 뜻을 함께 모아 정부와 국회를 설득하는 데 힘을 보태 주시길 바란다"고 덧붙였다.