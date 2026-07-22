홍해 봉쇄 선언한 후티 반군, 사우디에 보복 천명한 이유

큰사진보기 ▲홍해 해안 근처에서 무기를 든 후티 반군 ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

AD

이란의 지원을 받는 예멘의 후티 반군이 홍해 입구인 바브 알만데브 해협을 봉쇄해 홍해를 통한 사우디아라비아의 원유 수출을 막겠다고 선언한 뒤 국제사회의 긴장이 높아지고 있다. 이란 전쟁이 재개되면서 호르무즈 해협이 다시 막힌 가운데 대체 항로 역할을 했던 홍해 해협마저 막히면 전 세계 원유 수급에 다시 비상이 걸릴 수 있기 때문이다. 특히 한국과 일본 등 아시아 국가들이 가장 큰 타격을 입을 수 있다. 홍해를 통한 원유 수송이 막히면 전 세계 원유 공급량이 약 7% 감소할 것으로 예상된다.바브 알만데브 해협에 면해 있는 지역을 포함해 예멘 북부를 장악하고 있는 후티 반군의 홍해 봉쇄 선언은 사우디아라비아를 겨냥한 것이다. 홍해가 막히면 이란 전쟁 이후 호르무즈 해협 대신 홍해를 통해 대부분의 원유를 수출해 온 사우디아라비아는 큰 타격을 받을 수밖에 없다.후티 반군이 사우디아라비아를 겨냥해 홍해 봉쇄를 선언한 건 지난 13일 사우디아라비아가 후티 반군이 장악하고 있는 예멘 수도 사나의 공항을 폭격한 것에 대한 보복의 일환이다. 사우디아라비아의 공격 뒤 후티 반군 대변인 야햐 사리는 후티 반군이 이에 대응해 사우디아라비아 남부의 압하 공항을 폭격했다고 밝혔다.수도를 빼앗겼지만 국제적으로 인정받고 있는 예멘 정부는 사나 공항 공격은 이란 비행기 착륙을 막기 위해 예멘 정부가 한 것이라고 주장했으나 후티 반군은 사우디아라비아를 지목했다. 후티 반군은 20일 홍해 봉쇄를 발표하면서 이는 예멘에 대한 사우디아라비아의 "계속된 포위" 때문이라고 주장했다. 그러면서 후티 반군은 사우디아라비아의 "어떤 보복에도 대응할 준비가 되어 있다"고 강조했다.후티 반군의 해상 봉쇄 발표에 대해 사우디아라비아 외교부는 선박을 보호하기 위해 "모든 필요한 수단"을 강구할 것이라고 발표했다. 그러나 사우디아라비아의 이런 선언이 실효성을 발휘할지는 알 수 없다. 해상 봉쇄가 이미 일부 '효과'를 내고 있기 때문이다.<가디언>의 보도에 따르면 홍해 봉쇄를 선언한 뒤 후티 반군은 선박 회사들에 이메일을 보내 사우디아라비아 항구를 이용하지 말라며 이를 어기는 배는 공격 목표물이 될 것이라고 경고했다. 경고 하루 뒤인 21일 사우디아라비아 원유를 싣고 중국과 인도로 향하던 두 척의 원유선이 후티 반군이 통제하고 있는 홍해 입구에서 경로를 돌렸다. <가디언>에 따르면 후티 반군은 선박 6척이 경로를 돌렸다고 주장했다.후티 반군은 2023년 10월 이스라엘의 가자지구 공격이 시작된 뒤부터 2025년 10월 휴전이 발효될 때까지 팔레스타인 지지를 표명하며 홍해를 봉쇄하고 선박을 공격한 전력이 있다. 이런 이유로 이번 후티 반군의 홍해 봉쇄가 오래 계속될 수도 있다는 우려가 커지는 상황이다.특히 이런 우려가 커지는 이유는 후티 반군과 사우디아라비아가 2022년부터 이어온 휴전이 이번 상호 공격으로 무효화되고 상호 공격 재개 수순으로 가고 있는 것으로 보이기 때문이다. <로이터>는 후티 반군이 사우디아라비아 공항 폭격을 인정한 건 2022년 휴전 후 처음 있는 일이라고 보도했다. 이는 후티 반군이 사우디아라비아에 대한 공격 재개를 공식적으로 선언한 것으로 볼 수도 있다.후티 반군의 홍해 봉쇄 발표가 이란과의 교감에서 이뤄진 것인지는 알려지지 않았다. 그러나 호르무즈 해협이 봉쇄된 가운데 홍해 봉쇄는 미국과 중동 국가들에 압력이 되고 결국 이란에 이익이 될 수 있다는 점에서 후티 반군의 의도에 의심이 가는 건 사실이다. 또한 이란과 후티 반군이 이전에 여러 번 홍해 봉쇄를 암시했다는 점에서 이란 전쟁과 전혀 무관하다고 볼 수는 없다.그러나 후티 반군이 사우디아라비아를 겨냥해 홍해 봉쇄를 선언한 건 예멘 내전과 더 관련이 있다고 봐야 한다. 2011년 '아랍의 봄' 시위 후 이어진 예멘의 정치 불안 속에서 세력을 확장한 후티 반군은 2014년 9월 수도 사나를 장악해 예멘 정부를 무너뜨렸고 이후 내전이 시작됐다. 2015년 3월 해외에서 피신 중이던 압드 라부 만수르 하디 예멘 대통령은 정권을 되찾기 위해 사우디아라비아에 개입을 요청했다. 이로써 사우디아라비아가 이끄는 아랍연합군의 후티 반군에 대한 공격이 시작됐다. 이후 예멘 내전은 이란의 지원을 받는 후티 반군과 사우디아라비아와 아랍국가들의 지원을 받는 예멘 정부 사이 대리전 양상이 됐다.사우디아라비아에 대한 후티 반군의 적대감이 큰 이유는 단지 예멘 정부를 지지하고 내전에 개입해서가 아니라 무차별 맹폭으로 장악 지역에 막대한 피해를 입혔기 때문이다. 2015년 3월 공격 개시부터 사우디아라비아가 이끄는 아랍연합군은 주택, 학교, 병원, 시장 등을 무차별 폭격해 폐허로 만들었다. 이런 이유로 유엔과 국제 구호단체 및 인권단체들의 맹비난을 받기도 했다.특히 아랍연합군의 해상과 공중 봉쇄 때문에 후티 반군 장악 지역에는 식품, 연료, 의약품 등의 공급이 제대로 이뤄지지 않았다. 아랍연합군은 인도주의 물품의 공중 및 해상 수송을 고의로 중단시키기도 했다. 아랍연합군의 봉쇄로 예멘 내전은 최악의 인도주의 재난 상황을 야기했고 민간인의 생존을 전쟁 수단으로 이용한 아랍연합군에 대한 유엔과 국제 구호단체들의 비난이 높아졌다. 2022년 9월 세계고문방지기구(World Organization Against Torture)가 "슬로모션 고문(Torture in Slow Motion)"이라는 보고서를 통해 아랍연합군의 봉쇄를 예멘 사람들에 대한 고문으로 묘사할 정도였다.이런 역사적 배경과 함께 2022년 이후부터 현재까지도 간헐적으로 사우디아라비아와 교전을 주고받고 있는 후티 반군의 사우디아라비아에 대한 적대감은 클 수밖에 없다. 이런 맥락 때문에 후티 반군의 홍해 봉쇄 선언은 예멘 내전과 관련이 있다고 볼 수밖에 없다.그러나 홍해 봉쇄가 가져올 결과가 이란 전쟁과 무관할 수 없다는 점에서 후티 반군이 이란 전쟁을 이용해 사우디아라비아에 압력을 가하려는 의도가 있다는 의심을 할 수밖에 없다. 이것이 원유 가격 상승으로 이어져 미국에 대한 압박이 되고 결국 후티 반군을 지원하는 이란에게 도움이 될 거라는 점에서 더욱 그렇다.홍해 봉쇄는 결국 이란 전쟁 재개가 가져온 후폭풍 중 하나고 향후 이란 전쟁에 예상치 못한 영향을 끼칠 수 있다. 미국도 이를 정확히 인식하고 있다. 이런 이유로 트럼프 대통령은 21일 백악관에서 조셉 아운 레바논 대통령을 만난 자리에서 기자들에게 후티 반군이 협박을 계속하면 "미국은 그 일을 처리할 것"이라고 말했다. 그러나 상세한 내용은 언급하지 않았다.미국의 대응은 무력 사용이 될 가능성이 크지만 무력으로 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 풀지 못한 것처럼 후티 반군의 홍해 봉쇄 또한 무력으로 해결할 수 있을지는 의문이다. 특히 후티 반군이 이를 사우디아라비아 공격에 대한 대응으로 주장하고 있는 상황에서는 미국의 개입 명분이 힘을 얻을 수 있을지도 의문이다.후티 반군의 홍해 봉쇄 선언으로 세계에 미치는 이란 전쟁의 영향 확대가 우려되고 있다. 미국의 휴전 파기와 이란 공격 재개로 호르무즈 해협이 다시 봉쇄되면서 세계 경제가 다시 불안해진 가운데 홍해 봉쇄까지 현실화하고 지속되면 큰 타격이 불가피하기 때문이다. 후티 반군의 주장대로라면 이는 이란 전쟁과는 무관하다. 그러나 홍해 봉쇄가 사우디아라비아에 대한 후티 반군의 '효율적' 압력으로 작용하지 않으려면 호르무즈 해협 봉쇄가 풀려야 한다는 점에서 결국 이는 이란 전쟁과 무관하지 않다.