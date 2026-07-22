헤그세스 "이란 전쟁에 55조 원 지출... 100조 원 추가 예산 지원해 달라"

큰사진보기 ▲피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 지난 3월 4일(현지시각) 워싱턴 국방부에서 브리핑을 진행하고 있다. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 미국이 이란과의 전쟁에서 지금까지 375억 달러, 우리 돈으로 약 55조 원에 달하는 비용을 지출했다고 밝혔다.21일(현지시간) 열린 미 상원 세출위원회 청문회에 출석한 헤그세스 장관은 이같이 말하며 해당 비용 지출이 "현재까지 군사작전에 투입된 비용과 9월 30일(회계연도 말)까지 예상되는 지출도 포함한 것"이라고 설명했다.이는 지난 5월 12일 국방부 고위 관계자가 이란과의 전쟁에 들어간 비용에 대해 약 290억 달러라고 입장을 밝힌 후 트럼프 행정부가 처음 내놓는 공식 추산치다. 미 국방부는 앞서 의원들에게 전쟁 발발 첫 주에 미국이 약 113억 달러를 지출했다고 밝힌 바 있다.이란과 미국은 지난 4월 휴전에 합의했지만, 협상은 결렬되었고 지난주에 다시 교전이 재개됐다. 휴전 기간이 대부분 포함되었음에도 불구하고 단순 계산으로 두 달 만에 전쟁 비용이 85억 달러(약 12조 5천억 원)이나 증가한 셈이다.한편 헤그세스 장관이 해당 청문회에 출석한 이유는 도널드 트럼프 대통령이 지난 6월 24일 미 의회에 제출한 876억 달러(약 130조 원) 규모의 추가 예산안 중 671억 달러(약 100조 원)가 국방부 예산이기 때문이다.헤그세스 장관은 "이 예산이 없으면 국방부는 심각한 재정 부족에 직면하게 될 것"이라며 "장병들에게 급여를 지급하고, 장비와 탄약을 신속하게 보충하며, 필수 작전을 차질 없이 유지하는 능력을 위협할 것"이라고 주장했다.또한 추가예산과 별개로 2027년 회계연도 국방예산을 1조 5천억 달러(약 2200조 원) 규모로 증액하는 예산안에 대해서도 "국방부에 1조 5천억 달러의 예산을 지원하지 않는 것이야말로 미국이 직면한 가장 큰 위협"이라고 주장하며 의회의 승인을 촉구했다.댄 케인 미 합참의장 또한 의원들에게 "미군을 제대로 무장시키기 위한 자본 투자가 필요하다"며 "미군은 미래의 군사적 도전에 대응하기 위해 1조 5천억 달러가 필요하다. 우리가 적들보다 앞서 나가려면 자금이 바닥나기 전에 반드시 확보해야 한다"고 예산의 필요성을 강조했다.하지만 의원들의 반응은 비판적이었다. 민주당 소속의 세출위원회 부위원장인 패티 머레이 상원의원은 "우리는 이란과의 전쟁에 대한 명분을 며칠마다 새로 듣고 있다"라며 "처음에는 존재하지도 않는 정권 교체 위협을 선제적으로 차단한다는 명분에서, 그 다음에는 이란의 핵 프로그램과 해군을 해체한다는 명분으로, 그리고 이제는 이 전쟁이 시작되기 전에는 완전히 개방되어 통행료가 무료였던 호르무즈 해협을 재개방한다는 명분으로 바뀌었다"고 지적했다.이어 머레이 의원은 명분조차 정확히 않은 전쟁에 대해 추가예산을 요청하는 것은 "이치에 맞지 않다"며 트럼프 행정부가 "정상적인 예산 편성 절차를 회피하려 한다"고 비판했다.민주당 소속의 커스틴 길리브랜드 상원의원 또한 "트럼프 행정부는 의회로부터 무제한적인 자금 폭탄을 요구하고 있는 반면, 미국 시민들은 가족을 먹여 살릴 돈조차 없다"면서 "트럼프 대통령 말대로 이미 승리한 전쟁이라면 왜 수백억 달러를 추가적으로 요구하는가"라고 따져물었다.이에 헤그세스 장관은 "우리는 적절한 시기에 적절한 폭탄을 요구하는 것일 뿐"이라면서 "로이드 오스틴 전 장관이 4년 동안 무슨 일을 했는지 정말 모르겠다. 우리가 취임했을 때, 방치된 부분과 낡은 사고방식, 관료주의는 정말 충격적이었다"라며 바이든 행정부 당시 국방장관에게 책임을 전가했다.공화당에서도 이번 전쟁을 바라보는 시선은 그리 곱지 않다. 공화당 소속 존 케네디 상원의원이 전쟁 이전 전 세계 석유 및 가스 공급량의 약 5분의 1을 수송했던 호르무즈 해협을 통과하는 상선에 이란이 통행료를 부과할 것인지를 묻자 헤그세스 장관은 "가상의 질문이기에 나로썬 그 답을 모른다"고 답했다. 이에 케네디 의원은 "의회는 명확한 답변을 원한다"고 꼬집었다.