검찰수사 두고 "필요하다"-"아니다" 찬반 팽팽... 민주당의 선택은

큰사진보기 ▲더불어민주당 의원들이 21일 오후 여의도 국회에서 열린 '국민을 위한 형사사법체계 개혁 공청회'에 참석해 박찬운 한양대 법학전문대학원 교수, 김혜정 한국성폭력상담소장 등 전문가의 의견을 경청하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당은 21일 형사소송법 개정 관련 전문가들을 불러 공청회를 열었다. 토론회 내용을 기반으로 해 챗GPT로 작성한 보완수사권 전면 폐지 찬반 입장. 이날 현장에는 민주당 의원 92명이 참석했다. ⓒ 챗GPT 관련사진보기

"지금은 토론 숙의가 제대로 안 돼 있다. 이런 상황에서 보완수사권 폐지를 해버리면 나중에 제2, 제3의 장윤기 사건이 빵빵 터질 것인데 그땐 어떻게 할 건가." (검사 출신 김규현 변호사, 보완수사권 폐지 '반대')

"검사 제도를 유지하는 한 보완수사는 기소 판단을 위한 필수 행위다. 검사가 경찰의 기록만 보고 기소 여부를 결정할 수는 없고, 그렇게 하는 다른 나라도 사실상 없다." (박찬운 한양대 법대 교수, 보완수사권 폐지 '반대')

큰사진보기 ▲박찬운 한양대 법학전문대학원 교수가 21일 오후 여의도 국회에서 더불어민주당 주최로 열린 '국민을 위한 형사사법체계 개혁 공청회'에 참석해 형사소송법 개정안 관련 발제를 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

"검사의 보완수사권 존치는 피해자 보호의 대안이 전혀 아니다. 검사의 보완수사권을 폐지하고 우리 피해자의 헌법상 권리를 되찾는 것이 대안이다." (유승익 명지대 교수, 보완수사권 폐지 '찬성')

"보통 수사를 잘 모르는 분들은 검사 수사가 반, 경찰 수사가 반일 거라 짐작하지만 현실은 그렇지 않다. 국민이 실제로 겪는 대다수 수사는 경찰 수사(약 99%)이며, 검찰의 직접 수사는 약 1%에 불과하다. 과거 2022년 국면에도 비슷하게 검찰 개혁이 좌초된 적이 있다." (경찰 출신 강동필 변호사, 보완수사권 폐지 '찬성')

큰사진보기 ▲한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표가 21일 오후 여의도 국회에서 열린 '국민을 위한 형사사법체계 개혁 공청회'에 참석해 인사말을 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 의원들이 21일 오후 여의도 국회에서 열린 '국민을 위한 형사사법체계 개혁 공청회'에 참석해 박찬운 한양대 법학전문대학원 교수, 김혜정 한국성폭력상담소장 등 전문가의 의견을 경청하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

검사가 직접 추가 사실을 확인하고 수사하는 '보완수사권'을 조건부로 법에 남겨둘 것인가, 아니면 완전히 없앨 것인가. 검찰개혁 세부내역인 이른바 보완수사권 '존치론'과 '폐지론'의 골자다. 현행 형사소송법은 검사의 수사권, 보완수사요구권 등을 담고 있다.이를 어떻게 바꿀지를 담은 형사소송법 개정안 관련, 더불어민주당이 약 3시간 동안 전문가들을 모아 국회 공청회를 진행했다. 공개 의견 수렴 자리이자 '정책 의원총회'를 겸한 21일 현장에는 민주당 전체 의원 161명 중 92명 의원이 참석해 이를 지켜봤다(공청회는 온라인으로도 중계).이날 현장에선 학계와 시민사회, 검경 출신 변호사 등 6명 전문가가 참여해 발제했고, 이후엔 현장에 있던 의원들과 전문가들 사이 질의응답을 주고받으며 자유 토론을 벌였다.발제는 보완수사권 폐지에 대한 찬성(폐지론) 3명, 반대(존치론) 2명으로 의견이 갈렸다. 김혜정 한국성폭력상담 소장은 유일하게 중립 지대로, 명확한 찬반 입장보다도 형사소송법 개정안에 성폭력 피해자들 입장과 권리가 반영돼야 한다고 주장했다.관련해 민주당은 지난 2월 초 의원총회에서 '검찰 보완수사권 전면 폐지' 쪽으로 입장을 모았으나 당론 채택은 하지 않았다. 그러나 최근 여자고등학생을 살해한 '장윤기 사건'이 검찰 보완수사로 사건 실체가 알려지며 여성과 아동, 노인 등 취약계층 대상 범죄에는 예외적 보완수사권을 인정하자는 의견이 나오는 상황이다.외교관 출신 홍기원 의원이 지난 14일 대표발의한 '예외적 경우 보완수사권 허용(일부 존치)' 개정안에도 그 외 10인(모경종, 문진석, 고민정, 민홍철, 김남희, 곽상언, 박균택, 이소영, 박희승, 주철현 등) 민주당 의원이 이름을 올렸다.이날 토론은 존치·폐지 양측이 강하게 맞붙은 가운데 전문가들 중 김혜정 한국성폭력상담 소장은 중립 의견, 보완수사권 폐지 찬성 의견은 3명(유승익 교수, 황문규 교수, 강동필 변호사)이었다. 보완수사권 폐지 반대 의견은 2명(박찬운 교수, 김규현 변호사)으로, 이들은 "보완수사권은 전방에서 나라를 지키는 군인과 같으며, 피해자 보호에도 꼭 필요하다"고 주장했다.박 교수는 특히 "보완 수사를 폐지하는 것은 경찰이 송치한 99% 일반 형사 사건의 처리를 위험에 빠뜨리는 개혁이 될 것"이라며 반대 목소리를 명확히 했다.반면 보완수사권 폐지 찬성 전문가들은 "검찰에 대한 불신은 과거가 아닌 현재 진행형이다. 불신 위에서 검사에게 다시 수사권을 지어주는 선택이 정당화될 수 있겠느냐(황문규 교수)"며 지금이 검찰개혁의 적기라 맞섰다.20년 수사 경험을 강조한 경찰 출신 강동필 변호사는 최근 경찰 간부의 은폐 의혹이 불거진 장윤기 사건 관련해 "(장씨의) 리얼돌 사진을 경찰이 찍은 걸 보면, 최초부터 은폐하려는 목적은 아니었다"라며 "20년 수사 경험에서 이 경우는 대단히 이례적으로 느껴진다, 또 이는 (보완수사권 유지가 아닌) 다른 대안을 통해 경찰 개혁으로 얼마든 가능하다고 생각한다"고 했다.반면 검사 출신 김규현 변호사는 주변 검사들 반응을 전하며 맞섰다. 그는 "지금 제 주변 젊은 검사들은 '(보완수사권 폐지하면) 우리는 웰빙이야, 그냥 폐지하라고 해'라고 얘기하고, 나이 든 검사님들은 이걸 폐지해서 장윤기 사건 같이 더 뻥뻥 터지면 지금 정권이 (국힘에) 넘어간다, 그때 수사개시권까지 찾아오면 된다'고 하고 있다"고 했다.김 변호사는 "왜 그들이 원하는 대로 우리가 해줘야 되나. 저는 윤석열 검찰이랑 3년 동안 싸웠던 사람이고 검찰 편이 아니다. 그렇게 안 되게 하려고, (국힘에 정권이) 넘어가지 않게 하려고 여기서 이렇게 호소하고 있는 거다"라고 목소리를 높였다.여러 형사소송법 개정안을 심사하는 등 법안 처리에 숙고 중인 민주당은 관련해 조만간 입장을 정할 것으로 보인다.한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표은 22일 오전 당 최고위원회의에서 "성폭력과 아동학대, 장애인 대상 범죄처럼 사회적 약자를 상대로 한 사건에서 단 한 명의 피해자도 제도의 틈에 남겨져서는 안 된다는 절박한 목소리에도 깊이 공감한다"면서도 "검사가 직접 수사해야만 피해자를 보호할 수 있다는 주장은 검찰의 어두운 과거사를 돌아보면 진실이 아님을 알 수 있다. 민주당은 보완수사 요구권을 실질화하겠다"고, 보완수사 전면 폐지로 입장이 기운 듯 말했다.강준현 당 수석대변인은 최고위 뒤 기자들과 만나 "(관련 논의 처리가) 8월 17일 전당대회를 넘기지 않아야 한다는 기조는 있다"며 "(보완수사권 관련) 당론 채택은 차후 의원총회에서 최종 수정안이 나온 다음 추진해야 할 것"이라며 법안 처리 시점을 밝혔다. '7월 내 처리 가능성'을 묻자 강 대변인은 "구체적인 시점은 논의한 바 없다"면서도 "그것도 가능성을 배제할 수는 없다"고 열어뒀다.