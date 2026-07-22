대구 도시브랜드 바꾼다... 컬러풀대구→파워풀대구→ 다음은?

큰사진보기 ▲대구시가 그동안 사용해 온 도시브랜드 대신 새로운 도시브랜드를 만들기로 했다. ⓒ AI이미지 관련사진보기

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추경호 대구시장이 취임한 후 대구의 정체성과 미래 비전을 담은 새로운 도시프랜드 슬로건 개발에 착수하기로 했다.대구시는 지난 2004년부터 도시브랜드 슬로건으로 '컬러풀 대구(Colorful Daegu)'를 사용해 오다 홍준표 전 시장이 취임한 후인 2022년 이를 폐지했다. 대신 시정 슬로건으로 '파워풀 대구(Powerful Daegu)'만 사용해 왔다.시는 그동안 사용해 온 '컬러풀 대구'가 대구 이미지에 맞지 않다는 판단에 따라 시민과 전문가의 다양한 의견을 반영해 새로운 도시브랜드를 개발한다는 계획이다.이를 위해 한시적으로 도시브랜드위원회를 구성해 운영하기로 하고 오는 24일 첫 회의를 열어 브랜드 슬로건 개발 방향과 추진 계획을 논의하는 등 본격적인 활동에 들어가기로 했다.도시브랜드위원회는 디자인, 홍보, 학계, 언론, 청년 등 다양한 분야의 전문가로 구성되며 브랜드 슬로건 개발부터 후보안 심의, 시민 선호도 조사 결과 검토, 최종한 선정 등 개발 전 과정을 심의하고 의결한다.브랜드 슬로건은시민 의견 수렴, 전문가 자문, 선호도 조사 등을 거쳐 후보안을 마련하고 사회적 공감과 검증 절차를 거쳐 오는 10월 최종 확정할 예정이다.추경호 대구시장은 "새로운 브랸드 슬로건은 단순한 문구를 넘어 대구의 미래 비전과 도시의 가치를 담는 대표 브랜드가 될 것"이라며 "시민과 전문가의 다양한 의견을 충분히 반영하고 투명한 과정을 통해 시민들이 공감하고 자부심을 가질 수 있는 브랜드 슬로건을 만들겠다"고 말했다.