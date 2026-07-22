김기재 당진시장-어기구 의원, 기획예산처 방문... 국비 확보 총력

큰사진보기 ▲사진 왼쪽 두번째 김기재 당진시장, 세번째 어기구 국회의원. ⓒ 당진시 관련사진보기

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김기재 당진시장과 어기구 국회의원이 정부예산 확보에 총력전을 펼쳤다.당진시는 22일, 김기재 시장과 어기구 국회의원이 세종정부청사 기획예산처를 함께 방문해 당진의 교통·물류 경쟁력 강화를 위한 주요 현안 사업의 정부예산 반영을 공동 건의했다고 밝혔다.이번 행보는 민선 9기 출범 이후 당진시와 국회가 지역 핵심 사업 추진을 위해 마련한 첫 중앙부처 공동 대응이다. 시 집행부와 국회의원실 간의 실질적이고 긴밀한 협력 체계를 국비 확보라는 성과로 이어가기 위한 첫 결의라는 점에서 눈길을 끈다.이날 두 사람은 기획예산처 농림해양예산과와 투자사업관리과를 차례로 찾았다.우선 농림해양예산과를 찾은 두 사람은 '당진항 개발사업'의 필요성을 역설하고, 정부예산 반영을 강력히 요청했다.이어 투자사업관리과에서는 충남 북부권의 동서 교통망 축이자 물류 접근성을 획기적으로 개선할 '당진~아산 고속도로 건설사업'의 타당성재조사 대상 사업 선정을 한목소리로 건의했다.특히 김 시장과 어 의원은 두 사업이 단순한 지역 개발을 넘어 국가 물류망 확충과 충남 북부권 산업벨트의 국가 경쟁력을 끌어올릴 핵심 기반시설이라는 점을 강조하며 기획예산처 관계자들을 설득했다.김기재 시장은 "대규모 현안 사업은 당진시의 노력만으로는 한계가 있는 만큼 국회와 중앙정부가 긴밀히 협력하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "어기구 국회의원과 시종일관 긴밀히 소통하고 협력해 시민들이 체감할 수 있는 국비 확보 성과를 반드시 만들어 내겠다"고 밝혔다.당진시는 이번 공동 방문을 시작으로 ▲국도 32호선 대체우회도로 건설 ▲해양경찰인재개발원 설립 ▲석문산단 인입철도 건설 등 주요 현안에 대해서도 어기구 의원실과 손잡고 관계 부처 및 국회를 향한 원팀 건의 활동을 지속할 방침이다.