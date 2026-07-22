전쟁 중 소년이 마주한 '서울의 여름'

큰사진보기 ▲이현 작가의 장편소설 <그 여름의 서울> 표지 ⓒ 이혁진 관련사진보기

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"전쟁은, 전쟁에 대한 기억은 어딘가 깊이 파묻어 버린 지 오래였다. 서울은 더 이상 전쟁을 기억하지 않았다. 그 여름의 서울이 무엇을 아파했는지, 그때 서울의 사람들이 무엇을 꿈꾸었는지, 더 이상 아무도 궁금해하지 않았다. 남은 것은 오직 전쟁으로부터 살아남은 지독한 삶이었다. 아직 삶으로 내던져지지 않은 아이들만이 전쟁을 추억했다"(331쪽)

<그 여름의 서울>은 6.25 전쟁이 발발하고 서울이 수복되기까지 약 3개월간 열일곱 살 황은국이 바라본 시대 상황이다. 한강 인도교가 끊기고 서울이 고립되면서 피란길이 막히고 인민군 치하의 혼란상이 적나라하게 펼쳐진다.전쟁 사흘 만에 서울은 인민공화국 세상으로 변했다. 인민군은 연전연승하며 대학생은 물론 중학생까지 의용군으로 끌려갔다. 전쟁의 와중에도 토지개혁이 진행되고 시청에는 김일성과 스탈린 초상화가 걸렸다.조선은 갑자기 광복과 해방을 맞았지만 기쁨도 잠시, 외세에 의해 남북한으로 갈라진다. 이어지는 한국전쟁, 북한의 치밀한 전쟁 준비로 남한은 그야말로 속수무책이었다. 혼란 속에 가짜뉴스가 난무하고 정부도 우왕좌왕하는 사이 포격 속에 많은 국민들이 희생됐다. 북한의 남침은 남한 인민을 미국과 남조선으로부터 해방시킨다는 것이다.소설의 주인공 황은국의 아버지는 일제시절 판사로 활동하고 친일 지주로 빨갱이 잡는 사람으로 소문났다. 전쟁이 나자 은국 집안은 인민공화국의 표적이 됐다. 그러나 은국은 아버지와 달리 인민군에 우호적이었다. 도리어 은국은 인민공화국 세상에서 아버지와 할아버지의 안위를 걱정했다.은국은 중학교 밴드부 모임을 하다 전쟁을 맞는다. 은국은 전쟁을 인민을 위한 해방전쟁이라고 선전하는 북한 사상에 동조하는 친구들을 보며 갈등한다. 자신의 출신배경과 다른 친구들의 입장을 감안하면 그들의 행동을 이해할 수도 있었다. 그리고 친구들을 생각해 인민군의 승리를 바라기도 했다.서울에 진격한 인민(해방)군은 벌써 암약하는 남로당 조직과 연계해 북을 비난하고 우호적이지 않은 사람들을 무차별적으로 잡아가고 살해했다. 피난 가지 않은 서울 사람들은 부역했다는 의심을 받기 십상이었다. 이에 가족은 뿔뿔이 흩어지고 은국 아버지는 사찰 동굴에 숨어 지냈다. 은국의 집은 전쟁이 나자 서울시 중구 인민위원회 건물로 바뀌었다.은국은 친구들과의 우정과 이념사이에서 갈등하지만 결국 친구 따라 인민군에 입대하고야 만다. 그러나 아버지가 소재를 알아내 아들의 탈영을 도모한다. 전쟁은 평범한 일상을 파괴하고 인간의 심리를 마비시킨다. 세상이 바뀌면서 이념 전향과 변절이 뒤따른다. 그러한 행위는 생존의 수단이다. 전쟁의 참혹함과 진영 간 대립에서 방황하는 소년 은국의 번민도 어찌 보면 당연하다.소년에게 전쟁은 어떤 의미일까. 인민군 의용군에 가는 걸 무지하다고 탓하기만 할 것인가. 은국의 아버지가 빨갱이들이 그렇게도 잔학무도한 놈들이다고 강조했는데도 말이다. 소년들의 세계에는 전쟁이라도 이들을 갈라놓지 못하는 단순함, 우정, 의리 등이 자리하고 있었다.9월 인천상륙작전으로 서울을 되찾기 위한 전쟁이 본격화됐다. 인민군이 후퇴하고 은국은 다시 집으로 돌아왔다. 그러나 전쟁은 계속되고 있었다. 급기야 은국 집안은 피난길에 올랐다. 하지만 은국은 인민군에 입대하거나 죽어간 친구들을 그리며 자신의 안위를 살피는 것에 양심의 가책을 느낀다. 소설은 은국이 부산으로 가는 피난 열차에서 부모 몰래 뛰어내리는 것으로 끝난다.1953년 7월 27일 서울은 또 다른 여름을 보내고 있었다. 이때나 저 때나 지독하게 더운 여름이었다. 전쟁이 3년을 조금 넘긴 시점이다. 바로 이날 정오 무렵 긴 사이렌이 울렸다. 2년 이상 공전하던 정전협정이 체결됐다는 신호이다. 정전, 드디어 전쟁이 멈춘 것이다.이 소설은 6.25 전쟁 직후 9월 서울 수복까지 한여름에 벌어지는 생활상을 '오토픽션' 형식으로 전개하고 있다. 당시 전쟁 중 상황은 박완서 소설에서도 언급되지만 은국 집안의 이야기는 당시 서울에 남은 유력인사들의 피난 상황을 이해하는데 중요한 사료이다.작가는 소설을 쓰게 된 배경과 전쟁을 이렇게 기록했다.작가는 작가의 말에서 "빼앗지 않아도 풍요로울 수 있고 올라서지 않아도 존엄할 수 있는 세상을 꿈꾸며, 그리하여 이 땅의 아이들이 더불어 평화로울 수 있기를 바라며, 더 이상 이 행성의 어디에서도 포성이 울리지 않기를 기원한다"라고 했다. 작가의 바람대로 이 땅에 다시는 전쟁으로 아이들이 상처받는 일이 없기를 소망한다.이 소설을 접한 것은 지난달 철원 역사여행을 갔을 때 사전 준비 일환으로 그의 또 다른 장편 <1945년, 철원>을 탐독하고 서다. 해방공간의 철원의 상황을 그린 소설인데 철원의 배경과 역사를 이해하는데 많은 도움을 받았다.끝으로 소설에는 우리말 공부에 도움이 되는 다양한 표현들이 등장하고 있다. '사위스러운' '귀살쩍다' '지릅뜨다' '홀금거리다' '이기죽거리다' '나푼나푼' '투두둑' '비럭질하다 ' '홧홧하게' ' 잉걸불' 등 아름다운 우리말을 되새기는 재미가 쏠쏠했다.