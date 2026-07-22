기저귀로 비교해 보니... 투수성 포장의 한계가 보인다

▲ 기저귀로 이해하는 침투시설의 한계 기저귀가 적은 양의 물은 잘 흡수하지만 한꺼번에 많은 물이 들어오면 포화되어 넘치듯이, 투수성 포장이나 침투도랑 등 침투시설도 작은 비에는 효과적이지만 극한호우에서는 흡수능력에 한계가 있다. 따라서 우리나라와 같은 몬순 기후에서는 침투만으로는 부족하며, 빗물을 저장(저류)한 뒤 천천히 침투시키거나 활용하는 방식이 함께 고려되어야 한다. ⓒ 한무영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 정부가 추진하는 투수성 포장 정책을 비판하기 위한 것이 아니다. 투수성 포장은 유출계수를 낮추는 데 효과적인 기술 가운데 하나이며, 특히 강우가 비교적 고르게 내리고 토양의 침투능력이 높은 지역에서는 충분한 효과를 기대할 수 있다.



그러나 모든 기술은 자연조건에 맞게 적용되어야 한다. 강우 특성, 지형, 토양, 지하수위, 도시 구조 등은 나라마다, 지역마다 크게 다르다. 우리나라는 국토의 약 70%가 산지이고, 여름철 짧은 기간에 많은 비가 집중되는 몬순 기후를 가진다. 이러한 조건에서는 침투시설이 작은 비에는 효과적이지만, 극한호우에서는 포화되어 성능이 크게 떨어질 수 있다. 따라서 외국에서 성공한 기술이라고 해서 그대로 적용하기보다, 우리 자연조건에 적합한지를 먼저 검토해야 한다.



또한 정책은 특정 공법의 보급 자체를 목표로 해서는 안 된다. 유출계수를 얼마나 줄일 수 있는지, 설치비와 유지관리비를 포함한 생애주기 비용은 어떠한지, 홍수·가뭄·폭염을 동시에 얼마나 줄일 수 있는지를 종합적으로 비교·평가해야 한다. 기술은 목적이 아니라 수단이며, 중요한 것은 가장 적은 비용으로 가장 큰 효과를 내는 것이다.



기후위기 시대의 물관리는 하나의 기술에 의존하는 시대가 아니라, 지역의 자연조건에 맞는 여러 기술을 적절히 조합하는 시대가 되어야 한다. 투수성 포장도 그 중요한 메뉴 가운데 하나이지만, 빗물저장과 침투를 함께 활용하는 통합적인 접근이 우리나라와 같은 몬순 지역에서는 더욱 효과적일 수 있다.