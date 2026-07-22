이 대통령 "청년 여러분, 함께 고민하고 답 찾을 동료로 모신다"

이재명 대통령이 22일 "청년의 삶에 영향을 미치는 정책이라면 그 출발 역시 청년의 목소리여야 한다"며 청년이 국정 운영 과정에 직접 참여하는 인턴십 프로그램 '청와대 청년 펠로우십' 모집에 직접 나섰다.
이 대통령은 이날 페이스북 등을 통해 "정부 또한 더욱 섬세하고 획기적인 방안을 늘 고민하지만, 청년 여러분께서 매일 마주하는 현실을 모두 담아내기에는 분명 한계가 있다"면서 "이제 청년 여러분을 단지 정책의 대상이 아니라, 함께 고민하고 함께 답을 찾아가는 동료로 모시고자 한다"고 밝혔다.
특히 "거창한 경력이나 특별한 스펙은 필요하지 않다. 일상에서 느낀 작은 의문도 좋고, '이렇게 바뀌면 좋겠다'는 생각도 좋다"며 "더 좋은 세상을 만들고 싶은 마음, 미래를 향한 희망과 책임감이 있다면 그것만으로 충분하다"고 강조했다.
이 대통령은 끝으로 "청년의 시선으로 세상을 바라보고, 청년의 언어로 정책을 이야기하며, 청년의 경험으로 대한민국의 미래를 함께 만들어 가고 싶다"며 "우리 청년 여러분의 많은 관심과 참여를 기대한다. 지인들께도 널리 알려주시면 좋겠다"고 당부했다.
청와대는 지난 20일부터 청년 인재 DB(www.2030db.go.kr
)를 통해 '청와대 청년 펠로우십' 1기 참여자들을 공개 모집해 왔다.
청년이 국정 운영의 동반자로 다양한 프로젝트에 참여하게 되는 정책 참여형 프로그램으로, 선발된 참여자들은 만 19세 이상 34세 이하 청년 20명 내외를 선발해 오는 9월부터 내년 2월까지 6개월 간 정책발굴 및 모니터링, 현장조사 및 프로젝트 기획·운영 등의 활동을 수행하게 된다.
청와대는 외부 민간 전문가가 참여하는 서류 및 면접심사를 통해 참여자를 선발하며 지원자들의 경력·성과보다는 문제에 대한 시각, 성장가능성, 협업 역량을 중점적으로 평가할 예정이라고 밝힌 바 있다.
이에 대해 강훈식 비서실장은 "청와대 청년 펠로우십은 정부 청년 참여프로그램의 새로운 선도 모델"이라며 "단순 자문이나 아이디어 제안에 그치지 않고 청년이 주체적으로 문제를 진단하고 해결 방안을 모색할 수 있도록 함께 할 것"이라고 밝힌 바 있다.
그는 전날(21일) 페이스북에도 "정부가 정책을 만들고 청년이 의견을 내는 관계를 넘어, 청년의 시각이 정책의 곳곳에 담길 수 있는 방법을 함께 찾아나가고자 한다"며 신청을 독려한 바 있다.
강 실장은 "특히 대한민국의 미래를 결정하는 정책일수록, 청년의 시선과 경험은 정책의 마지막 단계가 아니라 출발점이어야 한다는 생각"이라며 "정부가 놓치고 있는 것이 무엇인지, 정책이 어떻게 받아들여지고 있는지, 가장 먼저 알려주는 '센서'가 되어주시길 바란다. 온전히 동료로서 모시되, 실질적인 권한과 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.