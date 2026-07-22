광화문, 오래된 골목길, 한강 변 아파트... 우리의 '서울' 찾는 법

큰사진보기 ▲전통과 현대가 공존하는 서울 ⓒ 김영호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲뚝섬한강시민공원 ⓒ sfac 관련사진보기

큰사진보기 ▲노들섬 ⓒ sfac 관련사진보기

20여 년 전, 직장 동료들과 '서울의 색깔'에 관해 이야기를 나눈 적이 있었다. 당시에는 이를 '서울성'이라고 불렀다. 과연 서울을 서울답게 만드는 것은 무엇일까. 경복궁과 남산, 한강인가. 아니면 좁은 골목과 밤늦도록 불이 꺼지지 않는 거리에서 살아가는 사람들인가. 질문은 쉬워 보이지만 어느 누가 명쾌한 답을 내릴 수 있을까.서울은 너무 크고 빠르며, 서로 다른 얼굴을 지닌 거대한 도시다. 하나의 행정구역이지만 25개 자치구와 수백 개의 동네는 제각각이고, 같은 서울 안에서도 삶의 속도와 풍경은 다르다. 누군가에게 서울은 광화문이고, 누군가에게는 한강 변의 아파트나 오래된 골목길이다.최근 다시 '서울다움'을 생각한다. 오세훈 서울시장은 민선 9기 취임사를 통해 서울이 지닌 역사와 문화, 도시의 자산을 미래 경쟁력으로 이어가겠다는 방향을 밝혔다. 중요한 건 오래된 것을 얼마나 많이 보존하느냐만이 아니다. 과거의 유산이 오늘의 시민에게 어떤 의미로 다가오고, 미래의 문화로 어떻게 전환되는지가 더 중요하다는 뜻이다.서울엔 서로 다른 시간이 겹겹이 쌓여 있다. 조선시대 육조거리와 종로의 뒷골목, 산업화의 흔적, 아파트와 지하철로 상징되는 압축성장이 한 도시 안에 공존한다. 한강과 남산, 북한산과 공원도 도시 바깥의 자연이 아니라 서울 사람들의 일상을 구성한다. 오랜 역사와 최첨단 기술, 오래된 동네와 글로벌 문화가 끊임없이 부딪치는 곳이 서울이다.최근 인사도시유적전시관이 조선시대 종로의 골목과 과학문화유물을 다시 조명하고, 공예문화유산의 보존·복원 과정을 시민에게 공개하는 것도 이러한 흐름과 맞닿았다. 문화유산을 지키는 일은 중요하지만, 그것이 박물관과 수장고에만 머무르면 현재의 삶과는 점차 멀어진다.문화예술의 역할은 바로 그런 간극을 메우는 데 있다. 행정이 유산을 발굴하고 보호한다면 예술은 그 안의 감정과 기억을 현재의 언어로 옮긴다. 지역의 공간과 사람, 사라진 풍경과 남아 있는 이야기를 다시 연결한다. 이렇듯 서울다움은 문화재의 총합이라기보다 서로 다른 시간과 장소를 오늘의 삶으로 이어주는 과정에 가깝다.서울문화재단이 내세우는 '서울다움'도 특정한 이미지나 장르로 한정할 수 없다. 모든 사업에 고궁과 한복을 앞세운다고 서울다워지는 게 아니다. 서로 다른 동네의 기억을 발견하고, 그것을 예술의 언어로 다시 읽어 오늘의 시민과 세계에 건네는 일. 그리고 국제교류도 유명한 해외 작품을 들여오는 데 그치지 않고, 서울이 가진 이야기를 어떤 방식으로 세계와 나눌 것인가를 고민해야 한다.그런 점에서 오는 9월, 서울어텀페스타의 개막 장소로 뚝섬한강공원을 선택한 것은 흥미롭다. 강원도 태백 금대봉의 검룡소에서 시작된 남한강과 북한 강원도 금강군 옥발봉에서 발원한 북한강은 서로 다른 산과 땅을 지나 양평 두물머리에서 만난다. 멀리 떨어진 곳에서 저마다의 길을 따라 흘러온 두 물줄기가 합쳐져 서울을 관통하는 한강이 된다.뚝섬은 서로 다른 지역에서 흘러온 물이 하나가 되어 서울의 역사와 시민의 일상으로 들어오는 상징적인 요충지다. 과거에는 수운과 나루의 기억이 머물렀고, 오늘날에는 시민들이 휴식과 여가, 문화를 누리는 무대가 됐다. 서로 다른 물줄기와 시간, 지역의 기억이 이어지는 한강에서 서울의 가을을 대표하는 축제가 시작되는 것 자체가 서울다움을 보여주는 하나의 장면이 될 수 있지 않을까.다가오는 광복절을 전후해 펼쳐질 두 개의 역사적인 장면도 눈여겨볼 만하다. 대학로극장 쿼드의 광복절 특별기획 연극 〈극장은 달린다!〉는 광복의 기억을 디아스포라와 중앙아시아의 역사로 확장한다. 여기에 노들섬에서 펼쳐질 '8·15 광복절 특별기획 태극기 행사'는 한강과 섬, 태극기와 시민의 움직임을 하나의 도시 풍경으로 엮는다. 하나는 극장의 언어로, 다른 하나는 열린 공간의 언어로 역사를 불러내는 셈이다.이런 시도들은 과거의 기억이 오늘의 서울에서 어떻게 회자될 수 있는지 보여줄 수 있다. 극장과 한강은 단순한 배경에 머물지 않고 서울의 역사와 시민의 경험이 만나는 무대가 된다. 오래된 기억이 공연과 축제, 시민의 참여를 통해 새로운 표정을 얻는 과정에서 서울다움의 여러 모습을 발견할 수 있을 것이다.20년 전 '서울성'을 이야기하며 끝내 명확한 결론을 내리지 못했던 이유도 여기에 있다. 서울은 하나의 색으로 규정할 수 없다. 어쩌면 서울다움은 누군가가 정해주는 답이 아니라, 서울을 살아가는 사람들이 각자의 장소와 기억 속에서 발견해 가는 질문인지도 모른다. 앞으로 서울 곳곳에서 펼쳐질 공연과 축제, 문화의 장면들이 많은 사람에게 저마다의 서울다움을 즐기고 발견하는 경험이 되기를 바란다.