어디 살든 제대로 치료받는다... '5극3특' 의료망 구축해 지역의료 대수술

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일 청와대에서 열린 지역·필수·공공의료 간담회에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 정기현 의료혁신위원장, 정은경 복지부 장관, 이재명 대통령, 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관, 서준범 AI전략위원회 의료소그룹장. 2026.7.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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수도권과 지역 간 의료격차를 줄이기 위해 정부가 의료전달체계를 전면 개편한다. 전국을 '5극3특' 중심의 대진료권과 중·소진료권으로 재편하고, 국립대병원을 수도권 '빅5' 수준으로 육성하는 한편 지역거점 공공병원과 공공보건의원을 확대한다. '어디에 살든 골든타임 안에 수준 높은 의료서비스를 받을 수 있는 체계'를 구축한다는 구상이다.보건복지부는 22일 이 같은 내용을 담은 '지역·필수·공공의료 강화 추진전략'을 발표했다. 이번 전략은 지난 3월부터 진행한 대국민 설문조사와 6차례 지역순회 간담회, 시민패널 300인의 공론화 과정 및 전문가 자문을 거쳐 소렴된 국민 목소리를 바탕으로 만들어졌다.복지부는 ▲지역 완결형 의료공급체계 구축 ▲필수의료 국가책임 강화 ▲공공보건의료 혁신 ▲추진 기반 강화 등 4가지 핵심 분야를 중심으로 지역의료 격차 해소를 위한 의료체계 개편에 속도를 낼 방침이다.가장 큰 변화는 '5극3특 의료망'을 중심으로 한 지역완결형 의료체계 구축이다. 정부는 전국 의료권을 대진료권, 중진료권, 소진료권으로 체계화하고, 환자가 수도권으로 이동하지 않아도 지역 안에서 대부분의 치료를 받을 수 있도록 의료기관의 역할을 재정립한다.대진료권에서는 지역 국립대병원과 상급종합병원이 암과 심뇌혈관질환 등 고난도 중증질환을 책임진다. 이를 위해 국립대병원에는 전임교수 등을 현 인력 대비 30% 이상 확충하고, 필수의료 전문센터를 늘리는 등 대규모 투자를 단행한다. 전공의 정원 배정도 비수도권 중심으로 20% 이상 늘려 지역 의료인력 양성 기능을 강화하고, 별도의 건강보험 평가·보상체계도 도입한다.중진료권에서는 지역거점 공공병원과 포괄2차종합병원이 중등도 질환과 필수의료를 담당한다. 정부는 현재 175곳인 포괄2차종합병원을 195곳으로 확대하고 지원 예산도 7000억 원에서 9000억 원으로 늘릴 계획이다.지역거점 공공병원도 대폭 강화된다. 농어촌 등 의료 취약지역의 공공병원은 이전·신축을 우선 추진하고, 공공병원이 없는 비수도권 중진료권도 지방정부와 협의해 신규 확충한다. 중환자실과 첨단장비를 갖추고 지역 상황에 따라 종합형, 필수의료 집중형, 기능특성화형 등 맞춤형 모델로 육성한다.소진료권에서는 동네의원과 보건소를 중심으로 '공공보건의원'을 새롭게 도입한다. 보건지소를 통합 운영하고 의료인력을 집중 배치해 농어촌 의료 공백을 메우는 한편, 순회진료와 방문간호를 확대한다.도서·벽지에서는 비대면 진료 시 의약품 배송을 허용하고, 의사가 중심이 되는 '한국형 주치의 제도'도 도입한다. 의사와 간호사, 물리치료사, 영양사, 사회복지사 등이 팀을 이뤄 만성질환 관리와 건강관리를 제공하는 방식이다. 재택의료센터는 2030년까지 650곳으로 확대하고, 호스피스와 재가 임종 지원도 강화한다.정부는 지역 의료를 살리기 위해 재정 지원 방식도 개편한다. 내년 신설되는 지역필수의료 특별회계 1조 2000억 원을 지방과 필수의료에 집중 투자하고, 건강보험에는 '지역수가'를 신설해 연간 4000억 원 규모의 추가 보상을 실시한다. 인구감소지역 종합병원은 입원료와 진찰료를 5% 가산하고, 비수도권 수술과 고위험 분만 등 필수의료는 최대 100%까지 건강보험 수가를 올려 지역 의료기관의 경영 기반을 뒷받침한다.생명과 직결된 필수 의료 분야에 대한 국가 책임도 대폭 강화된다. 응급의료 분야에서는 응급의료센터 지정기준을 시설 중심에서 '최종치료 가능 여부' 중심으로 바꾸고, 현재 53곳인 중증응급의료센터를 2030년까지 60여 곳으로 확대한다. 특히 중증환자 이송이 지연되면 광역상황실이 직접 개입해 병상을 배정하는 체계도 전국으로 확대한다.외상 분야는 권역외상센터를 거점외상센터로 전환하고 닥터헬기를 현재 8대에서 12대로 늘린다. 장거리 운항이 가능한 기종으로 교체하고 야간 운항도 확대한다.분만과 소아의료 지원도 강화된다. 복지부는 중증모자의료센터를 현재 2곳에서 6곳으로 확대하고, 취약지역에는 산모등록제를 도입해 임신부터 출산, 응급상황까지 담당 의료기관이 책임 관리하도록 할 계획이다. 산부인과가 없는 지역에는 순회진료를 실시하고 타지역 분만 시 교통비와 숙박비 지원도 검토한다. 달빛어린이병원은 153곳까지 확대하고, 전문의가 24시간 상담하는 '아이안심톡'을 운영한다. 소아주치의 제도도 인구감소지역부터 단계적으로 도입한다.의료사고 안전망도 강화된다. 정부는 불가항력 의료사고 보상금을 현행 3000만 원에서 최대 3억 원으로 확대하고, 모든 의료기관이 의료사고 책임보험에 의무 가입하도록 할 계획이다. 응급·분만 등 고위험 필수의료 분야는 최대 18억 원까지 국가가 손해배상을 지원한다. 또 중대한 과실이 아닌 필수의료 사고에 대해서는 형사처벌 부담을 완화하고, 의료사고심의위원회를 설치해 의료행위의 특수성을 전문적으로 심의하도록 했다.건강보험 수가체계도 필수의료 중심으로 개편된다. 정부는 연간 3조 6000억 원을 투입해 중증·응급·분만·소아 등 저평가된 필수의료 수가를 인상하는 대신 MRI와 일부 검사 등 과보상 영역은 조정한다. 여기에 기본진료와 회복·재활 보상 강화를 위해 추가로 2조 원을 투입한다.공공의료 경쟁력도 높인다. 국립중앙의료원은 새 부지로 이전해 1000병상 이상의 국가중앙병원으로 육성하고, 중앙외상센터와 중앙감염병병원도 함께 건립한다. 공공의료 전문인력 양성을 위해 국립의학전문대학원을 설립해 연간 100명 규모의 인재를 선발하고, 학비 전액 지원과 함께 15년간 공공의료기관 의무복무를 추진한다.지역 의료인력 확보를 위해서는 지역의사제와 계약형 지역필수의사제를 확대하고, 2027년부터 2031년까지 3342명의 지역·필수의료 인력을 양성한다. AI 분야에서는 별도로 발표된 'AI 기본의료 전략'과 연계해 보건소 AI 진료지원 시스템과 응급 통합 AI 플랫폼, 공공의료 AI 고속도로를 구축해 지역 의료의 질을 끌어올릴 계획이다.정은경 보건복지부 장관은 "지역·필수의료 문제를 이번 정부에서 반드시 해결하겠다"면서 "지역의료를 활성화해 목숨을 살리는 정부를 실현하고, 5극3특 중심의 지방주도 성장을 같이 이끌어가겠다"고 밝혔다.