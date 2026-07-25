'정화대상 언론인' 명단이라니... 내란집단 'K공작계획'의 증거

80년해직언론인협의회(80해언협)는 20일 언론인 강제해직에 대한 역사 재판으로 국민대토론회를 개최하고 "80년 내란집단의 언론인 강제해직은 해직 후에도 취업 제한과 감시 사찰 등의 이른바 사후 관리를 자행한 전방위적 국가폭력이었다"고 규탄했다. 국민대토론회에서는 80년 내란집단의 언론탄압에서 중요한 증거 자료 두가지가 공개됐다. 첫째로 김재홍 80해언협 공동대표(전 17대 국회의원, 서울디지털대학교 전 총장)는 기조발제에서 80년 언론인 강제해직과 사후 관리의 교범 노릇을 한 'K공작계획' 문서 사본과 전체 11쪽의 주요 내용을 정리해 공개했다. 둘째, 주제발표 2에서 김주언 전 뉴스통신진흥회 이사장(한국기자협회 전 회장)은 80년 내란집단이 K공작계획을 실행한 언론인 강제해직과 5.18광주항쟁 당시의 보도검열 지침들, 언론사 통폐합 등의 실증 자료들을 공개했다. <오마이뉴스>는 김재홍 공동대표의 기조발제와 김주언 전 이사장의 주제발표를 발췌·요약해 싣는다.

큰사진보기 ▲80년 내란집단의 핵심조직인 하나회와 주범 전두환은 정권찬탈과 그것을 정당화하기 위한 여론 공작의 목적으로 ‘K공작계획’을 작성하고 실행했다. ⓒ 80년해직언론인협의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1980년 8월 문화공보부에서 작성한 ‘언론인정화결과‘ 문건. ⓒ 80년해직언론인협의회 관련사진보기

첫째, 언론사별로 상주하는 보안사 요원의 정보 자료

둘째, 기자들의 출입처인 정부 부처 등의 공보관실에서 제공한 자료

셋째, 언론사 사주와 경영진이 껄끄러운 기자들을 끼워 넣은 것

큰사진보기 ▲전두환의 대통령 취임식1980년 9월 1일 제11대 대통령으로 취임한 전두환. 1979년 12.12로부터 1980년 5.17을 거쳐 1980년 9월 1일 대통령 권좌에 올랐다. 그의 권력 장악은 ‘역사상 가장 오래 걸린 쿠데타’라는 평을 듣기도 한다. 1979년 일어난 ‘왕좌의 게임’에서 권좌를 차지한 이는 전두환이었다. 보안사령관이었던 그는 하나회라는 사조직을 기반으로 기민하게 움직여 권력을 장악했다. 신군부의 권력 탈취로 ‘서울의 봄’은 끝나고 말았다. ⓒ 국가기록원 관련사진보기

1쪽

「K공작계획」이라는 제목

보안사령관 결재란

작성자는 보안사 정보처 언론반(이상재)

2~3쪽

공작의 목적

언론을 통한 사회 분위기 조성과 군의 안정적 기반 확보

언론계 핵심 인사와의 협조체제 구축

4~6쪽

언론사별 관리 방안

언론사 간부 접촉

우호 인사 확보

비우호 인사 성향 파악

언론사별 담당자 지정

7~9쪽

단계별 실행계획

언론인 접촉

정보 수집

여론 조성

홍보활동 강화

10~11쪽

추진 일정

기대 효과

보안 유지

보고 체계

큰사진보기 ▲1989년 2월 22일 열린 ‘전국 해직 언론인 원상회복 실천대회’. ⓒ 80년해직언론인협의회 관련사진보기

▲언론사별 핵심 인사 관리 ▲우호 인사 확보 ▲비협조 인사 동향 파악 ▲언론을 통한 여론 조성 ▲군의 정치 일정에 맞춘 홍보 전략

- 시위 규모를 축소하여 보도할 것

- '민주화운동'이 아니라 '폭도', '불순분자' 등으로 표현할 것

- 군의 발포나 민간인 피해를 상세히 보도하지 말 것

- 외신 보도를 인용하지 말 것

- 정부 발표를 중심으로 기사 작성

첫째, 보안사 언론반 요원들이 각 언론사에 출입 상주하며 정보 수집한 자료

둘째, 이들이 정부 부처와 기자들의 주요 취재출입처 대변인실 중심으로 취득한 기자 동향 자료

셋째, 언론사 경영진이 껄끄러운 기자들을 끼워넣은 명단

큰사진보기 ▲1980년 보안사의 해직언론인 사후관리는 첫째, 취업의 금지와 제한이었다. 사진은 보안사에서 작성한 ‘정화언론인 취업허용 건의’ 문건. ⓒ 80년해직언론인협의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲80년해직언론인협의회 주최로 열린 ‘80년 언론인 해직의 역사재판’ 대국민토론회. ⓒ 80년해직언론인협의회 관련사진보기

박정희와 전두환 정권의 군사독재로서 공통성을 보여주는 실증적 지표 중 하나가 언론인 강제해직과 검열 및 필화사건이다. 박정희 유신독재 정권은 1975년 3월 중앙정보부가 광고탄압의 공작 수법으로 동아자유언론수호투쟁위원회 기자들 113명과 조선자유언론수호투쟁위원회 기자들 32명을 해직시켰다.이에 앞서 박정희 정권은 1961년 5.16쿠데타 직후 <민족일보> 간부진을 반공법 위반으로 구속하고 그해 12월 조용수 사장을 사형 집행했고, 시사월간지 <사상계>에 특권층 부정부패를 풍자한 김지하 시인의 담시 '오적'이 게재되고 그것을 신민당 기관지 '민주전선'이 전재하자 <사상계>를 폐간 조치하고 간부들을 구속했다. 군사독재 정권에 의한 언론탄압의 모든 수법들이 박정희 정권 아래서 실행됐다.박정희 이후 언론탄압은 그의 친위대 출신으로 80년 내란 수괴 전두환과 노태우에 의해 자행됐다. 전두환은 보안사령관과 국가보위비상대책위원회 상임위원장으로서 5.18광주민중항쟁을 살상 진압했으며 언론인 해직명단을 결재한 장본인이다. 노태우는 1980년 9월 전두환이 대통령에 오르자 보안사령관과 합동수사본부장 자리를 물려받은 뒤 해직 언론인의 취업 금지와 제한, 동향 감시와 사찰을 감행한 책임자였다.1980년 5.18광주민중항쟁을 살상진압하고 정권을 찬탈한 전두환 노태우 신군부는 민중항쟁에 대한 보도 검열과 제작을 거부한 전국 신문과 방송사의 기자, 논설위원, PD, 아나운서 등 933명을 강제해직시켰다. 이중 5.18진상조사위가 2025년 말 파악한 해직언론인 명단은 711명에 이른다.80년 언론인 해직은 이처럼 전국의 언론사에 걸쳐 광범하게 자행됐다. 5.18광주민중항쟁 당시 내란집단의 핵심 조직인 보안사령부의 정보처 산하 언론과와 정치과 등이 해직자 명단을 취합 작성한 것으로 알려졌다. 그러나 아직도 그 구체적 실행자와 명단 작성 과정이 밝혀지지 않은 부분이 남아있다.1980년 내란집단의 핵심조직인 하나회와 주범 전두환은 정권찬탈과 그것을 정당화하기 위한 여론 공작의 목적으로 'K-공작계획'을 작성하고 실행했다. 'K공작계획'은 1980년 3월 보안사 정보처 산하 언론반장 이상재 준위가 작성해 보안사령관 전두환이 결재한 것으로 밝혀졌다.K-공작계획은 언론사 간부에 대한 회유 공작이 당초 목적인 것처럼 알려졌다. 그러나 5.18 광주민중항쟁이 폭발하고 내란집단이 이에 대한 언론 통제에 나서면서 검열 및 제작 거부투쟁을 벌인 언론인들을 강제해직 시키는 자료로 이용했다. 5월27일 광주 전남도청에 발포해 시민 학생으로 구성된 항쟁 사수대를 학살한 내란집단은 정권찬탈의 본격 행보로 검열거부 투쟁을 벌였던 언론인의 강제해직에 착수했다.보안사 정보처 언론과(課)는 내란 기구인 국가보위비상대책위원회 문화문공분과위원회에 해직 대상 언론인 명단을 보내고 국보위 문공분과위는 그것을 내각의 문공부 홍보조정실에 보내 전국의 해당 언론사에 하달했다. 해직 대상 명단은 K공작계획의 실행과정에서 입수한 '정화대상 언론인' 933명이었다. 보안사 언론과의 명단에 따라 '자율정화'라는 미명 아래 대규모 언론인 강제해직이 자행됐다.이른바 '정화대상 언론인'이라 불리는 명단은 크게 아래 3개 채널의 자료에 바탕해 작성됐다.1980년 내란 과정에서 언론인 해직을 실행한 조직은 보안사의 정보처 언론과(課) 언론대책반이었음이 여러 경로를 통해 밝혀진 바 있다. 이들이 언론인 해직의 국가폭력을 자행할 수 있었던 힘의 배경을 찾은 뒤 구체적 실행자들을 파헤쳐야 한다.세계정치사에 유례가 없는 933명에 이르는 언론인을 강제 해직시킨 국가폭력의 뿌리는 내란집단 하나회가 12.12 군사반란으로 군권을 탈취한 것에서 비롯된다. 12.12 군사반란은 대부분 수도권 부대의 지휘관을 맡고 있던 정치군인 사조직 하나회 장교들이 육군본부, 수도경비사령부, 특전사령부에서 자신들의 직속 상관들을 총격으로 살상하고 불법 체포한 반인륜적인 범죄였다.12월13일 아침 내란집단 하나회는 국방부 장관, 육참총장, 1군과 3군 사령관, 수경사령관, 특전사령관을 모두 자기 계열로 임명해 군권을 장악했다. 이것이 다음해인 1980년 신군부의 정권 찬탈과 광주시민항쟁 살상진압을 자행하게 한 물리적 힘의 배경이 됐다.이같은 일련의 내란 과정을 정당화하고 국민 지지기반을 공작하기 위한 것이 1980년 3월 보안사 정보처 언론과의 언론대책반장 이상재 준위가 작성하고 사령관 전두환이 결재한 'K공작계획'이었다. 이 공작계획에 따라 언론 검열을 시행했으며 검열거부 투쟁에 나선 언론인들을 대량으로 강제해직 시킨 것이다.신군부 내란집단의 핵심 조직인 보안사는 1980년 3월부터 집권 과정에서 언론을 장악하기 위해 언론인 회유 등을 내용으로 한 'K공작계획'을 작성해 실행했다. K공작계획은 보안사의 정보처 언론반장 이상재 준위가 작성하고 보안사령관 전두환의 결재를 받았다. 전두환의 결재를 받았기 때문에 마패와도 같은 힘을 발휘한 언론공작의 교범이었다.문건 전체는 11쪽으로 본문이 시작되는 2쪽 서두에 "단결된 군부의 기반을 주축으로 지속적인 국력 신장을 위한 안정 세력을 구축한다"고 돼 있다. K는 King을 의미하며 전두환을 최고권력자로 만들기 위한 언론공작 계획이었다.K공작계획은 5.17 전국계엄확대와 5.18광주민중항쟁 살상 진압을 거치면서 내란집단이 언론인 회유와 장악이라는 공작을 넘어 언론인 강제해직과 언론사 통폐합의 토대로 삼은 문건인 것으로 드러났다. 이 K공작계획 문건은 1989년 12월 국회 5공청산 청문회에서 복사본이 공개됐으며 1996년 12.12 군사반란과 5.18 내란에 대한 재판에서 검찰이 증거로 제시했다. 2007년 국방부 과거사진상규명위원회가 원본 자료와 운영계획 등을 확인해 전두환이 결재한 사실을 공식 발표했다.지금까지 공개된 문건은 표지에 보안사령관 결재란이 있으며 A4 용지 11쪽 분량의 한자가 많이 쓰인 필사본의 복사본으로 그 원본 전체는 공개되지 않았다. 원본 전체를 규명해야 할 과제가 남아 있는 것이다. 지금까지 확인된 K공작계획 11쪽의 구성은 다음과 같다.12·12 군사반란 이후 K공작계획이 작성되기 전까지 보안사의 언론 공작을 보면 언론사 간부들과 접촉을 늘리고 언론 동향정보를 체계적으로 수집하기 시작했다. 당시 보안사의 관심사는 크게 세 가지로 정리된다. 첫째, 군 내부 동향이 보도되지 않도록 하는 것, 둘째, 전두환 등 신군부 세력에 우호적인 여론을 형성하는 것, 셋째, 비판적인 기자와 언론사를 파악하는 것 등이었다. 이후 K공작계획으로 이어지는 준비 단계였다.보안사는 이같은 준비단계를 거쳐 1980년 3월 정보처 언론반장 이상재가 K공작계획을 작성하고 사령관 전두환의 결재를 받았다. 2007년 국방부과거사진상규명위원회는 K공작계획에 대해 "단순한 언론 홍보 계획이 아니라 언론을 공작과 장악이 대상으로 관리하는 계획이었다"고 발표했다.1989년 국회의 5공청산 청문회와 2007년 국방부 과거사진상규명위원회 발표 자료를 정리하면 문건에는 다음과 같은 내용이 포함돼 있음을 알 수 있다.이같은 보안사 언론반의 K공작계획에 따라 5.18광주민중항쟁 기간에는 계엄사령부가 거의 매일 언론사에 보도지침을 내려보냈다. 대표적인 지침은 다음과 같다.이러한 '보도지침'은 훗날 공개됐으며 내란집단의 언론통제 실태를 보여 주는 핵심 사료가 됐다.1980년 8~11월 이미 준비된 명단을 바탕으로 언론인 해직이 자행됐으며 이어 언론통폐합이 실행에 옮겨졌다. '사전 정보수집→성향 분석→보도 통제→인적 숙청→언론사 구조 개편'의 수순이었다.2007년 국방부 과거사진상규명위원회는 보안사의 K공작계획과 관련한 언론공작에 대해 ▲전두환의 결재가 있었다는 점 ▲보안사가 언론사별 담당자를 지정했던 점 ▲이후 언론인 강제해직과 언론통폐합으로 연결됐다는 점 등을 조사 결과로 발표했다.이외에 K공작계획의 주요 내용을 보면 언론사 간부 성향 분석표에, 사주, 사장, 편집국장, 보도국장, 주요기자의 정치성향과 영향력이 적혀 있다. 이를 토대로 회유와 배제 대상을 결정했다. K공작계획은 해직 대상 언론인들을 A, B, C, D 등급으로 분류해 ▲즉시 해직 ▲재취업 금지 ▲정보기관 감시 ▲타 언론사 취업 제한 등의 조치를 시행했다. 언론인 해직 명단은 세 개 채널의 정보에 의해 작성됐다.언론인 강제해직의 실행 절차는 보안사 언론반이 언론인 해직대상자 명단을 국보위 문화공보위원인 허문도에게 전달하고, 허문도는 이것을 문공부 홍보조정실에 보내 문공부가 각 해당언론사에 하달했다. 언론사의 사주와 경영진은 보안사-국보위-문공부를 거쳐 내려온 명단을 거부하지 못하고 그대로 해직 조치했다. 언론사에서 일부 껄끄러운 기자를 끼워넣기도 했던 것으로 알려졌으며 이 대목은 아직 진상규명이 이루어지지 않았다.1980년 11월 신문·방송사 통폐합 과정에서는 ▲어떤 언론사를 없앨 것인지 ▲어느 회사와 합칠 것인지 ▲경영진을 어떻게 교체할 것인지 등의 별도 실행 문건들이 작성돼 보안사와 문화공보부가 함께 추진했다. K공작계획은 언론인을 설득 회유하는 계획인 것처럼 작성돼 있으나 실제로는 강제해직과 언론사 통폐합으로 이어지는 첫 단계였다.1980년 내란집단 신군부의 언론인 강제해직이 남긴 헌정사적 의미는 해직 언론인들의 헌법적 기본권을 총제적으로 파괴한 복합적 국가폭력이었다. 내란집단 보안사가 K-공작계획을 작성해 놓고 그들의 공작적 언론검열에 대항해 검열 및 제작 거부 투쟁을 벌인 언론인들을 강제로 축출한 반헌법적 국가폭력이었다. 당시 보안사가 언론인 해직 명단을 국보위 문공위원회를 거쳐 내각 문공부에 하달한 것 자체가 12.12 군사반란과 5.18광주민중항쟁을 살상진압한 국가폭력의 연장선상에 있었다고 보아야 한다. 당시 내란집단인 보안사와 국보위의 행위는 하나하나가 공포의 대상이었으며 거스를 수 없는 위압적 폭력이었다.보안사는 언론인 강제해직 자체뿐만 아니라 해직언론인에 대한 사후관리도 세계사적으로 유례를 찾아보기 어려운 인권탄압이다. 보안사는 K-공작계획에 작성돼 있듯이 해직 언론인들을 국시부정, 반정부, 검열거부 등으로 평가한 뒤 A,B,C,D급으로 분류해 사후관리를 시행했다.보안사의 해직언론인 사후관리는 첫째, 취업의 금지와 제한이었다. 국시부정인 경우 영구 취업금지, 반정부는 1년 취업금지, 검열거부는 6개월 취업금지로 묶었다. 여기다 모든 해직언론인에게는 어떤 경우에도 언론사 취업을 금지시켰다. 보안사는 또 취업 금지 기간이 끝난 해직언론인들에게 언론사 취업을 금지하는 대신 일반 기업의 광고홍보 분야에 취직을 알선하기도 했다. 이는 국가폭력을 자행한 내란집단이 해직언론인들에게 헌법 상 직업선택의 자유를 농단한 것이다. 세계적으로 유례를 찾아 볼 수 없는 기본권 박탈이었다.둘째, 보안사는 해직언론인에게 해외여행과 외국 유학도 허용하지 않았다. 해직 1년이 지난 뒤 박권상 전 동아일보 논설주간이 미국 우드로윌슨국제학자센터의 연구원으로 초청받아 출국했다. 이것으로 해외 여행이 가능해졌는지 나는 주기적으로 전화해 오는 감시자에게 물었다. 감시자는 "상부에 알아봐야 한다"고 말하고는 그 뒤 아무 답변이 없었다. 나중에 안 일이지만 박권상 전 주간의 경우 우드로윌슨센터의 초청을 가지 못하게 막았다간 전두환 정권이 미국 국무성의 인권정책 위반으로 압박을 받게 돼 있었다. 80년 해직언론인의 해외유학은 해직 2년후부터 개별 신원조회 심사를 거쳐야 했다.셋째, 보안사는 해직언론인에 대해 철저히 동향 감시와 사찰을 감행했다. 주기적으로 전화를 걸어 근황을 물었으며 직업과 생계에 대해 파악했다. 해직 후 2,3년 간 신원을 모르는 감시자가 걸어 오는 전화 취재는 이루 형언하기 어려운 정신적 스트레스와 굴욕감을 던져 주었다.80년 해직언론인들은 1987년 6월 시민항쟁에 대해 전두환 노태우 내란집단이 5.18광주민중항쟁 때와 같은 무력 진압을 포기하고 6.29 유화전략을 발표한데 힘입어 정식으로 복직할 수 있게 됐다. 언론인이 8년여 만에 복직한 것은 전례가 없는 일이다. 그러나 해직언론인은 <동아일보>의 경우 복직과정에서 해직 기간의 절반 호봉을 삭감하는 불이익을 당했다. 동아일보사는 1988년 말 국회 5공청산 청문회에 증인으로 참석한 사주가 평민당 의원들의 질책을 받고 복직 1년 만인 1989년에야 호봉을 정상화했다.5.18광주민중항쟁을 전 국민에게 알리고 역사에 기록하기 위한 검열 거부 등 언론투쟁은 5.18정신에 포함되는 것이 정당하다고 할 것이다. 80년해직언론인들은 그런 5.18정신의 헌법전문 명기를 결의하고 추진해왔다. 아직도 5.18민중항쟁에 대한 폄훼가 간헐적으로 고개를 드는 현실이다.5.18정신을 기업 임직원과 학교 교육현장에 공유할 수 있는 최선의 길은 헌법전문 명기다. 3.1독립혁명과 4.19시민혁명에 내재한 불굴의 저항과 공동체적 연대 의식은 5.18광주민중항쟁의 정신사적 연장선상에 있다. 이같은 우리의 자랑스런 민주헌정사를 헌법전문에 담아 지속가능한 미래 국가공동체의 밑돌로 굳건히 다져야 할 것이다. 그것이 80년 언론인 강제해직의 헌정사적 의미를 되새기는 최선의 길이다.